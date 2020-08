Der PlayStation Store hat einen neuen PSN Sale mit dem schlichten Titel "Geheimtipps" gestartet. Bis zum 9. September findet ihr hier über 700 Angebote für die PS4. Obwohl es sich dabei durchgehend um Spiele abseits des AAA-Mainstreams handelt, sind durchaus auch einige größere Produktionen dabei. In diesem Artikel präsentieren wir euch eine kleine Auswahl interessanter Angebote. Wer sich gleich selbst durch die lange Liste der Deals kämpfen möchte, findet diese hier:

The Shadow Warrior Collection

Für nur 14,99 Euro bekommt ihr im Geheimtipps-Sale Shadow Warrior und Shadow Warior 2 im Bundle. Der erste Teil ist ein First Person Shooter alter Schule ganz im Stile des Originals aus den 90ern, angereichert mit ein paar leichten RPG-Elementen wie freischaltbaren Fähigkeiten. Teil 2 bietet zwar noch dieselbe temporeiche Action, macht aber einen großen Schritt in Richtung eines Loot-Shooters, mit massenhaft aufrüstbaren Beutestücken und zufallsgenerierten, aber nichtsdestotrotz hübschen Levels.

The Shadow Warrior Collection statt 59,99€ für 14,99€ im PlayStation Store

The Forest

Mit The Forest gibt's im Sale einen der besten und spannendsten Vertreter des Survival-Genres. Allein auf einer Insel mit blutdurstigen Kannibalen werden wir von der ersten Minute an bedroht. Darüber hinaus kämpfen wir gegen Hunger, Durst und den drohenden Wahnsinn. Während andere Survivalspiele vor allem auf den Multiplayer-Modus setzen, sorgen die dichte Horror-Atmosphäre und die überraschend wendungsreiche Story von The Forest auch im Solo-Modus für ein beeindruckendes Erlebnis.

The Forest statt 16,99€ für 8,49€ im PlayStation Store

11-11 Memories Retold

11-11 Memories Retold erzählt von zwei Schicksalen aus dem ersten Weltkrieg und lässt uns die Geschehnisse aus entgegengesetzten Perspektiven wahrnehmen. Das Adventure überzeugt unter anderem durch seinen einzigartigen, an ein Ölgemälde erinnernden Grafikstil, seinen orchestralen Soundtrack und durch seine authentisch wirkende Geschichte. Das größtenteils aus kleinen Rätseln bestehende Gameplay ist eher simpel gehalten.

11-11 Memories Retold statt 24,99€ für 6,24€ im PlayStation Store

Guacamelee! 2

Das Beat 'em up Guacamelee! 2 schickt uns erneut durch farbenfrohe Levels im Metroidvania-Stil und konfrontiert uns dabei mit vielen absurden Einfällen und einer Menge schrägem Humor. Als Luchador müssen wir die heilige Guacamole vor einem Schurken retten, der sie als Hustenmedizin verwenden will. Das Gameplay ist auch diesmal wieder komplex und fordernd geraten. Im Spielverlauf lernen wir zahlreiche neue Fähigkeiten, die wir stets mit dem richtigen Timing einsetzen müssen.

Guacamelee! 2 statt 19,99€ für 4,99€ im PlayStation Store

Vaporum

Vaporum ist ein klassischer Dungeon Crawler, in dem ihr euch in der Egoperspektive euren Weg durch finstere, von Monstern bevölkerte Gemäuer bahnt. Dabei könnt ihr euch aber immer nur Feld für Feld vorwärts bewegen, wie beispielsweise im beliebten Legends of Grimrock. Das Besondere an Vaporum ist das Szenario: Wir befinden uns in einer Steampunk-Welt voller seltsamer Maschinen und Charaktere, in der wir einen riesigen Turm erkunden müssen.

Vaporum statt 29,99€ für 10,49€ im PlayStation Store

Soma

Im von den Amnesia-Entwicklern stammenden Soma erkunden wir eine verlassene Forschungseinrichtung auf dem Grund des Meeres. Die Horror-Elemente sind zwar noch vorhanden, wurden im Vergleich zu anderen Titeln des Studios aber etwas zurückgeschraubt. Im Fokus stehen dafür die dichte, düstere Atmosphäre sowie die wendungsreiche, philosophisch tiefgründige und oftmals deprimierend trostlose Story, die in Spielen ihresgleichen sucht.

Soma statt 28,49€ für 4,27€ im PlayStation Store

House Flipper

Bei House Flipper fällt der Rabatt mit 30 Prozent etwas kleiner aus als bei anderen Titeln im Sale, dafür bekommt ihr hier aber auch einen erst ein halbes Jahr alten Überraschungshit. Unsere Aufgabe besteht darin, alte Häuser zu kaufen, zu renovieren und gewinnbringend weiterzuverkaufen. Um Platz zur Realisierung unserer Ideen zu schaffen, machen wir dabei mit einem riesigen Vorschlaghammer erst mal Kleinholz aus allem, was uns im Weg steht. Vor allem dieser Teil des Spiels hat viel zu seiner Beliebtheit beigetragen.

House Flipper statt 24,99€ für 17,49€ im PlayStation Store

Surviving Mars

Die Aufbausimulation Surviving Mars bekommt ihr im Sale für 10,19 Euro. Eure Aufgabe ist es, eine Kolonie auf dem Mars zu errichten und die Bewohner nicht nur vor den Gefahren der lebensfeindlichen Umgebung zu schützen, sondern auch ihre Bedürfnisse zu befriedigen, von der Ernährung bis zum Heimweh. Des Titels zum Trotz ist der Spielverlauf übrigens eher entspannt und artet nur selten in einen harten Überlebenskampf aus, obwohl gelegentliche Naturkatastrophen unserer Kolonie durchaus zusetzen können.

Surviving Mars statt 29,99€ für 10,19€ im PlayStation Store

Furi

Das stilvoll designte Furi ist eine Mischung aus Brawler und Twin-Stick-Shooter, in der ganz einfach mal auf die üblichen Standard-Gegner verzichtet wird. Stattdessen liefern wir uns mithilfe unseres Schwerts und unserer Energiewaffe einen heftigen Bosskampf nach dem anderen. Unser Ziel ist es dabei, uns einen Weg aus einem mysteriösen Gefängnis zu bahnen, wobei uns ein Helfer im Hasenkostüm unterstützt. Klingt komisch, ergibt aber nach und nach Sinn, wenn wir mehr Hintergrundinfos aufdecken.

Furi statt 19,99€ für 5,99€ im PlayStation Store

Hatoful Boyfriend

Die skurrile Dating Sim Hatoful Boyfriend gibt's aktuell besonders günstig, nämlich für nur 1,99 Euro. Wir übernehmen hier die Rolle eines Mädchens, das an einer Elite-Schule nach der großen Liebe sucht. Das Seltsame daran: Von der Protagonisten abgesehen handelt es sich bei sämtlichen Lehrern und Schülern um intelligente Vögel. Hat man sich erst mal mit der Prämisse angefreundet, entwickelt Hatoful Boyfriend eine erstaunlich komplexe Story, die wir durch unsere Entscheidungen beeinflussen und die auch düstere Wendungen nehmen kann.

Hatoful Boyfriend statt 9,99€ für 1,99€ im PlayStation Store

