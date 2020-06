Im PlayStation Store läuft noch bis zum 1. Juli ein PSN Sale namens "Remastered & Retro!". Hier bekommt ihr PlayStation-Klassiker teils in ihrer ursprünglichen, teils in einer deutlich verbesserten Form zum reduzierten Preis für die PS4. In diesem Artikel stellen wir euch ein paar der Highlights vor.

Remastered & Retro Sale im PlayStation Store

Spyro Reignited Trilogy

Das richtige Spiel für: Alle, die die Originale geliebt haben oder sich einfach in knallbunten Welten austoben möchten.

Nicht so gut für: Alle, die eine Herausforderung suchen.

GamePro-Wertung: 85 Punkte

Mit der Spyro Reignited Trilogy bekommt ihr alle drei Teile des PlayStation-Klassikers in runderneuerter Form, und das für nur 19,99€ statt 39,99€.

Neu und vertraut: Bei der Spyro Reignited Trilogy handelt es sich nicht um ein Remaster, bei dem nur die Auflösung hochgeschraubt wurde. Das Jump&Run wurde auf Basis einer modernen Engine von Grund auf neu aufgebaut. Spielerisch fühlt sich hingegen alles sehr vertraut an. Nach wie vor steuern wir den kleinen Drachen Spyro durch bunte Levels und rücken Gegnern mit unserem Feueratem auf die Pelle, sofern wir sie nicht einfach über den Haufen rennen.

Kleine Verbesserungen: Ein paar kleine Verbesserungen gibt es aber auch. So erleichtert uns beispielsweise eine zuschaltbare Karte die Orientierung. Außerdem können wir Spyro nun mit Analogsticks steuern, was das ohnehin schon recht leichte Spiel allerdings noch leichter macht. Daran ändern selbst die neuen optionalen Herausforderungen nicht viel.

Fazit: Der Spyro Reignited Trilogy gelingt es, die Jump&Run-Klassiker technisch in die Gegenwart zu katapultieren. Dabei zeigt sich, dass diese auch spielerisch erstaunlich gut gealtert sind. Mit dem furchtlosen kleinen Drachen durch bunte Welten zu rasen und Gegner zu braten, macht noch immer Spaß, zumal die Levels ein Augenschmaus sind. Der Schwierigkeitsgrad ist aber zu niedrig, um erwachsene Spieler wirklich zu fordern.

Spyro Reignited Trilogy statt 39,99€ für 19,99€ im Playstation Store

Resident Evil 2 Deluxe Edition

Das richtige Spiel für: Sowohl Fans des Originals als auch Neueinsteiger mit Lust auf Survival-Horror.

Nicht so gut für: Alle, die das Original in unveränderter Form wollen.

GamePro-Wertung: 90 Punkte

Auf die Deluxe Edition von Resident Evil 2, die neben dem Hauptspiel zusätzliche Kostüme sowie die Möglichkeit mitbringt, zum Soundtrack des Originals zu wechseln, gibt es 60 Prozent Rabatt. Ihr bekommt sie damit für 19,99€ statt 49,99€.

Modernisiert: Wie die Spyro Reignited Edition baut auch das Remake zu Resident Evil 2 den Klassiker mit einer modernen Engine komplett neu auf. Steuerung und Kamera wurden ebenfalls modernisiert, statt fester Perspektiven steuern wir die Protagonisten nun wie in einem Third-Person-Shooter. Da zudem die Ladezeiten zwischen den Räumen wegfallen, können uns Gegner nun auch durch Türen hindurch verfolgen.

Echter Horror: Trotz solcher Änderungen bietet auch das neue Resident Evil 2 im Kern Survival-Horror alter Schule. Das bedeutet unter anderem, dass wir über eng begrenzten Inventarplatz verfügen und uns die Ressourcen gut einteilen müssen, weil uns sonst in gefährlichen Situationen schnell mal die Munition ausgeht. Statt uns wie in einem Shooter in jeden Kampf zu stürzen, weichen wir Gegner deshalb manchmal lieber aus.

Fazit: Für ein Remake ist es oft nicht leicht, es alten und potentiellen neuen Fans gleichermaßen recht zu machen. Resident Evil 2 gelingt dieses Kunststück jedoch nahezu perfekt. Die Modernisierungen erleichtern Neulingen den Einstieg erheblich, gleichzeitig bleibt das Spielgefühl des Originals aber weitgehend unangetastet. Nur diejenigen, die eine bis ins letzte Detail originalgetreue Neuauflage erwartet haben, könnten enttäuscht sein.

