PS Store: Diese Spiele für PS4 + PS5 gibt es am Wochenende bis zu 80% günstiger

Der PlayStation Store hat gerade neue Wochenendangebote für PS4 und PS5 gestartet, die noch bis 1 Uhr morgens am 11. Oktober laufen. Die Auswahl ist hier zwar längst nicht so groß wie in dem parallel stattfindenden PSN Sale namens „Planet der Rabatte“, aber auch hier sind einige interessante Spiele dabei, mit Rabatten bis zu 80 Prozent. In diesem Artikel stellen wir euch kurz ein paar Highlights vor, die Liste mit allen Deals findet ihr hier:

Assassin’s Creed Origins

Assassin’s Creed Origins bekommt ihr sowohl in der Deluxe Edition, die zusätzliche Ingame-Gegenstände bietet, als auch in der Gold Edition mit Season Pass günstiger. Der Open-World-Hit lässt euch das antike Ägypten erkunden und dabei viele Sehenswürdigkeiten bestaunen sowie historische Persönlichkeiten kennenlernen. Neben der riesigen Spielwelt punktet Origins durch sein neues, im Vergleich zu den Vorgängern deutlich spannenderes Kampfsystem. Durch das ebenfalls ausgebaute Fortschrittssystem rückt es zudem in die Nähe von Action-RPGs im Stile eines The Witcher 3. Die alten Assassinen-Tugenden wie Schleichen und Klettern sind dafür nicht mehr ganz so wichtig wie in früheren Teilen der Serie.

Terminator: Resistance Enhanced

Terminator: Resistance war bei seinem Erscheinen ein kleiner Überraschungshit. Der von einem eher kleinen Studio produzierte, aber technisch dennoch recht aufwendige First Person Shooter hat zwar keine allzu hohen Wertungen von Kritiker*innen bekommen, erfreut sich jedoch bei den Fans sehr großer Beliebtheit. Das liegt zum einen sicher an der Liebe zum Detail bei der Umsetzung der Filmvorlagen, durch die Terminator: Resistance mit einer starken Atmosphäre punkten kann. Zum anderen sind in das Gameplay viele bewährte Elemente eingeflossen, die man aus anderen Endzeit-Spielen wie beispielsweise Fallout kennt. Bei der Enhanced Edition handelt es sich um die PS5-Version, die im Vergleich zum Original einige technische Verbesserungen aufweist.

Riders Republic

Das vor knapp einem Jahr erschienene Riders Republic bekommt ihr 67 Prozent günstiger, und zwar zugleich in der PS4- als auch in der technisch verbesserten PS5-Version. In dem Sportspiel aus dem Hause Ubisoft tretet ihr mit Snowboards, Skiern, Fahrrädern, Wingsuits und sogar Raketen-Wingsuits in verschiedenen Herausforderungen an. Dabei handelt es sich sowohl um Rennen als auch um Wettbewerbe, in denen ihr Tricks vollführt. Diese finden in einer hübsch in Szene gesetzten und sehr großen offenen Spielwelt statt, die landschaftlich an bekannte US-Nationalparks wie Yosemite, Zion und Bryce Canyon erinnert. Im Multiplayer könnt ihr in Massenstartrennen gegen mehr als 20 andere Spieler*innen gleichzeitig um den Sieg kämpfen.

Subnautica

Subnautica bekommt ihr jetzt für PS4 und PS5 zum halben Preis. In dem ungewöhnlichen Survival-Spiel stürzt ihr mit eurem Raumschiff über einem fremden, größtenteils mit Wasser bedeckten Planeten ab. Von eurer kleinen Rettungkapsel aus beginnt ihr, die Unterwasserwelt zu erkunden und dabei Nahrung, sauberes Wasser und weitere Ressourcen zu sammeln. Mit Letzteren errichtet ihr nach und nach eine ansehnliche Basis auf dem Meeresgrund. Sich hier häuslich einzurichten, reicht allerdings nicht, denn ihr solltet auch hinausziehen, um nach weiteren Überlebenden eurer Crew zu suchen. Dabei stoßt ihr auf viele beeindruckende, mal friedliche und mal gefährliche Lebewesen sowie auf die Überreste einer geheimnisvollen, fortschrittlichen Alien-Kultur.

Bloodstained: Ritual of the Night

Bei Bloodstained: Ritual of the Night handelt es sich um einen spirituellen Nachfolger der Castlevania-Reihe. Als Protagonistin Miriam kämpfen wir uns durch ein von Dämonen bevölkertes Schloss, das wie im Vorbild aus verschachtelten 2D-Levels besteht. Obwohl das Artdesign deutlich mehr in Richtung Anime geht, bleibt auch der düstere, gotische Stil des Vorbilds weitgehend erhalten. Außerdem gibt es starke Rollenspiel-Elemente, denn Miriam kann nicht nur mit einer großen Auswahl an Waffen umgehen, sondern verfügt auch selbst über dämonische Kräfte und Spezialattacken, die sich im Spielverlauf ausbauen lassen. Der Umfang des Metroidvanias kann sich mit rund 20 Stunden ebenfalls sehen lassen.

Weitere Wochenendangebote im PlayStation Store (Auswahl):