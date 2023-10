Bis zu 92% günstiger: Herbst-Sale im PS Store überhäuft euch mit über 2.000 Spiele-Angeboten

Star Wars Jedi: Survivor gehört zu den Angeboten des Herbst-Sales im PS Store.

Der Herbst ist da und das ist auch für Sony ein Anlass, im PlayStation Store einen neuen Sale abzuhalten. Die neuen Angebote haben zwar nichts mit der Jahreszeit zu tun, das kann eurem Geldbeutel aber egal sein.

Von den aktuell 2861 Angeboten (darunter auch Add-ons oder Cosmetics) sind 2079 Vollversionen, von denen wir euch einige herausgepickt haben.

Spannende Angebote aus dem aktuellen PS Store Sale

Wann endet der Sale? Am 26. Oktober 2023 um 00:59 Uhr deutscher Zeit.

Wo finde ich den Sale? Im PlayStation Store auf PS4 und PS5. Ihr könnt den PS Store aber auf über die offizielle PlayStation-App oder im Webbrowser erreichen und die Spiele dort kaufen.

Highlights im PlayStation Store-Sale

Star Wars Jedi: Survivor

Preis: 51,99 statt 79,99 Euro (35% Rabatt)

51,99 statt 79,99 Euro (35% Rabatt) Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Erstveröffentlichung: 28. April 2023

Star Wars Jedi: Survivor ist einer der aktuellen Top-Titel, der im Sale rabattiert ist. Der zweite Teil der Jedi-Reihe setzt die Geschichte von Star Wars Jedi: Fallen Order mit einem kleinen Zeitsprung fort. Bedeutet: Cal Kestis ist mittlerweile ein erfahrener Jedi, was für uns neue Fähigkeiten bedeutet. Im Kampf gegen das Imperium setzt er nun neue Kampfstile und einen Blaster ein.

Im GamePro-Test konnte Jedi Survivor seinen ohnehin schon gelungenen Vorgänger nochmal leicht übertrumpfen:

Alan Wake Remastered

Preis: 9,89 statt 29,99 Euro (67% Rabatt)

9,89 statt 29,99 Euro (67% Rabatt) Genre: Horror-Adventure

Horror-Adventure Erstveröffentlichung: 5. Oktober 2021 (Remaster) / 14. Mai 2010 (Original)

Mit Alan Wake 2 steht am 27. Oktober schon die Fortsetzung des Mystery-Thrillers in den Startlöchern. Wer Teil 1 noch nicht gespielt hat oder sich nochmal frisch ins Gedächtnis rufen will, kann das dank der Remaster-Version nicht nur technisch verbessert tun, sondern erhält auch die beiden DLCs dazu.

Die Geschichte bleibt dabei die alte: Der namensgebende Protagonist und Bestseller-Autor Alan Wake sucht in der verschlafenen Kleinstadt Bright Falls nach seiner verschwundenen Frau. Dabei bekommt er es aber nicht nur mit Schlafstörungen und Albträumen zu tun.

Das Original haben wir im GamePro-Test damals mit einer 87 bewertet. Das Remaster kann sich aber auch sehen lassen:

Kingdom Come: Deliverance

Preis: 5,99 statt 29,99 Euro (80% Rabatt)

5,99 statt 29,99 Euro (80% Rabatt) Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Erstveröffentlichung: 13. Februar 2018

Bei Kingdom Come: Deliverance handelt es sich um ein Open-World-Rollenspiel, das ohne Fantasy auskommt. Stattdessen erleben wir aus der Ego-Perspektive eine historisch realistische Mittelaltergeschichte. Als einfacher Schmiedesohn Henry geraten wir zwischen die Fronten der Thronstreitigkeiten des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation und müssen das Schmiedewerkzeug gegen das Schwert tauschen.

Im GamePro-Test konnte uns Kingdom Come: Deliverance überzeugen und bekam – abseits der damaligen technischen Probleme auf der PS4 – eine 81 spendiert:

Das war ein kleiner Auszug aus dem PS Store-Sale. Wir hoffen, dass für euch was dabei ist oder ihr im Store andere reduzierte Spiele findet, die euch zusagen. Vor allem für Fans von Lego, Star Wars und Need for Speed dürfte was dabei sein. Zu den Spielereihen gibt es noch einige weitere Angebote.