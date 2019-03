PS Store - Ubisoft-Klassiker für PS4 ab 9€ im Weekend Sale [Anzeige]

In den Wochenendangeboten des PlayStation Store gibt es diesmal vor allem Ubisoft-Titel günstiger. Aktuelle Hits finden sich jedoch nicht unter den Angeboten, reduziert sind vor allem ältere Titel. Ein paar Spiele anderer Hersteller gibt es aber auch im Angebot, beispielsweise das Survivalspiel The Forest. Hier stellen wir euch die besten Deals vor und erklären euch, für wen sich der Kauf lohnt.

Assassin's Creed 4 bis 6

Einen großen Teil der Weekend Deals nimmt die Assassin's-Creed-Reihe ein, die mit den Teilen Black Flag, Unity und Syndicate vertreten ist. Auch die Standalone-Erweiterung Freedom Cry für Black Flag ist im Preis reduziert.

Assassin's Creed IV Black Flag

Preis: 9,99€ statt 19,99€

GamePro-Wertung: 94 Punkte

Das Piratenabenteuer Black Flag gilt bis heute als einer der Meilensteine der Reihe, obwohl oder gerade weil es sich vom üblichen Attentätergameplay der Vorgänger recht weit entfernte. Einen Großteil der Zeit schleicht und klettert man nämlich nicht als akrobatisch geschulter Auftragskiller durch die Straßen, sondern steuert sein eigenes, aufrüstbares Piratenschiff und liefert sich Seeschlachten. Die machten soviel Spaß, dass der Entwickler sie sogar in das aktuelle Assassin's Creed Odyssey übernahm.

Black Flag mag nicht die erste Wahl sein, wenn man nach einem traditionellen Assassin's Creed sucht. Wer jedoch gerne als Pirat auf Beutefahrt geht, kommt hier auch heute noch auf seine Kosten. Piratenspiele gab es seither so einige, aber kaum eines hat auch nur annähernd dieses Niveau erreicht.

Assassin's Creed IV Black Flag für 9,99€ statt 19,99€

Assassin's Creed Unity

Preis: 8,99€ statt 29,99€

GamePro-Wertung: 83 Punkte

Unity könnte man als das schwarze Schaf der Reihe bezeichnen. Der Serienteil, der im Paris der Revolutionszeit spielt, war zum Release in einem furchtbaren technischen Zustand. Unzählige Bugs und Glitches machten Spielern das Leben schwer. Inzwischen sind diese Fehler jedoch behoben.

Was bleibt, ist ein spielerisch solides Assassin's Creed, dem es aber gerade im Vergleich zu Black Flag an eigenen Ideen mangelt. Hervorragend ist dafür das Art Design: Es dürfte noch viel Zeit vergehen, bis man das Paris des 18. Jahrhunderts je wieder zu umfangreich und detailverliebt nachgebaut sieht wie hier. Zum derzeitigen Preis lohnt sich der Kauf schon, um einfach nur eine Sightseeingtour durch die Stadt zu unternehmen.

Assassin's Creed Unity für 8,99€ statt 29,99€

Assassin's Creed Syndicate

Preis: 9,99€ statt 29,99€

GamePro-Wertung: 87 Punkte

Assassin's Creed Syndicate gibt es sowohl in der Standardversion als auch in der Gold Edition günstiger. Im Gegensatz zu Unity war Syndicate ein grundsolides und schon zu Release ausgereiftes Spiel, das aber leider unter dem schlechten Ruf seines Vorgängers zu leiden hatte und zu Unrecht von vielen Spielern ignoriert wurde.

Der in London angesiedelten Teil verfügt erstmals über einen weiblichen und einen männlichen Protagonisten und setzt gekonnt auf alte Stärken, lässt sich aber im Detail, vor allem bei den Gadgets und Fähigkeiten der Helden, auch viel Neues einfallen. Wer mit den aktuellen Teilen, die mehr in Richtung Rollenspiel gehen, nicht ganz zufrieden ist und noch einmal ein traditionelles Assassin's Creed erleben möchte, ist mit Syndicate am besten beraten.

