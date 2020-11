Dank der Abwärtskompatibilität können wir fast alle PS4-Spiele auch auf der PlayStation 5 spielen. Allerdings heißt das nicht, dass es nicht trotzdem zu Problemen kommen kann. Bei Assassin's Creed Syndicate kommt es beispielsweise zu einem seltsamen Flackern, wie der USGamer-Redakteur M.H. Williams in einem Video zeigte.

In AC Syndicate spielt das Licht verrückt

Im Prinzip lassen sich bis auf wenige Ausnahmen alle PS4-Titel auch auf der Next Gen-Konsole booten und demnach auch spielen. Wie gut sie aber spielbar sind, das steht auf einem anderen Blatt. Nicht umsonst hat Sony alle abwärtskompatiblen Spiele mit einem Warnhinweis versehen, dass es trotzdem zu Fehlern kommen kann.

Und hier kommt Assassin's Creed Syndicate ins Spiel. Denn der London-Ableger der Spielserie gehört zwar trotz Haftungsausschluss zu den unterstützten Spielen, hat allerdings mit Problemen zu kämpfen, wie dieser Tweet zeigt:

In dem Video ist ein seltsamer Lichtfehler zu erkennen, der die Spielwelt unschön flackern lässt. So gesehen ist Assassin's Creed Syndicate zwar spielbar, aber in dem Zustand trotzdem nicht wirklich erträglich. Zumindest nicht, bis Ubisoft hier mit einem möglichen Patch nachbessert.

Weitere abwärtskompatible Spiele mit Fehlern

Assassin's Creed Syndicate scheint aber nicht das einzige PS4-Spiel zu sein, dass Probleme auf der PS5 hat. Wie TwistedVoxel berichtete, zählen auch MLB The Show und Little Big Planet 3 dazu. Und mit dem Release der PS5 am 12. bzw. 19. November dürften wohl noch weitere Spiele dazukommen, die trotz Abwärtskompatibilität (noch) nicht einwandfrei laufen.

Alle wichtigen Infos zur Abwärtskompatibilität der PS5 findet ihr in unserem Übersichtsartikel, der neben PS4-Spielen auch die kompatibilität von Zubehör thematisiert:

Bei welchem PS4-Spiel hofft ihr, dass es von solchen Fehlern auf der PS5 verschont bleibt, weil ihr es per Abwärtskompatibilität spielen wollt?