Resident Evil 2 Deluxe Edition statt 49,99€ für 19,99€ im PlayStation Store

Shadow of the Colossus

Das richtige Spiel für: Alle, die Lust auf die Erkundung einer atmosphärischen, melancholischen Spielwelt haben.

Nicht so gut für: Alle, die vor allem Action wollen.

GamePro-Wertung: 88 Punkte

Bei Shadow of the Colossus ist der Rabatt mit 75 Prozent besonders groß. Ihr bekommt das Action-Adventure für 9,99 Euro statt 39,99 Euro.

Neue Grafik, alte Kamera: Auch Shadow of the Colossus wurde technisch runderneuert. Die Texturen weisen nun viele kleine Details auf, wie beispielsweise Risse und andere Spuren der Verwitterung an Ruinen. Steuerung und Kamera bleiben hingegen im Wesentlichen erhalten. Obwohl das Original von der PS2 stammt und bereits mit Analogsticks gesteuert wurde, gibt es deshalb den einen oder anderen seltsamen Kamerawinkel.

Atmosphärisch und bedrückend: Auch am Gameplay hat sich nichts geändert. Nach wie vor durchstreifen wir als einsamer Held eine weitgehend leblose, aber sehr atmosphärisch gestaltete Welt und untersuchen die Ruinen einer längst untergegangenen Zivilisation. Unsere bedrückende Aufgabe besteht darin, die wenigen Kolosse aufzuspüren, die diese Welt noch bevölkern, und sie zu töten, wodurch wir unsere Umgebung noch lebloser machen.

Fazit: Shadow of the Colossus ist eines jener großen Meisterwerke, die man wenigstens einmal gespielt haben sollte. Durch das Remake kann man das nun auf der PS4 in hübscherer Form als je zuvor tun. Man sollte sich allerdings bewusst sein, dass man etwas Geduld und die richtige Stimmung braucht, um die Atmosphäre des Spiels richtig genießen zu können. Wer gerade Lust auf ein bisschen schnelle Action hat, ist hier falsch.

Shadow of the Colossus statt 39,99€ für 9,99€ im PlayStation Store

God of War 3 Remastered

Das richtige Spiel für: Alle, die eines der besten Actionspiele der letzten Konsolengeneration nachholen wollen.

Nicht so gut für: Alle, die das Original schon besitzen und große Fortschritte erwarten.

GamePro-Wertung: 92 Punkte

Die Neuauflage von God of War 3 für die PS4 gibt es im Sale zum halben Preis und damit für 9,99€ statt 19,99€.

Aufgehübscht: God of War 3 wurde mit dem Remaster nicht komplett neu aufgebaut. Das hat das ursprünglich für die PS3 erschienene Actionspiel nicht nötig, denn es sieht noch immer gut aus, zumal einige Verschönerungen vorgenommen wurden: Die Auflösung ist höher, viele Animationen wurden überarbeitet und neue Lichteffekte eingefügt. Die Neuauflage kommt zudem mit allen DLCs des Originals.

Brutales Spektakel: Die Kämpfe von God of War 3 spielen sich nach wie vor hervorragend. Das liegt unter anderem an der präzisen Steuerung und den zahlreichen Spezialfähigkeiten, die Abwechslung ins Gameplay bringen. Vor allem aber liegt es an der spektakulären Inszenierung und dem Trefferfeedback. Die Hiebe, mit denen Kratos seine Gegner erledigt, wirken so kraftvoll, dass man sie fast selbst zu spüren glaubt. Dazu tragen auch die blutigen Effekte einiges bei.

Fazit: Die grafischen Verbesserungen von God of War 3 Remastered können sich durchaus sehen lassen. Trotzdem ist der Unterschied zum Original längst nicht so groß wie bei den anderen Remakes, die wir in diesem Artikel vorgestellt haben. Wer God of War 3 schon auf der PS3 besitzt, braucht das Remaster daher nicht unbedingt. Für alle anderen ist dies aber eine gute Gelegenheit, eines der besten Actionspiele der PS3-Ära nachzuholen.

God of War III Remastered statt 19,99€ für 9,99€

