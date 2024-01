DualShock 4 mit PS5 verbinden: So schließt ihr einen PS4-Controller an eure Konsole an

Der DualShock 4 kann auch an der PS5 genutzt werden.

Habt ihr gerade keinen DualSense-Controller griffbereit, dafür aber ein PS4-Pad? Oder wollt mit Freunden im Splitscreen an der PS5 ein PS4-Spiel zocken? Dann könnt ihr den DualShock 4 ganz einfach mit der PS5 verbinden und dort auch fast ohne Einschränkungen nutzen.

PS4-Controller per Kabel an die PS5 anschließen

Am einfachsten ist die Verbindung per Kabel. Nutzt dafür einfach das USB-Kabel, das eurer PS4 beigelegt war, und stöpselt es an die PS5 an. Drückt abschließend die PlayStation-Taste auf dem DualShock 4 und schon ist der Controller mit der Konsole verbunden.

Es muss sich übrigens nicht zwangsläufig um das originale USB-Ladekabel der PS4 handeln, es kann sich auch um ein beliebiges Handy- oder Festplattenkabel handeln. Die Hauptsache ist, dass es sich um einen Micro-USB-Stecker an einem Ende und einen USB-A-Anschluss am gegenüberliegenden handelt.

Von links nach rechts: Lightning (iPhone), USB-C und Micro-USB.

PS4-Controller über Bluetooth an die PS5 koppeln

Ihr könnt alternativ auch eine kabellose Verbindung zu einem DualShock 4-Controller aufbauen, zum Beispiel, wenn ihr zu zweit ein PS4-Spiel zocken wollt und kein Micro-USB-Kabel zur Hand habt.

Dabei geht ihr wie folgt vor:

geht mit dem ersten Controller in die Systemeinstellungen der PS5

der PS5 wählt dort: Zubehör > Allgemein > Bluetooth-Zubehör

drückt gleichzeitig die PlayStation- und Share-Taste auf dem DualShock 4, den ihr mit der Konsole verbinden wollt

der DUALSHOCK 4 Wireless-Controller sollte unter gefundenes Zubehör erscheinen

sollte erscheinen wählt den Eintrag an und nach ein paar Sekunden sollte der PS4-Controller an eure PS5 gekoppelt sein

Das zeigen die leuchtenden Farben beim DualShock 4 an

Habt ihr den PS4-Controller mit der PS5 verbunden, wird euch die Nummerierung des Pads anhand der Farben an der Lightbar angezeigt:

Blau für Controller 1

für Controller 1 Rot für Controller 2

für Controller 2 Grün für Controller 3

für Controller 3 Pink für Controller 4

Was funktioniert mit dem DualShock 4 an der PS5 und was nicht?

Grundsätzlich könnt ihr die PS5 mit dem DualShock 4 genauso gut bedienen wie mit dem DualSense, sogar die Konsole damit starten.

Mit dem PS4-Controller ist es allerdings nicht möglich, PS5-Spiele zu zocken! Dann erscheint eine Fehlermeldung und eure Eingaben werden im Spiel nicht registriert.

Hier geht es für den PS4-Controller nicht mehr weiter.

Ladet euch also stets die PS4-Versionen von Titeln runter, die auch für die PS5 erschienen sind, wenn ihr sie mit einem DualShock 4 spielen wollt.

Seid ihr Abonnenten von PS Plus Premium, dann könnt ihr zusätzlich auch noch PS1-, PS2-, PS3- und gestreamte Cloud-Titel für die PS4 mit dem DualShock 4 spielen, es sind also tatsächlich nur PS5-Veröffentlichungen, die euch entgehen.

Auch andere PS4-Controller funktionieren an der PS5

Nicht nur der DualShock 4 kann an die PS5 gekoppelt werden, sondern auch alle anderen PS4-Controller von Drittherstellern, die per Bluetooth oder USB mit der PS5 verbunden werden können.

Im Falle von Bluetooth müsst ihr eventuell in die Bedienungsanleitung des Controllers schauen, um zu erfahren, wie ihr einen Kopplungsversuch auslöst. Allzu schwer sollte aber auch das nicht sein.

Grundsätzlich könnt ihr nämlich problemlos zum PS4-Pad greifen, auch an der PS5!