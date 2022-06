Großer PS Store Sale: Jetzt 663 Angebote für PS4 + PS5 sichern

Noch bis 1 Uhr morgens am 7. Juli läuft im PlayStation Store der große PSN Sale zur Jahreshälfte. Unter den 663 Angeboten für PS4 und PS5 findet ihr zahlreiche große AAA-Titel, darunter einige Open-World-Blockbuster und auch den einen oder anderen noch ziemlich aktuellen Hit. In diesem Artikel stellen wir euch zehn Highlights kurz vor. Falls ihr lieber selbst die komplette Liste der Deals durchsuchen möchtet, findet ihr diese hier:

Sekiro: Shadows Die Twice

Das von From Software (Elden Ring, Dark Souls) stammende Sekiro ist wie die anderen Spiele des Studios ein Action-RPG mit knallhartem Schwierigkeitsgrad. Von den Spielen der Souls-Reihe unterscheidet es sich unter anderem durch das im Japan des 16. Jahrhunderts angesiedelte Szenario, die Beweglichkeit des Protagonisten, der springen und mit seinem Greifhaken hohe Punkte erreichen kann, und die neuen Schleichmechaniken. Zumindest Standardgegner lassen sich zumeist schnell und leise ausschalten, die Bosse müssen wir aber noch immer in langen und fordernden Kämpfen besiegen. Da hier Timing enorm wichtig ist und es keinen Koop gibt, in dem ihr euch helfen lassen könntet, ist Sekiro im Grunde sogar noch schwerer als Dark Souls.

Tiny Tina's Wonderlands

Tiny Tina's Wonderlands ist ein Spin-off zum Loot-Shooter Borderlands 3. Wir nehmen an einem Tabletop-Rollenspiel teil, das von Tiny Tina veranstaltet wird und uns in eine Fantasy-Welt voller verrückter Einfälle versetzt, die nicht immer den Gesetzen der Logik folgen. Beim Gameplay ist im Wesentlichen alles beim Alten geblieben, nach wie vor handelt es sich um einen First Person Shooter mit Fokus auf Beutejagd. Hier und da gibt es aber Anpassungen. Zum Beispiel können wir nun Zauber anstelle von Granaten verwenden. Neu ist außerdem die hübsch gestaltete Karte der Spielwelt, auf der wir unsere Figur von Quest zu Quest ziehen und dabei auch in zufällige Kämpfe geraten können.

FIFA 22

Zumindest in der PS5-Version von FIFA 22 gibt es dieses Jahr deutliche Fortschritte, die über grafische Verbesserungen hinausgehen. Durch das sogenannte Machine Learning kann sich die KI nun nämlich an eure Spielweise anpassen, sodass es schwieriger wird, immer wieder auf die gleiche Weise erfolgreich zu sein. In der PS4-Version ist neben Detailverbesserungen der Create-a-Team-Modus, in dem ihr euren eigenen Verein erschaffen könnt, die größte Neuerung. Ansonsten bekommt ihr wie üblich ein hochkarätiges und umfangreiches Fußballspiel, das gut die Balance hält zwischen Simulation und Arcade-Gameplay. Im Ultimate-Team-Modus gibt es allerdings nach wie vor eine Menge Mikrotransaktionen.

Far Cry 6 Deluxe Edition

Far Cry 6 ist im Grunde wieder ein typisches Far Cry geworden, also ein spaßiger Open World Shooter mit vielen Nebenaktivitäten sowie einer breiten Auswahl an Waffen und Fahrzeugen. Letztere sorgt dafür, dass wir beim Absolvieren unserer Missionen und beim Einnehmen feindlicher Stützpunkte prinzipiell eine Menge Freiraum beim Experimentieren mit verschiedensten Taktiken haben. Da Frontalangriffe mit der stärksten Waffe meist sehr effektiv sind, ist das allerdings nur selten nötig. Schauplatz ist diesmal übrigens die fiktive, aber offensichtlich von Kuba inspirierte Insel Yara, auf der wir uns dem Widerstand gegen den von Giancarlo Esposito gespielten und in aufwendigen Zwischensequenzen inszenierten Diktator Antón Castillo anschließen.

Assassin's Creed Valhalla

In Assassin's Creed Valhalla spielen wir einen Wikingerkrieger oder eine -kriegerin und beginnen in unserer norwegischen Heimat, brechen aber bald nach Britannien auf, um dort ein neues Reich zu errichten. Spielerisch folgt das Open-World-Abenteuer im Wesentlichen der Formel der beiden letzten Teile der Reihe, im Vergleich zum sehr kampfbetonten Odyssey ist schleichen allerdings wieder etwas effizienter geworden. Außerdem gibt es ein paar spielerische Neuerungen wie die Raubüberfälle, in denen wir Ressourcen für den Ausbau unserer Dörfer erbeuten. In der Release-Fassung konnte uns Valhalla aufgrund von Bugs und schwachem Writing nicht überzeugen, manches wurde aber inzwischen verbessert. Zudem mochten viele Fans die Wikingeratmosphäre.

