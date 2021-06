Im PlayStation Store läuft gerade ein PSN Sale, in dem ihr zahlreiche PS4-Spiele für weniger als 15 Euro bekommt. Darunter finden sich große AAA-Hits ebenso wie kleine Geheimtipps. Die Angebote gelten noch bis zum 24. Juni. In diesem Artikel haben wir euch ein paar der Highlights herausgesucht. Wer lieber gleich selbst die ganze Liste der Angebote durchgehen möchte, kann das hier tun:

PlayStation Store: PS4-Spiele für unter 15€ im Angebot

Metal Gear Solid V: Definitiv Experience

Das richtige Spiel für: Alle, die gern experimentieren und kreative Lösungen entwickeln.

Nicht so gut für: Alle, die eine spannende Story erwarten.

GamePro-Wertung: 92 Punkte (für The Phantom Pain)

Metal Gear Solid V bekommt ihr schon für 5,99 Euro statt 19,99, und zwar in der Definitive Experience, die neben dem Hauptspiel The Phantom Pain auch sämtliche DLCs und den Prolog Ground Zeroes enthält.

Raum für Experimente: Metal Gear Solid 5 zeichnet sich in erster Linie durch seine enorme spielerische Freiheit aus. Während wir in anderen Spielen zumeist höchsten die Wahl haben zwischen leisem Vorgehen und roher Gewalt, steht uns hier eine reiche Auswahl an Waffen, Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen zu verfügen, mit der wir in den weiten, offenen Gebieten, in denen sich die Missionen abspielen, jede Menge Raum für Experimente haben.

Motivierender Basisbau: Langzeitmotivation entwickelt Metal Gear Solid V nicht zuletzt durch die umfangreichen Möglichkeiten zum Ausbau unserer Basis, durch den wir immer neue und ausgefallenere Ausrüstungsgegenstände freischalten. Geld, Ausrüstungsgegenstände und neue Söldner bekommen wir durch das Erledigen von Missionen sowie durch Diebstahl und Entführungen. Während diese Mechaniken ungemein fesseln, ist die Story leider etwas zu konfus geraten, aber immerhin aufwendig inszeniert.

Fazit: Metal Gear Solid 5 ist ein Fest für alle, die beim Spielen am liebsten kreativ sind und mit den unterschiedlichsten Lösungsansätzen experimentieren. Immer wieder stellt man überrascht fest, dass selbst die ungewöhnlichsten Ideen zum Erfolg führen können, wenn man sie nur ordentlich umsetzt. Das Progressionssystem sorgt zudem für hohe Motivation über viele Dutzend Spielstunden hinweg. Nur diejenigen, die sich von einem Metal-Gear-Spiel vor allem eine spannende Story erhoffen, könnten enttäuscht werden.

Metal Gear Solid V: Definitiv Experience 19,99€ für 5,99€

Until Dawn

Das richtige Spiel für: Alle, die Slasher-Filme und folgenreiche Entscheidungen mögen.

Nicht so gut für: Alle, die kein Herz für dümmliche, klischeehafte Charaktere haben.

GamePro-Wertung: 85 Punkte

Das PlayStation-exklusive Horror-Adventure Until Dawn bekommt ihr im PS Store gerade zum halben Preis, also für 9,99 Euro statt 19,99 Euro.

Perfekte Slasher-Atmosphäre: Until Dawn ist im Grunde ein typischer Slasher-Film im Stile eines Scream, nur dass wir hier selbst die Kontrolle über die potentiellen Mordopfer haben und zumindest bis zu einem gewissen Grad verhindern können, dass sie sich so dümmlich verhalten, wie sie es auf der Leinwand gerne tun. Die Atmosphäre der Vorbilder bringt Until Dawn dabei hervorragend rüber, und zwar gerade weil sowohl sie Story als auch die Charaktere nur so vor Klischees strotzen. Auch die dramatische Inszenierung passt perfekt.

Entscheidungen mit Konsequenzen: Spielerisch ist Until Dawn eher simpel gehalten, das Gameplay besteht im Wesentlichen aus Quick Time Events, kleinen Action-Einlagen, dem Erkunden der Umgebung und dem Fällen von Entscheidungen. Letztere haben allerdings weitreichende Konsequenzen für den Verlauf der Handlung. Wenn wir uns falsch entscheiden und Charaktere an den Killer verlieren, läuft Until Dawn nämlich einfach weiter. Es kann sein, dass am Ende all unsere Figuren überleben oder keine einzige.

Fazit: Wie viel Spaß man an Until Dawn hat, hängt nicht zuletzt davon ab, wie sehr man Slasher-Filme mag. Fans des Genres werden sich sofort wie zu Hause fühlen. Wer Scream und Co. schon immer doof fand, wird hingegen auch mit den Charakteren und der Story von Until Dawn nicht viel anfangen können. In jedem Fall ist aber die enorme Entscheidungsfreiheit des Adventures faszinierend. Weil man neue Konsequenzen und Handlungsstränge entdecken kann, ist auch ein zweiter und dritter Durchgang noch spannend.

