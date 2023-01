PS Store hat gerade ein flottes Action-Adventure mit Open World für lumpige 2 Euro im Angebot

Wer gerade auf der Suche nach ein paar Schnäppchen für seine PS4 oder PS5 ist, sollte unbedingt dem PS Store einen Besuch abstatten. Denn dort findet noch ein paar Tage ein großer Sale mit zahlreichen Angeboten statt, darunter auch einige Titel, die spätestens für den reduzierten Preis eine echte Empfehlung sind. Und zu diesen Spielen gehört auch Mirror's Edge Catalyst.

Das Angebot in der Übersicht:

Spiel: Mirror's Edge Catalyst

Mirror's Edge Catalyst Preis: 1,99 Euro (normal 19,99 Euro), Rabatt von 90%

1,99 Euro (normal 19,99 Euro), Rabatt von 90% Angebotsende: 19. Januar um 00:59 Uhr MEZ

Zwar ist der Standard-Preis des Spiels mittlerweile auch nicht mehr wirklich teuer und zudem auch in EA Play enthalten, aktuell ist Mirror's Edge Catalyst für nicht einmal zwei Euro aber ein besonderer Schnapper.

Mirror's Edge Catalyst lässt euch durch eine SciFi-Stadt turnen

6:55 Mirror's Edge Catalyst - Test-Video zum Parkour-Actionspiel

Darum geht's: In Mirror's Edge Catalyst schlüpft ihr in die Rolle von Faith, die sich in der SciFi-Stadt Glass einer sogenannten Runner-Gruppe anschließt, die Kurierläufe erledigt. Das läuft allerdings nicht immer friedlich ab, denn in der Stadt tummeln sich auch fiese Parteien wie ein Konglomerat und eine zwielichtige Sicherheitsfirma. Im Laufe der Geschichte deckt ihr dann nach und nach das Geheimnis um ein mysteriöses Projekt auf.

Wegen der Story solltet ihr Catalyst nicht unbedingt spielen, dafür aber wegen seines flotten Kern-Gameplays. Denn in der Ego-Perspektive im besten Parkour-Stil über Dächer zu turnen und zu sliden macht auch im Jahr 2023 noch enorm viel Spaß, auch weil die Steuerung in diesen Sequenzen ziemlich reibungslos funktioniert.

Neben den insgesamt 15 Hauptmissionen in der offen angelegten und ziemlich abwechslungsreichen Spielwelt gibt es auch noch zahlreiche Nebenaktivitäten wie Kurieraufträge (in einer bestimmten Zeit zu einem Ziel kommen und dabei den besten Weg finden), oder in verschachtelte Rechenzentren eindringen.

Ohne Fehler ist Catalyst aber nicht: Die Kämpfe im Spiel machen wegen der tumben Gegner-KI und dem generischen Ablauf nicht wirklich Spaß und auch die Open World ist zwar nett gemeint, aus spielerischer Sicht hätte es sie allerdings – wie auch die Upgrade-Bäume im Spiel – nicht unbedingt gebraucht.

Für mehr Infos zum Spiel lest ihr am besten unseren Test:

21 0 Mehr zum Thema Mirror's Edge Catalyst im Test - Eine ganze Stadt als Akrobatik-Spielplatz

Empfehlung der Redaktion Tobias Veltin

@FrischerVeltin



Ja, Mirror's Edge Catalyst hat einige Macken, die den Titel schon damals im Test von den Hit-Wertungsregionen ferngehalten haben. Trotzdem macht die Parkour-Flitzerei durch die Stadt Glass enorm viel Spaß, ein Spiel mit besserem Parkour-Gefühl habe ich danach jedenfalls nie wieder gespielt. Zudem ist auch der Grafikstil ziemlich einzigartig und auch mit den etlichen, wenn auch ziemlich generischen Nebenaufgaben könnt ihr eine ziemlich gute Zeit haben.



Damals ist der Titel meiner Meinung nach zu Unrecht etwas untergegangen, einen Blick wert ist der Titel aber in jedem Fall – insbesondere für den aktuell fast geschenkten Angebotspreis von 2 Euro.

Noch mehr aktuelle Angebote im PS Store

Der Sale im PlayStation Store endet in der kommenden Woche noch eine knappe Woche und hat neben größeren Titeln auch einige Kuriositäten im Angebot. Darunter sind auch einige absurd einfache Klicker ohne wirkliche Inhalte, die euch für einen überschaubaren Preis allerdings eine ziemlich einfache Platin-Trophäe einsacken lassen.