PS4- + PS5-Spiele im Sale: 355 Angebote jetzt günstig im PS Store

Der PlayStation Store hat heute seinen neuen Sale namens "Juli-Angebote" gestartet, mit 355 Angeboten für PS4 und PS5. Darunter finden sich einige große Titel, auch ein paar PlayStation-Exklusivhits und einige aktuelle Spiele aus 2022 sind dabei. Die Deals laufen bis 1 Uhr morgens am 21. Juli. Wir stellen euch in diesem Artikel zehn Highlights vor. Falls ihr lieber gleich selbst die komplette Auswahl der Angebote durchstöbern wollt, findet ihr diese hier:

Resident Evil Village

In Resident Evil 8 übernehmen wir wie im Vorgänger in der First-Person-Perspektive die Rolle von Ethan Winters. Dieser wollte eigentlich nur ein ruhiges Leben mit Frau und Kind, muss nun aber in einem kleinen rumänischen Dorf nach seiner entführten Tochter suchen. Dort bekommt er es mit für die Reihe eher ungewöhnlichen Gegnern wie Vampiren und Werwölfen zu tun. Im Vergleich zu Resident Evil 7 ist Village nicht mehr ganz so gruselig, statt klassischem Survival-Horror bekommt ihr hier eher einen Shooter mit Horror-Elementen. Dafür ist Resident Evil 8 aber viel abwechslungsreicher und punktet zudem durch seine aufwendige Inszenierung, die viele Anspielungen auf Horrorfilmklassiker bietet, und seine schrägen, fantasievollen Charaktere.

Deathloop

Der First Person Shooter Deathloop kassierte bei seinem Release im letzten Jahr Topwertungen, was er nicht zuletzt seiner kreativen Zeitreisemechanik zu verdanken hat. Wir sind auf einer Insel in einer Zeitschleife gefangen und können nur entkommen, wenn wir acht bestimmte Personen töten. Dazu müssen wir aber erst mal herausfinden, wo diese sich zu welcher Tageszeit befinden, um dann in mehreren Anläufen nach und nach einen effizienten Plan zu ihrer Eliminierung zu entwickeln. Dabei stehen uns viele verschiedene Vorgehensweisen offen. Neben dem Gameplay punktet das von Arkane (Dishonored) entwickelte Spiel aber auch durch sein hervorragendes Artdesign im 60er-Jahre-Stil.

Vampire: The Masquerade – Swansong

Erst am 19. Mai ist Vampire: The Masquerade – Swansong erschienen, jetzt bekommt ihr das Spiel sowohl in der PS4- als auch in der PS5-Version bereits zum halben Preis. Es handelt sich dabei im Grunde um ein Detektivabenteuer, in dem wir in der Rolle dreier verschiedener Vampire Morde an anderen Vampiren aufklären müssen. Bei unseren Ermittlungen können wir verschiedene Vampirfähigkeiten einsetzen, müssen dabei aber stets darauf achten, dass die Maskerade, also unsere Tarnung vor den gewöhnlichen Menschen, gewahrt bleibt. Swansong glänzt vor allem bei der Story und den Dialogen. Auch die mäßige Produktionsqualität, die man unter anderem den hölzernen Animationen ansieht, kann diese Qualitäten nicht verdecken.

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy

Mit der Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy bekommt ihr sowohl das ursprünglich 2013 erschienen Tomb-Raider-Reboot als auch die beiden Nachfolger Rise of the Tomb Raider und Shadow of the Tomb Raider mit allen DLCs und nachträglichen technischen Verbesserungen. Im Reboot erleben wir, wie die auf einer tropischen Insel gestrandete Lara Croft zu der hartgesottenen Abenteurerin wird, als die wir sie kennen. Rise of the Tomb Raider schickt uns ins kalte Sibirien, während Shadow of the Tomb Raider zu weiten Teilen im Dschungel spielt. Das Reboot ist sehr actiongeladen und spielt sich stellenweise fast wie ein Shooter, in den Nachfolgern treten klassische Tugenden wie Klettern und das Erkunden von Gräbern wieder mehr in den Vordergrund.

Marvel’s Spider-Man

Marvel’s Spider-Man ist einer der größten Exklusivhits der PS4-Generation. Dank der flüssigen Steuerung schafft es das Open-World-Spiel, dass wir uns tatsächlich wie ein echter Superheld fühlen können, wenn wir uns in halsbrecherischem Tempo von Wolkenkratzer zu Wolkenkratzer schwingen. Außerdem überzeugt es durch sein gelungenes Kampfsystem im Stil der Batman-Arkham-Reihe, das eine spektakuläre Inszenierung und zahlreiche Spezialfähigkeiten bietet. Die Story-Missionen sind ebenfalls kinoreif in Szene gesetzt, daneben gibt es aber auch viele der typischen Open-World-Fleißaufgaben. Wenn wir davon erschöpft sind, lohnt es sich, ab und zu innezuhalten und den wunderschönen Blick über Manhattan zu genießen.

