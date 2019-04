PS Store - Read Dead Redemption 2 für PS4 jetzt im Spring Sale [Anzeige]

Bereits seit einer Woche läuft der Spring Sale im PlayStation Store, bei dem es vor allem große AAA-Titel für die PS4 günstiger gibt. Seit heute ist mit Red Dead Redemption 2 ein weiterer Tophit reduziert, und zwar um 36%, von 69,99€ auf 44,79€. Auch die Special Edition und die Ultimate Edition gibt es günstiger, und zwar für 50,14€ statt 84,99€ bzw. für 59,99€ statt 99,99€. Obwohl der Spring Sale noch drei Wochen dauert, enden diese Angebote bereits in zwei Wochen, nämlich am 24. April.

Fesselnde Story: Von anderen großen Open-World-Hits hebt Red Dead Redemption 2 sich nicht zuletzt durch seine tolle Story ab, die sich dank der toll inszenierten Zwischensequenzen vor keinem Western zu verstecken braucht. Nicht nur die Haupthandlung fesselt, auch die Dialoge sind gut und glaubhaft geschrieben. Zudem gibt uns das Spiel die Zeit, um selbst Nebenfiguren kennen und schätzen zu lernen, und zwar nicht nur in wilden Schießereien, sondern auch in ruhigeren Momenten.

Mehr Abwechslung: Im Vergleich zu den Wüsten und Prärien des Vorgängers bietet Red Dead Redemption 2 mit seinen schneebedeckten Gipfeln, seinen dichten Wäldern und seinen ausgedehnten Tabakplantagen schon optisch viel mehr Abwechslung. Zudem gibt es jede Menge zu tun, vom Geldeintreiben über die Jagd bis hin zu Zugüberfällen. Nicht immer kommt es dabei auf einen schnellen Abzugsfinger an, manchmal ist auch vorsichtiges Vorgehen gefragt.

Zeitintensiv: Im Grunde gibt es nur eine Gruppe von Spielern, denen man Red Dead Redemption 2 nicht empfehlen kann, und das sind diejenigen, die wenig Zeit haben. In der riesigen Westernwelt kann man nämlich durchaus hundert Stunden verbringen. Wem das nicht zu viel ist, der sollte sich dieses Meisterwerk nicht entgehen lassen. Uns hat es jedenfalls überzeugt, weshalb wir in unserem Test eindrucksvolle 96 Punkte vergeben haben.

Red Dead Redemption 2 für 44,79€ im Spring Sale

Übrigens ist Red Dead Redemption 2 nicht das einzige neue Angebot im Spring Sale. Auch Rainbow Six: Siege gibt es in verschiedenen Versionen günstiger. Diese Deals gelten noch bis zum Ende des Sales am 1. Mai. Hier die Liste:

Zur Übersicht über alle Sonderangebote des Spring Sale im PlayStation Store gelangt ihr hier:

Frühlingsangebote im PlayStation Store

Falls ihr keine Lust habt, den gesamten Sale zu durchstöbern, findet ihr in diesem Artikel unsere Empfehlungen.