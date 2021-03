Von wegen tot: Diese 6 Kracher für PS4 und Xbox One bereichern euren Frühling

Das Jahr 2021 startete spieletechnisch eher verhalten, was sicherlich unter anderem der Corona-Pandemie geschuldet ist.

Doch die erste gute Nachricht: In Sachen Videospielen nimmt das Jahr so langsam Fahrt auf und im April und Mai erwarten uns jede Menge vielversprechende Blockbuster.

Die zweite gute Nachricht: Nicht nur für die PS5 und Xbox Series X/S, sondern auch für die PS4 und Xbox One stehen einige große Titel in den Startlöchern. Und genau die stellt euch GamePro in dieser Liste vor.

Outriders

Genre: Shooter

Shooter Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Release: 1. April 2021

Das erwartet euch: Hinter Outriders steckt der neue postapokalyptische Shooter der Bulletstorm-Macher:innen People Can Fly, der vor allem schnelle Action verspricht. Neben normalen Schusswaffen macht ihr außerdem von magischen Fähigkeiten Gebrauch, und die sind bitter nötig, wenn ihr gegen die übernatürlichen Gegner eine Chance haben wollt.

Potenziell großer Koop-Spaß: Outriders kann im Koop mit bis zu drei Spieler:innen gezockt werden. Der Multiplayer funktioniert dabei ganz simpel über Drop-in-Drop-out.

Demo verfügbar: Wer schon einmal reinspielen möchte, kann sich vorab schon die kostenlose Demo zu Outriders herunterladen.

Nier: Replicant

Genre: Action-RPG

Action-RPG Plattformen: PS4, Xbox One

PS4, Xbox One Release: 23. April 2021

Das erwartet euch: NieR Replicant ver.1.22474487139... ist eine aufpolierte Version des allerersten Niers und Vorgängers von NieR: Automata (2017). Als junger Held begeben wir uns in einer düsteren, apokalyptischen Welt auf große Reise, um eine Heilung für die tödliche Krankheit unserer kleinen Schwester zu finden.

JRPG-typisch wird die Geschichte im Verlauf der Handlung aber noch deutlich komplexer und entfaltet ihr volles Potenzial erst dann, wenn wir das Spiel mehrmals beendet haben. Die große Besonderheit von Nier fassen wir in unserer Spielvorstellung ausführlicher für euch zusammen:

Resident Evil: Village

Genre: Horror

Horror Plattformen: PS4, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S

PS4, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S Release: 7. Mai 2021

Das erwartet euch: In Resident Evil: Village spielen wir über weite Strecken den aus Resi 7 bekannten Ethan Winters. Auch die Egoperspektive des Vorgängers wird beibehalten. Chris Redfield erscheint dieses Mal nicht als Retter, sondern als derjenige, der Ethan aus seinem Alltag reißt und ihn geradewegs in einen Albtraum zerrt. Dieser führt uns in ein verschneites europäisches Dorf, womöglich in Transsilvanien, wo wir uns nicht mit Zombies, sondern mit Werwölfen herumschlagen müssen.

PS4- und Xbox One-Demo soll noch kommen: Bislang können nur PS5-Spieler:innen die Demo zu Resident Evil: Village herunterladen. Vor dem Release soll es aber noch eine Demo für die restlichen Plattformen geben.

Hood: Outlaws & Legends

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Release: 10. Mai 2021

Das erwartet euch: In Anlehnung an die Legende von Robin Hood müssen wir in Hood: Outlaws & Legends riskante Überfälle durchführen und eine gewalttätige Regierung ausrauben.

Auch Koop spielbar: Zwei Teams mit jeweils vier Spieler:innen treten im Action-Adventure gegeneinander an, um den perfekten Raub durchzuführen. Dabei kämpft ihr nicht nur gegeneinander, sondern auch gegen KI-Gegner.

Mass Effect: Legendary Edition

Genre: RPG

RPG Plattformen: PS4, Xbox One

PS4, Xbox One Release: 14. Mai 2021

Das erwartet euch: Mass Effect: Legendary Edition bringt die Spiele der Shepard-Trilogie im neuen Glanz auf die PS4 und Xbox One zurück. Dabei können wir uns auf 4K, HDR und 60fps sowie verbesserte Texturen, Charaktermodelle und jede Menge Quality of Life-Anpassungen freuen. Und natürlich darauf, dass wir als Shep abermals in den Kampf gegen die Reaper ziehen, um das Universum zu retten!

Alle Neuerungen der Legendary-Edition fassen wir in unserem GamePro-Special für euch zusammen:

Biomutant

Genre: Action-RPG

Action-RPG Plattformen: PS4, Xbox One

PS4, Xbox One Release:

Das erwartet euch: Im Action-Rollenspiel Biomutant schlüpfen wir ins flauschige Fell eines mutierten Fabelwesens und entscheiden über das Schicksal einer sterbenden Welt. Als Mischung aus Katze und Waschbär streifen wir mit Schwert, Pistolen und Mutanten-Superkräften wie Telekinese durch eine farbenfrohe Open World.

Kleine Open World, kurze Spielzeit: Im Gegensatz zu Open World-Blockbustern wie Assassin's Creed Valhalla und Cyberpunk 2077 setzt Biomutant eher auf eine klein angelegte Open World mit kurzer Spieldauer. Nach gerade einmal zehn Stunden soll die Hauptstory vorbei sein, warum das aber nicht zwingend etwas Schlechtes ist, verrate ich euch (Linda) in meiner Kolumne:

Alle neuen PS4- und Xbox One-Spiele 2021

In dieser Liste stellen wir euch natürlich nur kommende Highlights vor. Auch im Sommer und Herbst 2021 erwarten uns vielversprechende Titel für die PlayStation 4 und Xbox One. In unserer separaten Release-Liste findet ihr alle PlayStation 4-Spiele, die 2021 erscheinen.

Alle Xbox One Spiele 2021 findet ihr hingegen in dieser GamePro-Liste.

