PS Store - Das Angebot der Woche im September, mit Detroit: Become Human (Advertorial)

Der große PlayStation Summer Sale 2018 ist vorbei, aber das heißt nicht, dass Sony keine rabattierten Angebote mehr im Katalog hat. Mit dem Ende des Summer Sales startet Sony Anfang September wieder mit seinen beliebten Angeboten der Woche im PS Store. Den Beginn macht ein ganz besonderer Titel: Bis Donnerstag, der 6. September habt ihr die Möglichkeit Detroit: Become Human in der Digital Deluxe Edition für nur 39,99 Euro zu kaufen. Darin enthalten ist neben Detroit auch das grandiose Krimi-Game Heavy Rain in der aufgebesserten PS4-Version.

Detroit: Become Human Digital Deluxe Edition im PS Store

Angebot der Woche im PlayStation Store

Detroit: Become Human Digital Deluxe Edition - 39,99€ statt 69,99€ (42% Rabatt)

Die Digital Deluxe Edition enthält:

Detroit: Become Human

Heavy Rain für PS4

Digitales Artbook "The Art of Detroit: Become Human"

Digital Deluxe Soundtrack

Zehn PlayStation-Avatare

Zwei dynamische Designs für PS4 von CyberLife und den Hauptcharakteren

Lohnt sich die Detroit: Become Human Digital Deluxe Edition?

Detroit: Become Human ist geeignet für euch, wenn … ihr auf storylastige Spiele steht, in denen eure Entscheidungen die Geschichte und die eigenen Charaktere stark beeinflussen und im Extremfall sogar zum Tod eines Protagonisten führen können. Wer außerdem noch nie das grandiose Heavy Rain gespielt hat, bekommt mit der Digital Deluxe Edition gleich die beiden besten Spiele von Entwickler Quantic Dream in einem gemeinsamen Bundle.

Der Download lohnt sich nicht, wenn … euch teilweise passives und gemächliches Gameplay stört und ihr stattdessen auf knallharte Action steht. Auch das ernste futuristische Setting, in der die Androiden langsam ein Bewusstsein entwickeln und ihre eigene Existenz infrage stellen, ist nicht für jeden Spieler interessant.