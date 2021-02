Der PlayStation Store hat heute einen neuen PSN Sale gestartet, in dem ihr Hunderte von Indie-Spielen für die PS4 günstiger bekommt. Darunter befinden sich wenig bekannte Geheimtipps ebenso wie große Überraschungshits. Die Angebote laufen noch bis zum 10. März. In diesem Artikel haben wir euch einige der interessantesten Titel herausgesucht. Falls ihr lieber gleich die gesamte Liste durchstöbern wollt, findet ihr diese hier:

Children of Morta

Children of Morta ist ein Roguelike-Rollenspiel, das sich gegenüber anderen Vertretern des Genres durch seine spannende Story und die dichte Atmosphäre auszeichnet. Wir spielen die Familie Bergson, deren Aufgabe es ist, den heiligen Berg Morta vor allerlei Monstern wie Goblins, Ogern und Riesenspinnen zu beschützen. Wie üblich in Roguelikes kämpfen wir uns durch zufallsgenerierte Levels und müssen nach dem Tod wieder von vorn anfangen. Children of Morta sorgt dabei durch umfangreiche Fortschrittsmechaniken für Langzeitmotivation. So schalten wir nicht nur neue Fähigkeiten, sondern auch weitere Familienmitglieder frei.

Children of Morta statt 21,99€ für 10,99€ im PlayStation Store

Little Nightmares Complete Edition

Für all diejenigen, die erst noch den ersten Teil des Horrorspiels Little Nightmares nachholen wollen, bevor sie sich in den gerade erschienenen Nachfolger stürzen, bietet der PlayStation Store gerade den passenden Deal: Die Complete Edition inklusive des DLCs »Geheimnisse des Schlunds« bekommt ihr jetzt für ein Viertel des Preises. Im Hauptspiel müssen wir als junges Mädchen vor den riesenhaften Bewohnern eines Schiffes fliehen, die uns am liebsten auffressen würden. Little Nightmares zeichnet sich dabei vor allem durch das hervorragend gruslige Artdesign aus. Das Gameplay besteht aus Schleichen, Platforming und kleinen Rätseln.

Little Nightmares Complete Edition statt 29,99€ für 7,49€ im PlayStation Store

Desperados 3

Mit Desperados 3 hat das deutsche Studio Mimimi (Shadow Tactics) im letzten Jahr einen Klassiker unter den Echtzeittaktikspielen zurückgebracht. Es handelt sich dabei um ein Prequel zum ersten Teil, das uns erzählt, wie Gang rund um den Revolverhelden John Cooper zusammengefunden hat. Genau wie in den Vorgängern kämpfen und schleichen wir uns in pausierbarer Echtzeit durch stilvoll gestaltete Western-Levels, die vollgestopft sind mit schießwütigen Feinden. Wenn wir unseren Weg nicht gut planen und die sehr unterschiedlichen Spezialfähigkeiten unserer Charaktere geschickt ausnutzen, haben wir keine Chance zu überleben.

Desperados 3 statt 59,99€ für 35,99€ im PlayStation Store

Outlast 2

Im First-Person-Horrorspiel Outlast 2 erleben wir eine ganz neue Geschichte, die kaum Verbindungen zu jener des ersten Teils hat. Als Journalist wollen wir in einer abgelegenen Gegend in Arizona den rätselhaften Tod einer schwangeren Frau aufklären. Dabei bekommen wir es schon bald mit einer Gruppe gewalttätiger religiöser Fanatiker und anderen Schrecken zu tun. Wie im Vorgänger ist dabei unser einziges Hilfsmittel die Kamera, mit der wir die Geschehnisse dokumentieren können. Wehren können wir uns nicht. Werden wir angegriffen, müssen wir weglaufen und uns verstecken.

Outlast 2 statt 29,99€ für 4,49€ im PlayStation Store

Guacamelee! 2

Mit Guacamelee! 2 bekommt ihr ein farbenfrohes Beat 'em up, das nicht zuletzt durch seinen schrägen Humor und seine vielen absurden Einfälle glänzt. Wir spielen einen Luchador, der die heilige Guacamole vor einem Schurken retten muss, der sie als Hustensaft missbrauchen will. Spielerisch ist Guacamelee! 2 wie schon der Vorgänger recht fordernd. Im Spielverlauf lernen wir eine ganze Menge Kombos und Spezialattacken, die wir in den Kämpfen gekonnt einsetzen müssen. Statt der Standardversion für 3,99 Euro könnt ihr übrigens auch für 4,79 Euro die Complete Edition bekommen.

