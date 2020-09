Tom Clancy's The Division 2 ist das neue Angebot der Woche im PlayStation Store. Die PS4-Version von Ubisofts Loot-Shooter bekommt ihr bis zum 30. September für 5,09 Euro statt 29,99 Euro. Auch die Erweiterung "Die Warlords von New York" gibt es günstiger, nämlich für 12,99 Euro statt 29,99 Euro. Beides zusammen im Paket kostet nur noch 14,99 Euro statt 59,99 Euro. Hier geht's zu den Angeboten:

PlayStation Store: Tom Clancy's The Division 2 im Angebot der Woche für PS4

Wie immer, aber besser: Am Gameplay hat sich im Vergleich zum Vorgänger auf den ersten Blick wenig geändert. Auch bei The Division 2 handelt es sich um einen Deckungsshooter, der vor allem durch sein Loot-System motiviert. Wir schießen also haufenweise Gegner nieder, um bessere Ausrüstung zu finden, durch die wir uns mit noch härteren Gegnern anlegen können. Diese Spirale funktioniert nach wie vor hervorragend. Hinzu kommt, dass die Kämpfe durch die bessere Gegner-KI deutlich spannender sind.

Buntes Washington: Der neue Schauplatz Washington wurde außerdem im Vergleich zu Teil 1 viel abwechslungsreicher gestaltet. So besuchen wir die vielen Sehenswürdigkeiten der Stadt wie das Lincoln Memorial oder kämpfen uns quer durch die historischen Ausstellungsstücke eines Museums. Außerdem gehen nun in den Straßen verschiedene Fraktionen ohne unser Zutun aufeinander los, was die Stadt deutlich lebendiger wirken lässt.

Zurück nach New York: Falls ihr euch für den Kauf der Erweiterung entscheidet, macht ihr euch auf die Reise zurück nach New York, wo schon das erste The Division gespielt hat. Dort hat der abtrünnige Agent Aaron Keener die Herrschaft über Lower Manhattan an sich gerissen. Neben zahlreichen neuen Inhalten gibt es auch ein überarbeitetes Progressionssystem bis Level 40 und ein erweitertes Endgame.

Fazit: The Division 2 ist eine konsequente Weiterentwicklung und Verbesserung des ersten Teils, behält dessen Konzept aber fast vollständig bei. Wer mit Loot-Shootern also noch nie etwas anfangen konnte, wird seine Meinung deshalb auch hier nicht ändern. Alle anderen bekommen aber einen hochkarätigen Genrevertretern, der schon im Hauptspiel über eine Menge Inhalt verfügt. Wer das Maximum an Langzeitmotivation herausholen will, sollte gleich die Erweiterung mitnehmen, die insbesondere das Endgame stark verbessert.

