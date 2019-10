PS Store – Das ist das neue Angebot der Woche: Lohnt es sich? [Anzeige]

Tom Clancy's The Division 2 ist das neue Angebot der Woche im PlayStation Store. Die Standard Edition gibt es 64% günstiger, also für 24,99€ statt 69,99€. Bei der Gold Edition und der Ultimate Edition gibt es ca. 70% Rabatt. Hier sinken die Preise von 99,99€ auf 29,99€ bzw. von 119,99€ auf 34,99€. Auch den Year-1-Pass gibt es günstiger, nämlich für 23,99€ statt 39,99€. Das Angebot gilt bis zum 23. Oktober.

Tom Clancy's The Division 2 im Angebot der Woche des PlayStation Store

Lebendiges Washington: Auf den ersten Blick mag The Division 2 nur wie eine Neuauflage des Vorgängers in anderem Setting erscheinen. Washington hat jedoch deutlich mehr zu bieten als New York im Original. Nicht nur sind die Schauplätze abwechslungsreicher und detaillierter gestaltet. In den Straßen bekämpfen sich verschiedene Fraktionen gegenseitig, Kontrollpunkte wechseln ihren Besitzer. Die Spielwelt wirkt dadurch viel lebendiger.

Wie üblich, nur intelligenter: Am Gameplay hingegen hat sich wenig geändert. Nach wie vor handelt es sich um einen Deckungsshooter, in dem wir haufenweise Gegner niederschießen und Beute sammeln, um uns mit noch stärkeren Gegnern anlegen zu können. Das funktioniert gut, ist aber nicht sehr abwechslungsreich. Die größte Gameplay-Verbesserung liegt in der Gegner-KI, unsere Feinde verhalten sich nun deutlich glaubwürdiger.

Viel Inhalt: Außerdem zeichnet sich The Division 2 durch seinen umfangreichen Content aus. Schon in der ursprünglichen Kampagne ohne Erweiterungen stecken locker 40 bis 50 Stunden Inhalt, bis man überhaupt ins Endgame einsteigt. Noch wichtiger für einen Loot-Shooter: The Division 2 geizt nicht mit Beute, sondern belohnt uns ständig mit sinnvollen Gegenständen, die an unseren Level angepasst sind, sodass wir nichts Unbrauchbares finden.

Fazit: Am Kern des Gameplays von The Division hat Ubisoft nicht viel verändert. Wenn euch Loot-Shooter also schon immer zu zeitaufwendig oder repetitiv waren, wird euch The Division 2 nicht vom Gegenteil überzeugen. Wer aber den Vorgänger bereits mochte, findet hier ein in fast allen übrigen Bereichen deutlich verbessertes Spiel, das für den derzeitigen Preis eine riesige Menge Inhalt bietet.