Guacamelee! 2 statt 19,99€ für 3,99€ im PlayStation Store

The Walking Dead: Saints & Sinners

The Walking Dead: Saints & Sinners ist einer der wenigen VR-Titel, der sich wie ein richtiges Vollpreisspiel anfühlen. Im Verlauf der etwa 15 Stunden langen Story-Kampagne erkunden wir abwechslungsreiche Regionen im postapokalyptischen, zombieverseuchten New Orleans. Während wir Missionen erledigen, sammeln wir nebenher Ausrüstungsgegenstände und Material ein, aus dem wir bessere Waffen basteln. Ein besonderes Highlight ist der Nahkampf mit Bewegungssteuerung. Eine Axt ins Gehirn eines Zombies zu rammen, hat sich noch nie so echt angefühlt. Dazu braucht ihr allerdings neben dem VR-Headset auch Motion Controller.

The Walking Dead: Saints & Sinners (PSVR) statt 39,99€ für 27,99€ im PlayStation Store

Hunt: Showdown

Hunt: Showdown ist ein einzigartiges Multiplayerspiel, das Battle Royale und Horror miteinander verknüpft. Allein oder in Gruppen aus zwei bis drei Spielern ziehen wir in dem First Person Shooter los, um in einer weiten, gespenstischen Landschaft gefährliche Monster aufzuspüren und zu erledigen. Haben wir den letzten Bossgegner erledigt, müssen wir es erst noch schaffen, mit der Beute zu entkommen, denn nur ein einziges Team kann die Karte als Sieger verlassen. Vor unseren menschlichen Gegnern müssen wir uns also mindestens ebenso in Acht nehmen wie vor den Monstern, was Hunt: Showdown zu einem nervenaufreibenden Erlebnis macht.

Hunt: Showdown statt 39,99€ für 15,99€ im PlayStation Store

Maneater

Wie Hunt: Showdown hat auch Maneater ein ungewöhnliches Konzept. Hier übernehmen wir die Rolle eines Hais, der auf Menschenjagd ist. Die Menschen sind dabei nicht immer nur hilfloses Futter, sondern setzen sich nicht selten mit Waffengewalt zur Wehr. Außerdem begegnen wir immer wieder anderen Raubtieren, die uns den Weg zu unserer Beute versperren. Maneater funktioniert im Kern wie ein Action-Rollenspiel: Je mehr wir fressen, desto größer und stärker wird unser Hai. Dabei bekommen wir auch verschiedene Möglichkeit, ihn an unseren Spielstil anzupassen und unser individuelles Seemonster zu erschaffen.

Maneater statt 39,99€ für 23,99€ im PlayStation Store

Hollow Knight: Voidheart Edition

Hollow Knight ist ein 2D-Action-Platformer im Metroidvania-Stil. Als kleiner, mit einem Nagel bewaffneter Käfer erkunden wir ein verfallenes Insektenkönigreich und nehmen es mit zahlreichen bizarren Feinden auf. Prinzipiell haben wir dabei die Wahl, welchen Weg wir einschlagen. An vielen Stellen kommen wir aber erst weiter, wenn wir entsprechende Fähigkeiten erworben haben. Hollow Knight bietet forderndes Gameplay, in dem Tode zum Teil hart bestraft werden, aber auch ein motivierendes Fortschrittssystem. Zudem überzeugt der Indie-Hit durch seinen einzigartigen Grafikstil, der zwischen niedlich und düster schwankt.

Hollow Knight: Voidheart Edition statt 14,49€ für 5,79€ im PlayStation Store

Darkwood

Darkwood ist ein düsteres 2D-Horror-Survivalspiel, in dem wir unsere Figur aus der Vogelperspektive steuern. Da wir bei Nacht nur das sehen, was im Strahl unserer Taschenlampe liegt, lauschen wir stets angespannt auf jedes Geräusch aus der schwarzen Fläche um uns herum. Tagsüber erkunden wir die Gegend und sammeln Material für Waffen und Fallen, mit denen wir unser Heim verteidigen. Für seinen kleinen Preis bietet Darkwood übrigens eine Menge Inhalt: Ihr könnt mit rund 20 Stunden Spielzeit rechnen, vorausgesetzt natürlich, ihr haltet so lange durch und lasst euch nicht schon vorher von eurer Angst überwältigen.

Darkwood statt 14,99€ für 5,99€ im PlayStation Store