Until Dawn statt 19,99 Euro für 9,99 Euro im PlayStation Store

Jurassic World Evolution Deluxe Edition

Das richtige Spiel für: Alle, die schon immer ihren eigenen Freizeitpark mit Dinosauriern erschaffen wollten.

Nicht so gut für: Alle, die eine komplexe Wirtschaftssimulation erwarten.

GamePro-Wertung: 76 Punkte

Jurassic World Evolution bekommt ihr im Sale für 10,99 Euro statt 54,99 Euro und somit 80 Prozent günstiger, und zwar in der Deluxe Edition mit zusätzlichen Sauriern.

Ein eigener Dino-Park: In Jurassic World Evolution erschaffen wir unseren eigenen Dinosaurier-Freizeitpark ganz in Stil der Filmvorbilder, nur hoffentlich mit weniger Katastrophen und gefressenen Besuchern. Die Dinos können nämlich durchaus ausbrechen, wenn wir beim Bau der Gehege nicht aufpassen. In diesem Fall können wir uns sogar selbst mit dem Betäubungsgewehr auf die Jagd begeben. In der Regel geht es aber eher entspannt zu, sodass wir Zeit haben, die hervorragend animierten und sich glaubwürdig verhaltenden Tiere zu beobachten.

Mehr Aufbau, weniger Verwaltung: Spielerisch ist Jurassic World Evolution vor allem am Anfang, wenn es um Aufbau und Gestaltung des Parks geht, sehr motivierend. Sobald erst mal alles läuft, fehlt es der Wirtschaftssimulation jedoch an Komplexität und Herausforderungen, um lange zu fesseln. Deshalb schickt uns das Spiel immer wieder an neue Orte, wo wir unter veränderten Bedingungen einen neuen Park aus dem Boden stampfen. Wir spielen also immer wieder den spaßigen Aufbauteil und verbringen vergleichsweise wenig Zeit mit der nicht sehr spannenden Verwaltung.

Fazit: Eine komplexe Wirtschaftssimulation sollte man von Jurassic World Evolution nicht erwarten. Hier geht es mehr darum, den Traum vom eigenen Dinosaurierpark zu verwirklichen. In dieser Hinsicht glänzt das Spiel dafür und bringt nicht zuletzt durch die wunderschöne Präsentation und die hervorragend animierten Dinos das Feeling der Filme sehr gut rüber. Auch die Idee, uns immer wieder den interessanteren Aufbauteil spielen zu lassen, funktioniert recht gut. Irgendwann geht die Faszination zwar verloren, aber bis dahin können einige Dutzend Stunden vergehen.

Jurassic World Evolution Deluxe Edition statt 54,99€ für 10,99€

Call of Cthulhu

Das richtige Spiel für: Alle, die Lust auf ein Detektivspiel mit reichlich Gruselatmosphäre haben.

Nicht so gut für: Alle, die vor allem Action wollen.

GamePro-Wertung: 84 Punkte

Das Action-Adventure Call of Cthulhu gibt es 75 Prozent günstiger und somit für 7,49 Euro statt 29,99 Euro.

Detektiv im Lovecraft-Universum: Call of Cthulhu basiert auf den berühmten Horrorgeschichten von H. P. Lovecraft. Wir spielen einen heruntergekommenen Privatdetektiv, der in dem gruseligen Fischerdorf Darkwater den Mord an einer Malerin aufklären soll. Das Gameplay besteht dementsprechend zunächst mal aus Ermittlungsarbeit: Wir müssen Dialoge führen, die Umgebung untersuchen und Rätsel lösen. Im sogenannten Rekonstruktionsmodus können wir dann die einzelnen Puzzleteile zusammensetzen und Einblick in vergangene Ereignisse erhalten.

Gute Atmosphäre, ungelenke Action: Die Arbeit als Detektiv ist spannend, was nicht zuletzt daran liegt, dass die Atmosphäre des Lovecraft-Universums gut eingefangen wird. Die gelegentlichen Action-Einlagen sind hingegen weniger gelungen. Während ansonsten die geschickte Beleuchtung für Gruselstimmung sorgt und über kleine grafische Mängel hinwegtäuscht, fallen in diesen Szenen die technischen Schwächen wie die etwas ungelenken Animationen deutlich auf.

Fazit: Call of Cthulhu ist sicher nicht perfekt. Vor allem in den Actionszenen merkt man dem Spiel deutlich an, dass dem Studio wohl nur ein eng begrenztes Budget zur Verfügung stand. Sobald es nicht um Kampf, sondern um Ermittlungsarbeit geht, ist jedoch nicht nur das Gameplay, sondern auch die Atmosphäre deutlich besser und es entsteht genau jener subtile, leicht surreale Grusel, für den Lovecraft berühmt geworden ist. Wer also nach einem stimmungsvollen Horror-Adventure sucht, ist hier an der richtigen Adresse.

Call of Cthulhu statt 29,99€ für 7,49€