The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition

Mit der Game of the Year Edition von The Witcher 3 bekommt ihr neben dem ohnehin schon riesigen Hauptspiel auch noch alle 16 DLCs sowie die beiden umfangreichen Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine. Letztere bringt mit Toussaint eine große neue Region, die im Grunde schon ein eigenes Spiel sein könnte. Seit seinem Erscheinen im Jahr 2015 gilt The Witcher 3 als der Maßstab, an dem sich andere Open-World-Rollenspiele messen müssen. Das liegt nicht nur am Umfang und der technischen Qualität, sondern auch an der düsteren und authentisch wirkenden Spielwelt sowie an den vielen spannenden Geschichten, auf die wir stoßen. Selbst kleine Nebenquests sind hier oft interessanter als in anderen RPGs die Hauptstory.

Call of Duty: Modern Warfare

Das Reboot von Modern Warfare punktet nicht zuletzt durch seine gelungene Solokampagne. Die Story mag zwar nicht allzu spannend sein, aber diesmal bekommen wir neben dem üblichen Call-of-Duty-Bombast auch einige ruhige und bedrückende Momente, die einen angenehmen Kontrast zum gewohnten Pathos bieten. Spielerisch handelt es sich aber nach wie vor um einen geradlinigen First Person Shooter. Der Multiplayer ist im Vergleich zu den Nachfolgern ein bisschen langsamer, wodurch sich kluges Taktieren auszahlen kann, während es in Black Ops Cold War und Vanguard vor allem um Reaktionsgeschwindigkeit und Zielgenauigkeit geht. Ob das gut oder schlecht ist, ist Geschmackssache.

Deathloop Deluxe Edition

Mit der Deluxe Edition des PS5-exklusiven Deathloop bekommt ihr neben zusätzlichen Waffen und Skins auch den Soundtrack des Spiels. Der First Person Shooter Deathloop war eines der am höchsten bewerteten Spiele des letzten Jahres, was er nicht zuletzt seiner kreativen Zeitreisemechanik zu verdanken haben dürfte. Wir sind auf einer Insel in einer Zeitschleife gefangen, aus der wir nur entkommen können, wenn wir acht bestimmte Personen töten. Dazu müssen wir aber erst mal herausfinden, zu welcher Zeit sich diese Personen an welchem Ort befinden, um anschließend den perfekten Plan zu entwerfen. Das vor allem mit Dishonored bekannt gewordene Studio Arkane überzeugt zudem abermals durch hervorragendes Artdesign.

The Forest

The Forest ist ein echtes Horror-Survivalspiel mit Ressourcensammeln, Crafting und einem knallharten Überlebenskampf. Gestrandet auf einer Insel voller mordlüsterner Kannibalen sind wir von der ersten Sekunde an in Gefahr. Außerdem müssen wir uns um Hunger, Durst und den psychischen Zustand unserer Spielfigur kümmern. Von den zahlreichen Konkurrenten hebt sich The Forest unter anderem dadurch ab, dass es viel Wert auf Story und Atmosphäre legt. Dabei wird die Erkundung der abwechslungsreichen Landschaft belohnt, da sich überall weitere Schnipsel der wendungsreichen Geschichte finden. Obwohl es im Koop spielbar ist, ist es deshalb auch als reines Singleplayerspiel sehr zu empfehlen.

Mass Effect Legendary Edition

Mit der Mass Effect Legendary Edition bekommt ihr alle drei Teile der legendären Rollenspielreihe in einer technisch verbesserten Version. Vor allem beim ersten Teil fällt neben den neuen Texturen und Lichteffekten auch die überarbeitete Steuerung auf, die im Original längst nicht mehr zeitgemäß ist. Neben den Hauptspielen enthält das Paket auch fast alle DLCs, insgesamt sind es über 40. Davon abgesehen punktet Mass Effect durch seine gewohnten Qualitäten, die vor allem beim Questdesign, der Story und den Charakteren zu finden sind. Nur wenige andere Rollenspiele geben sich so viel Mühe bei der Entwicklung ihrer Nebenfiguren. Spielerisch sind Teil 2 und 3 gute Third Person Shooter, während Teil 1 komplexer, aber auch sperriger ist.