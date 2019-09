PS Store – Jetzt bis zu 75% auf große Hits von EA sparen [Anzeige]

Im PlayStation Store ist ein neuer Sale gestartet, in dem es zahlreiche große Titel aus dem Hause Electronic Arts zu deutlich reduzierten Preisen gibt. Die Angebote gelten zwei Wochen lang und enden am 18. September. Wir stellen euch hier ein paar der Highlights vor.

Fifa 19 Champions Edition

Das richtige Spiel für: Alle, die eine toll inszenierte Champions League wollen.

Nicht so gut für: Alle, die sich nicht für den FUT-Modus interessieren oder lieber auf den Nachfolger warten.

GamePro-Wertung: 85 Punkte

Die Champions Edition von Fifa 19 ist von 89,99€ auf 24,99€ reduziert. Neben dem Hauptspiel enthält sie zahlreiche Zusatzinhalte, vor allem für den beliebten FUT-Modus.

Wahre Champions: Das beste Kaufargument für Fifa 19 ist die Rückkehr der Champions League, die sich zuvor jahrelang Konkurrent Konami für seine PES-Reihe gesichert hatte. EA spendiert der Königsklasse zur Feier dieses Anlasses eine aufwendige Inszenierung, die sich vor keiner Fernsehübertragung zu verstecken braucht.

Stillstand auf hohem Niveau: Spielerisch hat sich im Vergleich zum Vorgänger sonst nur wenig geändert. Das geht in Ordnung, da ohnehin nicht allzu viel Verbesserungsbedarf bestand. Außerhalb des Spielfelds, beispielsweise im Karrieremodus, hätten ein paar Neuerungen aber durchaus gutgetan und der FUT-Modus ist selbstverständlich nach wie vor voll von Mikrotransaktionen.

Fazit: Fifa 19 bietet trotz aller Mikrotransaktionen noch immer eine Menge Inhalt und Spielspaß fürs Geld. Wer sich nicht für den FUT-Modus interessiert, braucht allerdings nicht unbedingt die Champions Edition. Außerdem sollte man natürlich im Hinterkopf behalten, dass der Nachfolger Fifa 20 bereits in den Startlöchern steht.

Fifa 19 Champions Edition statt 89,99€ für 24,99€

Battlefield V

Das richtige Spiel für: Alle, die Lust auf dynamische Multiplayerschlachten haben.

Nicht so gut für: Alle, die auf eine interessante Story-Kampagne gehofft haben.

GamePro-Wertung: 87 Punkte

EAs Onlineshooter Battlefield V kostet im PlayStation Store gerade statt 69,99€ noch 24,99€.

Mehr Taktik: Auf den ersten Blick hat sich im fünften Teil der Battlefield-Reihe nicht allzu viel getan, die Stärken der Vorgänger wurden beibehalten. Verteidigungsanlagen, die wir nun selbst auf dem Schlachtfeld errichten können, sorgen jedoch für neue taktische Möglichkeiten und verleihen den Gefechten im Zusammenspiel mit den teilweise zerstörbaren Gebäuden eine eigene Dynamik.

Müde Krieger: Während Battlefield V im Multiplayer glänzt, wurde in der Solokampagne mal wieder viel Potential verschenkt. Dabei klang die Idee, sich den weniger bekannten Geschichten des zweiten Weltkrieg zuzuwenden, durchaus vielversprechend. Leider fehlt es der Umsetzung an guten Einfällen, sowohl hinsichtlich der Story als auch in Bezug auf das Gameplay.

Fazit: Im Multiplayer ist die Battlefield-Reihe nach wie vor toll, dank der subtilen, aber wirkungsvollen Änderungen vielleicht sogar besser denn je. Im Solomodus ist von den interessanten Ansätzen aber nicht viel übrig geblieben. Eine klare Kaufempfehlung gibt es daher nur für Multiplayer-Fans.

Battlefield V statt 69,99€ für 24,99€ im PlayStation Store

Titanfall 2

Das richtige Spiel für: Alle Shooterfans, egal ob Multiplayer oder Solo.

Nicht so gut für: Alle, die eine lebendige Community erwarten.

GamePro-Wertung: 88 Punkte

Titanfall 2 ist im PlayStation Store gerade von 19,99€ auf schlappe 4,99€ reduziert. Die Ultimate Edition gibt es für einen Euro mehr.

Tolle Kampagne: Obwohl Titanfall 2 wie die Battlefield-Reihe den Fokus auf den Multiplayer legt, hat der Shooter von Respawn Entertainment (Apex Legends) eine packende Solokampagne zu bieten, die trotz ihrer Kürze schon allein den derzeitigen Preis mehr als wert ist. Während die Story größtenteils das Übliche liefert, überzeugen vor allem die spielerische Abwechslung und die gut geschriebenen Dialoge.

Neue Fähigkeiten: Auch im Mehrspieler weiß Titanfall 2 zu überzeugen. Die bewährte Mischung aus Kämpfen zu Fuß und im gigantischen Mech funktioniert noch besser als im Vorgänger, nicht zuletzt aufgrund des tollen Mapdesigns. Hinzu kommen die Pilotenklassen mit Spezialfähigkeiten wie Tarnmänteln, Greifhaken und Schutzschilden, die für taktischen Tiefgang sorgen.

Fazit: Titanfall 2 ist ein großartiger Shooter, der nur ein einziges Problem hat: Seinen mangelnden Erfolg. Zwar hat der Durchbruch von Apex Legends Anfang des Jahres dafür gesorgt, dass sich mehr Spieler für Respawns letzten großen Titel interessiert haben, viel los ist auf den Servern trotzdem nicht. Glücklicherweise ist schon der Solomodus allein das Geld wert.

Titanfall 2 statt 19,99€ für 4,99€

Mass Effect Andromda

Das richtige Spiel: Alle, die gern fremde Planeten in einem typischen Open-World-RPG erforschen.

Nicht so gut für: Alle, die über eine Reihe kleinerer Mängel nicht hinwegsehen können.

GamePro: 87 Punkte

Biowares Open-World-RPG Mass Effect Andromeda gibt es in der Standard Recruit Edition für 7,99€ statt 19,99€. Wer die Deluxe Recruit Edition mit ihren zahlreichen Zusatzinhalten haben möchte, bezahlt dafür 9,99€ statt 39,99€.

Viel zu bieten: Mass Effect Andromeda konnte zum Release längst nicht jeden Fan überzeugen, aber trotz aller berechtigten Kritik bekommt man hier noch immer ein gutes und umfangreiches Open-World-Rollenspiel. Das Erkunden fremder Planeten, der Aufbau unserer Nexus-Station und die Erfüllung rollenspieltypischer Quests bietet gut und gern 50 Stunden Unterhaltung.

Kleine Schwächen: Diese verschiedenen Aspekte sind sinnvoll miteinander verknüpft und auch die Story kann mit ihrer interessanten Prämisse motivieren: Wir müssen ein Zuhause für 20000 Menschen finden. Leider hält die Handlung im weiteren Verlauf nicht immer, was sie verspricht, und ein paar kleinere Fehler kommen dazu. Bei einigen, wie den teils lächerlichen Gesichtsanimationen, wurde aber inzwischen nachgebessert.

Fazit: Mass Effect Andromeda mag nicht ganz das Meisterwerk geworden sein, das viele erwartet haben, aber es ist noch immer ein sehr kompetentes RPG, das für lange Zeit unterhält. Ein spaßiger Multiplayer kommt noch dazu. Für den derzeitigen Preis kann man als RPG-Fan nicht viel falsch machen.

Mass Effect Andromeda statt 19,99€ für 7,99€

