PS Store - Das neue Angebot der Woche ist superbillig: Lohnt es sich? [Anzeige]

Rise of the Tomb Raider ist das neue Angebot der Woche im PlayStation Store. Das Action-Adventure gibt es eine Woche lang, also bis zum 11. September, für nur 7,99€, und zwar in der 20-Jahre-Jubiläumsedition, die normalerweise 59,99€ kostet. Das bedeutet einen Rabatt von 86%.

Die Jubiläumsedition enthält neben dem Hauptspiel sämtliche DLCs wie Baba Yaga: Der Tempel der Hexe, einen neuen Online-Koopmodus, PlayStationVR-Unterstützung und den Bonusinhalt "Blutbande".

Rise of the Tomb Raider (20-jähriges Jubiläum) für 7,99€ im PS Store

Mehr Gräber: Spielerisch bleibt Rise of the Tomb Raider im Wesentlichen bei der bewährten Mischung des Reboots aus dem Jahr 2013. Wir schleichen, klettern, rätseln und schießen uns mal durch düstere Gänge, mal durch weite, offene Gebiete. Die Zutaten wurden aber neu gemischt: Das Klettern und das Erkunden der Gräber, für das die Reihe steht, nehmen wieder mehr Raum ein.

Ausgeglichen: Außerdem sind die verschiedenen Spielelemente besser ausbalanciert als im Vorgänger. Schleichen und Kämpfen sind nun weitgehend gleichwertige Optionen, nur selten zwingt uns das Spiel eine bestimmte Vorgehensweise auf. Man kann sich also abermals wilde Schießereien liefern oder stattdessen versuchen, jedes Geräusch zu vermeiden.

Hübscher Schnee: Die auffälligste Neuerung ist aber in der Optik zu finden. Nicht nur ist die Grafik ein gutes Stück hübscher und detaillierter geworden, die Spielwelt ist deutlich abwechslungsreicher. Auf schneebedeckte Landschaften folgen grüne Täler und gigantische Höhlensysteme. Das Einzige, was dabei ein wenig auf der Strecke bleibt, ist die Story, die bei allen Verweisen auf den Vorgänger und den Nachfolger schwer in Fahrt kommt.

Fazit: Rise of the Tomb Raider ist ein tolles Action-Adventure, das sowohl spielerisch als auch optisch vielseitig geraten ist. Die Jubiläumsedition ist außerdem randvoll gepackt mit zusätzlichen Inhalten, sodass man eine Menge Spiel fürs Geld bekommt. Dass die Story manchmal kleine Durchhänger hat, ist da zu verzeihen.

