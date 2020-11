Der PlayStation Store hat einen neuen PSN Sale gestartet, in dem ihr über 200 PS4-Spiele für jeweils weniger als 20 Euro bekommt, darunter große AAA-Titel, kleine Indie-Geheimtipps und eine ansehnliche Menge an PSVR-Spielen. Die Angebote laufen noch bis Ende des Monats. In diesem Artikel haben wir euch ein paar Highlights herausgesucht. Wer lieber gleich zur Übersicht möchte, findet diese hier:

PlayStation Store: Über 200 PS4-Spiele für unter 20€ im Angebot

Far Cry New Dawn

Das richtige Spiel für: Alle, die mehr vom typischen Far-Cry-Gameplay wollen.

Nicht so gut für: Alle, die auf eine spannende Story hoffen.

GamePro-Wertung: 78 Punkte

Das Open-World-Spiel Far Cry New Dawn bekommt ihr im Sale für 14,99 Euro statt 44,99 Euro und somit für ein Drittel des normalen Preises.

Farbenfrohe Apokalypse: Das Spin-Off New Dawn spielt wie Far Cry 5 in Hope County im US-Bundesstaat Montana. Das beschauliche Fleckchen Land hat sich inzwischen durch einen Atomkrieg stark verändert. Satt mit trostlosen Ruinen wie in den Fallout- und Metro-Spielen bekommen wir es hier jedoch mit einer in allen Farben des Regenbogens strahlenden Flora und Fauna zu tun. Zur optischen Abwechslung tragen außerdem Ausflüge in andere Regionen wie in die Wüste Arizonas bei.

Neue Feinde, altes Gameplay: Mit den Banditen kommt zusätzlich zu den aus Far Cry 5 bekannten Kultisten eine neue Fraktion dazu. Leider nutzt die Story nicht das Potential, das diese bieten würde. Gute Ansätze werden durch die oft zu abrupten Wechsel zwischen Humor und Ernst zerstört. Am Gameplay hat sich wenig geändert und das ist auch ganz gut so. Die große Auswahl an Waffen und Fahrzeugen lässt uns nach wie vor eine Menge kreativen Freiraum, plötzliche Tierangriffe sorgen immer wieder für skurrile Situationen.

Fazit: Was die Story angeht, hätte man mehr aus dem Szenario herausholen können. Selbst im Vergleich zu Far Cry 5, das in dieser Hinsicht auch nicht perfekt war, schneidet New Dawn schwach ab. Das ändert aber nichts daran, dass das Gameplay nach wie vor eine Menge Spaß macht. Hinzu kommt der hübsche neue Look der Postapokalypse. Wer nach Teil 5 einfach nur mehr Far Cry möchte, mit ein bisschen optischer Abwechslung, macht hier nichts falsch.

Far Cry New Dawn statt 44,99€ für 14,99€ im PS Store

Call of Cthulhu

Das richtige Spiel für: Alle, die ein spannendes Detektivspiel mit dichter Gruselatmosphäre wollen.

Nicht so gut für: Alle, denen es vor allem auf Action ankommt.

GamePro-Wertung: 84 Punkte

Das Action-Adventure Call of Cthulhu kostet im aktuellen PSN Sale nur noch 10,49 Euro statt 29,99 Euro.

Ermittlungsarbeit: Call of Cthulhu ist in erster Linie ein Detektivspiel: Als heruntergekommener und alkoholkranker Privatermittler in den 1920ern sollen wir in einem Fischerdorf einen Mord aufklären. Dazu unterhalten wir uns mit den Dorfbewohnern, sammeln Indizien, lösen Rätsel und setzten im Rekonstruktionsmodus die Puzzleteile zusammen, um herauszufinden, was passiert ist. Dabei stoßen wir nach und nach auf immer bizarrere Geheimnisse.

Licht und Schatten: Die Präsentation von Call of Cthulhu kann durch gute Sprecher und schaurig schöne Licht- und Schatteneffekte punkten. Im Zusammenspiel mit der spannenden Story entsteht so vor allem in den ruhigeren Szenen eine dichte Gruselatmosphäre, die des literarischen Vorbilds würdig ist. Ansonsten sieht man dem Spiel leider stellenweise deutlich an, dass es sich nicht um einen AAA-Titel handelt. Auch das Gunplay in den Actionszenen ist stark verbesserungswürdig.

Fazit: Ein tolles Actionspiel ist Call of Cthulhu sicher nicht. Tatsächlich taugen die Actionszenen bestenfalls als kurze Auflockerung des Gameplays zwischendurch. Der Kern des Spiels ist die Detektivarbeit und hier kann Call of Cthulhu durchaus überzeugen. Wer also vor allem ein spannendes und atmosphärisch dichtes Adventure im Lovecraft-Universum sucht, ist hier genau richtig. Action-Fans sollten hingegen einen weiten Bogen um den Titel machen.

