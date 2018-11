PS Store - Doppelt sparen mit PlayStation Plus (Advertorial)

Das Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür. Neben Plätzchen und Zimt, bedeutet das aber auch, dass zahlreiche Rabatte und Schnäppchen langsam ihren Weg in die Online-Stores finden. Bevor der Feiertagsstress aber so richtig losgeht macht sich Sony schon einmal warm und bietet PS Plus-Mitglieder gleich doppelte Rabatte im PS Store an.