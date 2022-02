Wer jetzt nach einem günstigen Action-Rollenspiel im PlayStation Store sucht und obendrein noch Anime- oder genauer gesagt: Digimon-Fan ist, kann sich über ein starkes Angebot freuen. Im Rahmen des aktuellen PS Store-Sales gibt's mit PS Plus gerade 94% Rabatt auf folgenden Titel:

Digimon World: Next Order für PS4 (Originalpreis 59,99€)

für PS4 (Originalpreis 59,99€) Preis im Sale ohne PS Plus-Abo: 9,59€

Preis im Sale mit PS Plus-Abo: 3,59€

Wie lange gilt das Angebot? Ihr habt bis zum 10. März 2022 Zeit, das Angebot im PlayStation Store wahrzunehmen.

Das steckt hinter Digimon World: Next Order

Mit dem unteren Video könnt ihr euch einen Eindruck von Digimon World Next Order verschaffen:

Darum geht's: Digimon World: Next Order ist ein 2017 veröffentlichtes Action-Rollenspiel der japanischen Digimon-Reihe, das sich in seinen Grundzügen mit GameFreaks Pokémon-Spielen vergleichen lässt. Uns verschlägt es in die weitläufige Open World der Digiwelt, wo wir gemeinsam mit unseren gezüchteten Digimon-Partnern gegen feindliche Monster antreten müssen. Insgesamt lassen sich über 200 verschiedene Digimon im Spiel antreffen.

Wie von den Digimon World-Spielen gewohnt, kämpfen wir nicht nur mit unseren Digi-Partnern, sondern müssen sie unter anderem auch füttern und loben, um eine Beziehung zu ihnen aufzubauen und sie zu stärken.

Lohnt es sich? Auf Metacritic erntet das Spiel gemischte Wertungen. Die Seite GamingTrend lobt in ihrem Test unter anderem das süchtigmachende Monsterzuchtprinzip sowie das taktisch angehauchte Kampfsystem, kritisiert allerdings die KI.

Für Fans des Digimon-Franchises und der Digimon World-Reihe lohnt sich das Spiel aber durchaus: "Digimon World: Next Order ist genau das, was Fans von einem Digimon-Spiel erwarten", schreibt die Seite Impulsegamer.

Holt ihr euch Digimon World: Next Order?