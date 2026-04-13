Spieler findet günstige PS3 im Second-Hand-Shop und stellt plötzlich fest, dass sie einem Gangster gehört haben könnte

Die Herkunft dieser gebrauchten PS3 wirft unangenehme Fragen auf.

Gebrauchte Konsolen sind ein toller Weg, um günstig alte Klassiker zu spielen, die teilweise auf aktuellen Systemen gar nicht mehr spielbar sind. Besonders Spiele aus der PS3-Ära sind nur sehr vereinzelt auf PS4 und PS5 verfügbar.

Normalerweise werden solche Konsolen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, sodass man nie erfährt, wem sie vorher gehört haben. Ein Spieler entdeckte jetzt aber jede Menge Daten auf seiner Second-Hand-PS3, die möglicherweise von einem echten Gangster aufgespielt wurden.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.

PS3 voll mit Cartel-Musik und Memes

In einem YouTube-Video erzählt der US-amerikanische Spiele-Fan Spencer Reeves die Geschichte der PS3, die möglicherweise einem Gangster gehörte. Laut eigener Aussage fand er die Konsole in einer Goodwill-Filiale. Dabei handelt es sich um Second-Hand-Stores in den USA.

Das ganze Video könnt ihr euch hier ansehen:

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Da solche gebrauchte Konsolen offenbar oft kaputt sind, hat er sie erstmal getestet und siehe da, die PS3 ging tatsächlich an und im Laufwerk war sogar noch GTA 5 eingelegt! Reeves nahm das gute Stück also für gerade mal $40 mit nach Hause.

Dort angekommen entdeckte der überraschte Schnäppchenjäger eine riesige Auswahl an gespeicherter Musik und verschiedener Bilder, darunter Memes, aber auch explizite Fotos von Waffen und Drogen. Er teilte ein kurzes Video von seinem Fund online und wurde von anderen Usern über die Herkunft der Musik aufgeklärt.

Dabei handelt es sich nämlich vor allem um Lieder aus dem sogenannten Narcocorrido-Genre, gewissermaßen der mexikanischen Version von Gangster-Rap. Die User sind sich schnell einig, dass Reeves hier eine Cartel-PS3 gefunden hat, die vorher irgendeinem Gangster gehört haben muss.

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Autoplay

Das ist natürlich reine Spekulation, auch hierzulande ist man nicht automatisch selbst ein Gangster, nur weil man Gangster-Rap hört und nebenbei GTA 5 zockt. Der Fund ist dennoch ein echtes Kuriosum.

Wem die PS3 aber auch immer gehört hat, er oder sie hat sich offenbar gut um die Konsole gekümmert. Sie läuft nämlich einwandfrei und der YouTuber genießt es, Spiele wie The Last of Us, Little Big Planet oder eben GTA 5 darauf zu zocken.

Echter Gangster oder doch nur ein Teenager? Was meint ihr, wem die PS3 gehört hat?