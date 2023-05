Dieses kleine PS4-Juwel kennt ihr vielleicht noch gar nicht.

Ihr hängt an guten alten Nintendo-Klassikern wie der Donkey Kong Country-Reihe und braucht dringend mal wieder hochwertigen Nachschub? Dann könnt ihr euch jetzt im PlayStation-Store ein Schnäppchen sichern, dass genau diesen Retro-Hunger stillt. Kaze and the Wild Masks kennt ihr vielleicht noch gar nicht, solltet ihr aber. Und aktuell könnt ihr den Platformer so günstig wie noch nie auf PlayStation-Konsolen zocken.

Kaze and the Wild Masks ist jetzt besonders günstig

Spiel: Kaze and the Wild Masks (Deluxe Edition)

Kaze and the Wild Masks (Deluxe Edition) Genre: Jump&Run

Jump&Run Angebotspreis: 3,49€ im PS Store (normalerweise 34,99€)

3,49€ im PS Store (normalerweise 34,99€) Rabatt: 90 Prozent

90 Prozent Angebot gilt noch bis: 11. Mai

Falls ihr noch nicht wisst, was ihr dieses Wochenende zocken sollt, könnte Kaze and the Wild Masks genau das Richtige sein. Die Hauptstory beschäftigt euch etwa fünfeinhalb Stunden, während ihr noch zwei Stunden obendrauf packen könnt, wenn ihr euch auch mit ein paar Nebenaufgaben beschäftigt (via howlongtobeat.com).

1:43 Kaze and the Wild Masks - Der bunte Plattformer im Launch-Trailer

Auf Opencritic kommt das Spiel richtig gut an und kann eine Wertung von 82 abstauben... Außerdem gibt es Bananen-Kanonenkugeln!

Das erwartet euch mit Kaze and the Wild Masks

Der Platformer schickt euch direkt zurück in die 90er mit seiner süßen Pixel-Optik und gut 30 bunten 2D-Levels. Ihr spielt Kaze, ein Häschen, das seinen Freund retten muss. Das Abenteuer führt euch durch eine geheimnisvolle Inselwelt, die von einem dunklen Fluch bedroht wird – und von lebendigem Gemüse.

Diesem stellt ihr euch aber nicht nur im hasenmäßigen Hoppelgang entgegen, sondern auch mit Kräften (und Aussehen) von anderen Tieren wie Tiger, Hai oder Adler. Für diese Verwandlungen sind die titelgebenden Wilden Masken verantwortlich.

Kaze and the Wild Masks dürfte etwas für euch sein, falls ihr ein Herz für Retro-Platformer habt und ein buntes kurzweiliges Spiel sucht.

Dagegen solltet ihr um den Titel einen Bogen machen, falls ihr mit Pixel-Optik und 2D-Levels nichts am Hut habt oder etwas mit richtig umfangreicher Spielzeit sucht.

Wie sieht's aus: Ist Kaze was für euch oder könnt ihr mit solchen Retro-Titeln gar nichts anfangen?