Die Ultimate Edition des Fighting Games Dragon Ball FighterZ ist das neue Angebot der Woche im PlayStation Store. Diese enthält neben dem Hauptspiel auch den FighterZ Pass mit acht neuen Charakteren sowie das Anime-Musik-Paket und das Kommentatoren-Stimmpaket. Bis nächsten Mittwoch bekommt ihr das alles nun für 19,54 Euro statt 114,99 Euro und damit stolze 83 Prozent günstiger.

Dragon Ball FighterZ Ultimate Edition statt 114,99 Euro für 19,54 Euro im PlayStation Store

Perfekter Anime-Look: Fans der Vorlage werden sich in Dragon Ball FighterZ sofort wie zu Hause fühlen, denn das Spiel fängt den Look des Animes so perfekt ein, dass beide kaum voneinander zu unterscheiden sind. Das gilt ganz besonders für die Animationen der Kämpfer und für die reichlich eingesetzten Effekte. Selbst der gelegentliche Einsatz von Schraffur-Zeichnungen wurde adaptiert.

Übersicht trotz Feuerwerk: Trotz des Effektfeuerwerks, das Dragon Ball FighterZ abbrennt, bleibt das Kampfgeschehen stets übersichtlich und leicht lesbar. Das ist vor allem der konsequenten Farbkodierung und den intuitiven Hitboxen zu verdanken und sorgt dafür, dass auch Anfänger schnell erfassen, was auf dem Bildschirm vor sich geht.

Tag Teams: Für taktischen Tiefgang sorgen die aus drei Mitgliedern bestehenden Tag Teams. Im richtigen Moment den Kämpfer zu wechseln, um die Attacken des Gegners optimal kontern zu können, ist fast genauso wichtig wie Reaktionsschnelligkeit und das Beherrschen der zahlreichen Kombos.

Auch für Solisten: Dragon Ball FighterZ bietet auch eine interessante Solokampagne, in der wir unser Team über eine Karte bewegen und dabei selbst über unseren Weg zum finalen Bosskampf entscheiden. Leider fällt dafür die Story ziemlich schwach aus. Zwar gibt es ein paar nette Anspielungen für die Fans des Animes, aber aus der Vorlage hätte man sehr viel mehr herausholen können.

Fazit: Für Fans der Vorlage ist Dragon Ball FighterZ ein Muss. Wenngleich die Story nicht überzeugt, ist schon die optische Umsetzung so perfekt, dass man dieses Spiel auf keinen Fall verpassen sollte. Darüber hinaus hat Dragon Ball FighterZ aber auch spielerisch so viel zu bieten, dass man es selbst denjenigen empfehlen kann, die mit dem Anime gar nichts anfangen können. Nicht ohne Grund haben wir im Test auf GamePro 87 Punkte vergeben.