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

Bei dem Anfang des Jahres erschienenen Rainbow Six Extraction handelt es sich um ein Spin-off des erfolgreichen Multiplayer-Shooters Rainbow Six Siege. Hier kämpfen wir allerdings im Koop gegen Aliens statt in Teams gegeneinander. Von den zahlreichen anderen Koop-Shootern hebt Extraction sich dabei nicht zuletzt durch die vielen Gadgets und taktischen Möglichkeiten ab. Wie in Siege ist planvolles und gut abgestimmtes Vorgehen wichtig. Außerdem sind die zwölf Schauplätze in Areale eingeteilt. Nach jedem Areal können wir entscheiden, ob wir weiterspielen oder lieber die Erfahrungspunkte in Sicherheit bringen wollen. Charaktere, die sterben, sind nämlich verloren, bis sie in einer Rettungsmission zurückgeholt werden.

Life is Strange: True Colors

Mit True Colors geht die berühmte Adventure-Reihe Life is Strange in eine neue Runde. Diesmal spielen wir Alex Cheng, die über die übernatürliche Fähigkeit verfügt, die Gefühle anderer Menschen als farbige Auren wahrzunehmen und sogar bis zu einem gewissen Grad ihre Gedanken zu lesen. Bisher hat sie zwar versucht, diese Fähigkeit möglichst zu ignorieren und ein normales Leben zu führen. Als aber ihr Bruder auf mysteriöse Weise stirbt, macht sie umfassend davon Gebrauch, um seinen Tod aufzuklären. Spielerisch legt Life is Strange: True Colors neben Rätseln und Erkundung erneut viel Wert auf seine komplexen Dialoge, in denen wir durch unsere Entscheidungen bis zu einem gewissen Grad die Handlung beeinflussen.

Little Nightmares 2

Das Horrorspiel Little Nightmares 2 fällt wie schon sein Vorgänger nicht zuletzt durch sein tolles, zwischen niedlich und gruselig schwankendes Artdesign auf. Dabei ist es optisch deutlich abwechslungsreicher geraten: Diesmal führt uns unsere Reise unter anderem durch eine Schule, einen finsteren Wald und ein von furchteinflößenden Puppen bevölkertes Krankenhaus. Außerdem konfrontiert uns jedes der fünf Kapitel mit neuen Gegnertypen. Vor den Monstern, die uns verfolgen, können wir in den meisten Fällen nur wegrennen und uns verstecken. Im Gegensatz zum Vorgänger können wir uns aber zumindest an manchen Stellen mit Waffengewalt wehren. Sind wir zu furchtlos, beißen wir allerdings schnell ins Gras.

BioShock Collection

Falls ihr die BioShock-Reihe tatsächlich noch nicht gespielt habt, ist jetzt eine gute Gelegenheit, diese peinliche Bildungslücke zu schließen. Mit der BioShock Collection könnt ihr nämlich die ersten beiden Teile des First Person Shooters in der technisch verbesserten Remastered-Version und sowie BioShock Infinite mit sämtlichen Singleplayer-DLCs für nicht mal 10€ bekommen. BioShock 1 und 2 führen uns in die düstere und gruselige Unterwasserstadt Rapture, die ursprünglich als ein Paradies geplant war, sich aber schnell in einen Albtraum verwandelt hat. In BioShock Infinite reisen wir in die über den Wolken gelegene Stadt Columbia. Alle drei Teile lohnen sich schon allein aufgrund ihres fantastischen Artdesigns.

The Sinking City

Das von den Geschichten H.P. Lovecrafts inspirierte Horror-Adventure The Sinking City schickt uns in die langsam im Meer versinkende Stadt Oakmont, in der wir nach einer Erklärung für unsere rätselhaften Visionen suchen. Dabei macht uns das Open-World-Spiel keine Vorschriften, wo uns wie wir nach Spuren suchen wollen, und lässt uns die Freiheit, eigenständig Ermittlungsarbeit zu leisten. Das ist nicht immer einfach, aber dafür im Erfolgsfall desto befriedigender. Das Gameplay besteht weitgehend aus Dialogen, Rätseln und der Suche nach Indizien, hin und wieder gibt es aber auch Action-Einlagen. Diese sind aufgrund des geringen Produktionsbudgets jedoch eher mäßig gelungen.