Call of Cthulhu statt 29,99€ für 10,49€ im PS Store

Shadow of the Colossus

Das richtige Spiel für: Alle, die einen atmosphärisch dichten Klassiker in einer technisch aktuellen Form erleben möchten.

Nicht so gut für: Alle, für die das Erforschen einer weitgehend leblosen Welt ziemlich langweilig klingt.

GamePro-Wertung: 88 Punkte

Das PS4-Remake des Klassikers Shadow of the Colossus kostet gerade nur noch ein Viertel des normalen Preises und ist damit für 9,99 Euro statt 39,99 Euro zu bekommen.

Neue Basis: Bei der PS4-Version von Shadow of the Colossus handelt es sich nicht um ein bloßes Remaster, sondern um ein Remake des PS2-Klassikers auf komplett neuer technischer Basis. Die Spielwelt wurde um viele kleine Details wie Risse und Spuren der Verwitterung an Ruinen erweitert, was die ohnehin schon dichte Atmosphäre weiter stärkt. Insgesamt ist die Verjüngung gut gelungen, ein paar nicht immer optimale Kameraperspektiven haben es allerdings aus dem Original ins Remake geschafft.

Bedrückender Klassiker: Das Gameplay besteht nach wie vor zum Großteil aus der Erkundung der Spielwelt, in der wir immer wieder auf die mysteriösen Überreste einer untergegangenen Zivilisation stoßen. Ansonsten ist die Welt weitgehend leer, mit Ausnahme der namensgebenden Kolosse. Haben wir einen von diesen gefunden, müssen wir ihn in einem epischen Bosskampf erlegen und machen dadurch die ohnehin schon traurige Umgebung noch etwas lebloser.

Fazit: Shadow of the Colossus ist ein einzigartiges Spiel und eines der großen Meisterwerke der PlayStation-Geschichte. Auch wenn die bedrückende Atmosphäre und das gemächliche Tempo Geschmackssache sind, sollte man dem Klassiker zumindest mal eine Chance geben. Wer das Original schon in- und auswendig kennt, braucht das Remake aber nicht unbedingt. Technisch hat sich zwar einiges getan, aber am Spielgefühl hat das glücklicherweise nicht viel geändert.

Shadow of the Colossus statt 39,99€ für 9,99€ im PS Store

Blood & Truth

Das richtige Spiel für: Alle, die ein filmreifes Actionfeuerwerk in VR wollen.

Nicht so gut für: Alle, die lange Spielzeit oder spielerische Freiheit wollen.

GamePro-Wertung: 90 Punkte

Den PSVR-Actionhit Blood & Truth könnt ihr im PlayStation Store gerade 63 Prozent günstiger bekommen. Er kostet damit noch 14,79 Euro statt 39,99 Euro.

Großes Action-Kino: Blood & Truth ist im Grunde nichts anderes als ein hochklassiger Actionfilm zum Selberspielen. Von Verfolgungsjagden über Sprünge von einstürzenden Gebäuden bis hin zu haufenweise Schießereien gegen Dutzende Feinde ist so ziemlich alles dabei, was ein Kino-Blockbuster braucht. Mit den Move-Controllern ist die Steuerung dabei so intuitiv, dass wir uns tatsächlich wie ein Actionheld fühlen. Auch mit dem DualShock ist Blood & Truth spielbar, verliert dann aber etwas von seinem Reiz.

Packende Fahrt auf Schienen: Was Story, Charaktere und Inszenierung angeht, ist Blood & Truth hervorragend. Spielerisch hingegen ist der Titel recht simpel. Im Grunde handelt es sich um einen Railshooter. Wie auf Schienen bewegen wir uns durch die Levels und ballern zumeist auf so ziemlich alles, was sich bewegt. Zwischendurch gibt's zur Abwechslung ein paar kleine Rätsel. Das Tempo ist dabei aber so hoch und das Timing so perfekt, dass die mangelnde spielerische Freiheit kaum auffällt.

Fazit: Blood & Truth ist mit etwa 5 bis 6 Stunden Spielzeit nicht besonders lang, aber das Erlebnis ist dafür um so intensiver. Es gibt kaum ein anderes Spiel, in dem wir uns so sehr wie ein Actionheld fühlen können. Für alle, die Verfolgungsjagden und gut inszenierte Schießereien mögen, ist der Titel den Preis deshalb fraglos wert. Allerdings: Es empfiehlt sich sehr, Blood & Truth mit Move-Controllern zu spielen. Mit dem DualShock ist das Erlebnis nicht dasselbe.

Blood & Truth statt 39,99€ für 14,79€ im PS Store

