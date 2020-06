Erst Ende April dieses Jahres ist Stranded Deep für die PS4 erschienen, jetzt bekommt ihr das Survival-Spiel im Angebot der Woche des PlayStation Store bereits günstiger. Es kostet nur noch 13,99 Euro statt 19,99 Euro. In diesem Artikel erklären wir euch, für wen sich der Deal lohnt. Wer sich lieber sofort auf die einsame Insel begeben möchte, findet über folgenden Link dorthin:

Stranded Deep für 13,99€ im Angebot der Woche des PlayStation Store

Gestrandet: Stranded Deep beginnt ähnlich wie der Film Cast Away mit einem Flugzeugabsturz über dem Ozean. Wir schaffen es gerade so, uns aus den sinkenden Überresten der Maschine auf eine einsame Insel zu retten. Hier müssen wir zunächst mal sehen, wie wir mit unseren wenigen geretteten Habseligkeiten für Nahrung und Wasser sorgen. Das ist nicht leicht, denn viel mehr als ein paar Palmen und Felsen ist auf dem winzigen Stückchen Land nicht zu finden.

Ein Ozean voller Geheimnisse: Schon sehr bald machen wir uns deshalb auf, weitere Inseln und Riffe zu erkunden, die wir in der Ferne am Horizont erkennen können. Manchmal stoßen wir dabei auf die Überreste verunglückter Schiffe, häufig bekommen wir es auch mit tierischen Bewohnern wie Wildschweinen oder Schlangen zu tun. Die größten Geheimnisse warten aber unter der Wasseroberfläche, wo manches lange verschollene Wrack auf uns wartet.

Haifutter: Gerade die Bergung der Schätze vom Meeresgrund ist aber mit erheblichem Risiko verbunden, denn der Ozean wimmelt nur so von Haien und anderen gefährlichen Kreaturen. Die intensivsten Erlebnisse finden in Stranded Deep deshalb unter Wasser statt, wenn wir auf einem Tauchgang beispielsweise plötzlich in ein aufgerissenes Maul voller spitzer Zähne blicken.

Nur für Solisten: Im Gegensatz zu manch anderem Survival-Spiel mit ähnlichem Konzept handelt es sich bei Stranded Deep um ein reines Singleplayer-Spiel. Einen Koop-Modus gibt es nicht. Nicht zuletzt deshalb ist es auch kein Spiel, in dem man Hunderte Stunden verbringt. Schon nach etwa 15 Stunden kann man das Ende erreichen, wobei man sich mit der Erkundung der vielen verstreuten Inseln auch deutlich mehr Zeit lassen kann.

Fazit: Die nahezu endlose Spielzeit mancher Multiplayer-Survivalspiele bietet Stranded Deep nicht. Dafür bekommen wir hier das Gefühl, tatsächlich ganz allein auf einer einsamen Inseln um unser Überleben zu kämpfen. Während andere Survivalspiele sich im Singleplayer zudem oft zäh anfühlen, machen wir in Stranded Deep ständig Fortschritte. Überlebenskünstler, die nach einem nicht allzu zeitraubenden Soloabenteuer suchen, sind hier deshalb richtig.

Stranded Deep für 13,99€ im Angebot der Woche des PlayStation Store