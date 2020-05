Nioh 2 für PS4 ist das neue Angebot der Woche im PlayStation Store. Das erst im März erschienene Action-RPG bekommt ihr ab heute für 49,99 Euro statt 69,99 Euro. Auch die Digital Deluxe Edition inklusive Season Pass gibt es günstiger, nämlich für 69,99 Euro statt 89,99 Euro. Der Deal gilt bis zum 27. Mai. In diesem Artikel erklären wir, wer sich in den Kampf gegen Yokai-Dämonen stürzen sollte und wer besser die Flucht ergreift.

Nioh 2 statt 69,99 Euro für 49,99 Euro im PlayStation Store

Einfache Handlung, komplexe Kämpfe: In Nioh 2 bekämpfen wir im Japan der Sengoku-Zeit (ca. 15./16. Jahrhundert) eine Dämoneninvasion. Die Story ist trotz netter Einbindung des japanischen Volksglaubens eher nebensächlich. Das Glanzstück ist wie schon beim Vorgänger das vielschichtige Kampfsystem. Dieses ist dank neuer Dämonen-Fähigkeiten und zusätzlicher Waffen sogar noch komplexer geworden. Ähnliches gilt für die Charakterentwicklung.

Mehr Vielfalt: Nioh 2 bessert zudem einer der größten Schwächen des Vorgängers aus und sorgt endlich für mehr Vielfalt bei den Gegnern. Ein kleiner Yokai-Gnom beispielsweise hat ein völlig anderes Angriffsmuster als eine giftige Schlangenfrau und verlangt uns dementsprechend eine ganz andere Taktik ab. Bei den Umgebungen hingegen fehlt es noch immer ein wenig an Abwechslung. Insbesondere die Dörfer sehen zu gleichförmig aus.

Mehr erfahren: Nioh 2 im GamePro-Test

Für Hardcore-Spieler: Nioh 2 ist nochmal ein gutes Stück schwerer als der ohnehin schon harte Vorgänger und gehört selbst unter den Spielen im Dark-Souls-Stil zu den schwersten Titeln. Dass man an Bossgegnern stundenlang festhängt, kann häufiger vorkommen. Immerhin hat jeder Boss Schwächen, an die man den eigenen Charakter anpassen kann, sodass die Chancen steigen. Zur Not bleibt immer noch, sich im Koop-Modus Hilfe zu holen.

Fazit: Nioh 2 ist ein großartiges Action-Rollenspiel für all jene, denen es vor allem auf spannende und fordernde Kämpfe sowie eine ausgefeilte Charakterentwicklung und weniger auf Story und Spielwelt ankommt. Der Schwierigkeitsgrad dürfte für manche allerdings zu hoch sein. Wer am ersten Teil schon gescheitert ist, kann sich Nioh 2 sparen. Veteranen, die nach einer neuen Herausforderung suchen, sind hingegen genau richtig.

