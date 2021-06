Anlässlich der Days of Play bekommt ihr im PlayStation Store gerade 25 Prozent Rabatt auf 12 Monate PlayStation Now oder PlayStation Plus. Die Abos kosten damit statt 59,99 Euro nur noch 44,99 Euro, also 3,75 Euro pro Monat. Das ist ein sehr günstiger Preis gerade im Vergleich zum Monatsabo, das bei PS Plus 8,99 Euro und bei PS Now 9,99 Euro kostet. Im Fall von PS Now könnt ihr auch noch das 3-Monats-Abo günstiger bekommen, für 19,99 Euro statt 24,99 Euro. Die Angebote gelten noch bis zum 9. Juni. Hier findet ihr sie:

Days of Play im PS Store: PS Plus und PS Now im Angebot

Was bietet PlayStation Plus?

PlayStation Plus bietet eine ganze Reihe von Vorteilen. Hier haben wir die wichtigsten aufgelistet:

1. Online-Multiplayer: PS Plus wird für den Online-Multiplayer der meisten PS4- und PS5-Spiele gebraucht. Ohne den Service müsst ihr euch also in der Regel mit dem Singleplayer oder lokalen Multiplayermatches zufrieden geben.

2. Monatlich kostenlose Spiele: Mit PS Plus bekommt ihr jeden Monat neue Spiele, die ihr für die gesamte Dauer eures Abos ohne zusätzliche Kosten nutzen könnt. In der Regel gibt es zwei PS4-Spiele und einen PS5-Titel. Momentan sind dies Star Wars Squadrons und Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown für die PS4 und Operation: Tango für die PS5.

3. Exklusive Sales und Rabatte: Bei Sales im PS Store bekommen Plus-Mitglieder bestimmte ohnehin schon reduzierte Spiele oft noch etwas günstiger, sodass sie besonders gute Schnäppchen machen können. Ab und zu gibt es auch Sales, in denen sie den doppelten Rabatt auf sämtliche Spiele bekommen.

4. Share Play: Durch Share Play könnt ihr online mit anderen zusammen spielen, als ob sie sich im selben Raum befinden. Selbst in Singleplayer-Spielen könnt ihr einfach die Kontrolle übergeben, und zwar auch dann, wenn nur ihr selbst das Spiel besitzt. Mehr dazu erfahrt ihr auf Sonys Share-Play-Infoseite.

5. Cloud-Speicher: Mit PlayStation Plus könnt ihr eure Spielstände in der Cloud sichern und das Spiel dadurch später auch auf einer anderen Konsole fortsetzen. Euch stehen bis zu 100 GB Speicherplatz zur Verfügung.

PlayStation Plus: Jetzt 25% sparen im PS Store

Was bietet PlayStation Now?

PlayStation Now ist ein Spieleabo für PS4 und PS5, durch das ihr sofortigen Zugriff auf rund 650 PlayStation-Spiele erhaltet. Bei rund der Hälfte davon handelt es sich um PS4-Spiele, die ihr sowohl per Online-Streaming spielen als auch ganz normal auf eurer Konsole installieren und dann offline zocken könnt. Bei älteren, ursprünglich für die PS3 erschienenen Titeln steht nur die Streaming-Option zur Verfügung.

Die Auswahl der Spiele ist bunt gemischt. Neben PlayStation-Exclusives gibt es große AAA-Titel von anderen Publishern und auch einige Indie-Geheimtipps. Erst seit kurzer Zeit mit dabei sind beispielsweise Borderlands 3, Nioh, Marvel's Avengers und Streets of Rage 4. Schon etwas länger in der Bibliothek sind unter anderem Detroit: Become Human, Until Dawn und Horizon: Zero Dawn. Manche Spiele sind nur für einige Monate Teil des Programms, die meisten sind aber dauerhaft dabei. Mehr Infos und eine komplette Liste aller enthaltenen Spiele findet ihr hier:

PlayStation Now: Jetzt 25% sparen im PS Store