Assassin's Creed Syndicate für 9,99€ statt 29,99€

Far Cry 3 Classic Edition

Preis: 14,99€ statt 29,99€

GamePro-Wertung: 90 Punkte (Originalfassung)

Die Classic Edition von Far Cry 3 gibt es derzeit zum halben Preis. Hierbei handelt es sich um die Portierung des Open-World-Klassikers für die aktuelle Konsolengeneration. Diese bietet eine höhere Auflösung, verzichtet dafür aber auf den Multiplayer- und den Koopmodus. Die Story-Kampagne bleibt unverändert.

Die Etablierung der Formel: Der erste Versuch, Far Cry in ein Open-World-Spiel zu verwandeln, fand mit Far Cry 2 noch nicht den ganz großen Anklang bei Kritikern. Der Durchbruch kam mit Teil 3, der im Grunde bereits alles enthält, was die Serie bis heute ausmacht: Wir erobern Stützpunkte, erledigen Missionen, jagen Tiere, verbessern unsere Fähigkeiten und schalten neue Waffen frei. Das alles tun wir in einer großen, offenen Spielwelt, die wir zu Fuß oder mit Fahrzeugen erkunden und die uns sehr viele Freiheiten lässt, auf unsere Weise mit den zahlreichen Feinden umzugehen.

Charismatischer Schurke: Seinen Status als Klassiker hat sich Far Cry 3 allerdings nicht allein durch sein Gameplay verdient. Viel dazu beigetragen hat der charismatische Bösewicht Vaas. Wie dieser dem Protagonisten die von Albert Einstein stammende Definition von Wahnsinn erklärt, gehört zu den eindrucksvollsten und am häufigsten zitierten Momenten der jüngeren Spielegeschichte. Der Erfolg dieser Figur dürfte der Grund dafür sein, dass Ubisoft seither in jedem neuen Far-Cry-Spiel versucht, einen ähnlich beliebten Schurken zu erschaffen.

Far Cry 3 Classic Edition für 14,99€ statt 29,99€



The Forest

Preis: 11,99€ statt 16,99€

GamePro-Wertung: 82 Punkte

Deutlich jünger als die bisher vorgestellten Titel ist The Forest. Das erst im November des vergangenen Jahres für PS4 erschienene Survivalspiel mit starken Horrorelementen gibt es derzeit 29% günstiger.

Harter Überlebenskampf: Im Gegensatz zu manchen Genrekollegen, die dem Spieler Zeit zum Bauen und Craften lassen, ist das Überleben in The Forest von Anfang an ein knallharter Kampf. Allein auf einer Insel gestrandet, müssen wir nicht nur etwas gegen Hunger und Durst unternehmen, sondern werden fast sofort von hungrigen Kannibalen bedroht. Auch auf den Geisteszustand unseres Protagonisten müssen wir aufpassen. Das alles kann bisweilen in Stress ausarten, sorgt aber auch für Herzklopfen, wie man es sonst nur von Horrorspielen kennt.

Auch Solo toll: The Forest kann gemeinsam mit bis zu drei anderen Spielern gespielt werden. Dank der dichten Atmosphäre verliert es aber auch im Singleplayer nichts von seiner Intensität. Ganz allein den Kannibalen ausgeliefert zu sein, macht den Überlebenskampf ganz im Gegenteil nur noch nervenaufreibender. Für längerfristige Motivation sorgen abwechslungsreiche Gebiete wie Schneelandschaften und finstere Höhlen, bei deren Erkundung man die erstaunlich komplexe und wendungsreiche Story vorantreibt.

The Forest für 11,99€ statt 16,99€

Weitere Angebote:

Wer selbst in den Angeboten des Weekend Sale stöbern möchte, gelangt durch folgenden Link zur Übersicht:

Weekend Sale im PlayStation Store