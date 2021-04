Im PlayStation Store bekommt ihr gerade The Witcher 3 für nur 9,99 Euro statt 49,99 Euro im Angebot, und zwar in der Game of the Year Edition. Diese enthält neben dem Hauptspiel alle 16 DLCs und natürlich auch die beiden großen Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine. Der Deal ist Teil des großen Spring Sale im PlayStation Store, in dem es Hunderte Spiele für PS4 und PS5 günstiger gibt und der noch bis zum 28. April läuft.

The Witcher 3 Game of the Year Edition statt 49,99€ für 9,99€ im PlayStation Store

Wie gut ist The Witcher 3?

Der Maßstab für Open-World-Rollenspiele: The Witcher 3 gilt als eines der besten, vielleicht sogar als das beste Rollenspiel der PS4-Generation. Obwohl es bereits 2015 erschien, ist es bis heute das Spiel, an dem jedes andere Open-World-RPG sich messen lassen muss. Das liegt nicht zuletzt an der glaubhaften, düsteren Spielwelt und den vielen hervorragend geschriebenen Quests. Zudem war The Witcher 3 zum Release grafisch beeindruckend und stellt selbst heute noch so manchen aktuellen Titel in den Schatten.

Schwertkämpfer und Detektiv: Spielerisch setzt The Witcher 3 vor allem auf ein actionreiches Nahkampfsystem, in dem Geralt sich seiner beiden Schwerter bedient (ein gewöhnliches Schwert für Menschen und ein Silberschwert für Monster). Auch einige spektakuläre Hexer-Fähigkeiten kommen zum Einsatz. Da er die Monster, die es zu bekämpfen gilt, erst mal aufspüren muss, muss Geralt aber auch Nachforschungen anstellen, sowohl durch Dialoge mit Bewohner als auch durchs Spurenlesen mithilfe seiner geschärften Sinne. Besonders zähe Gegner erfordern zudem gute Planung und Vorbereitung.

Gewaltiger Umfang: Mit The Witcher bekommt ihr eine Menge Spiel fürs Geld. Schon allein mit dem Hauptspiel kann man über hundert Stunden verbringen, sofern man die tollen Nebenquests nicht auslässt. Durch die DLCs kommen noch einmal Dutzende Spielstunden dazu. Allein Blood and Wine, das mit Toussaint eine neue Region mitbringt, ist so groß, dass es auch als eigenes Spiel durchgehen könnte. Falls ihr The Witcher 3 bislang tatsächlich ignoriert habt, lohnt es sich also auf jeden Fall, das Versäumte noch nachzuholen.

