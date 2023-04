So spielt ihr auf PS4 und PS5 online trotz DNS-Server-Fehler NW-31250-1

Mit unserem Tipp klappt es doch mit dem PSN-Login.

Ihr kommt von der Arbeit oder der Schule heim und wollt einfach nur ein paar Stunden vor der Konsole entspannen, aber die PSN-Anmeldung schlägt mit dem Fehlercode NW-31250-1 oder einem anderen (NW-31253-4, NW-31205-1, NW-31254-4, NW-31251-1) fehl?

Dann liegt wahrscheinlich eine Störung bei eurem Internetanbieter vor, die sich mit folgendem Trick aber umgehen lässt.

Erstes Trouble-Shooting

Wie bei vielen weiteren Hardware-Problemen auch, solltet ihr erst einmal eure Geräte aus- und wieder einschalten. Nehmt eure PlayStation und euren Router ruhig für knapp eine Minute vom Netz, dann werden auch alle temporären Daten aus dem Speicher gelöscht, Software-Fehler also ausgeschlossen.

Bleibt die Fehlermeldung bestehen, kommen wir zum nächsten Punkt: der manuellen Anpassung eurer Internetverbindung.

Manuellen DNS-Server festlegen

Standardmäßig bezieht eure PlayStation automatisch den DNS-Server eures Internetanbieters. Fällt der aus oder ist instabil, ist kein Login beim PSN möglich, da eure Konsole nicht weiß, womit sie sich verbinden muss.

Das Domain Name System ist nämlich so etwas wie ein Addressbuch für Internetverbindungen. Steuert ihr beispielsweise die Google-Suche oder eure E-Mail-App an, findet der DNS-Server die richtige IP-Adresse heraus, mit der euer Gerät in Verbindung treten muss.

Ihr müsst für diesen Vorgang aber nicht zwangsläufig die DNS-Server eures Providers verwenden, sondern könnt auch kostenlose, freie Dienste wie Google DNS, OpenDNS oder Cloudflare nutzen.

Dabei geht ihr folgendermaßen vor:

Geht in die System-Einstellungen eurer PS4 oder PS5

eurer PS4 oder PS5 Wählt Netzwerk an

an Navigiert dort Einstellungen an

an Steuert Internetverbindung einrichten an

an Geht dort auf euer WLAN-Netzwerk oder eure verkabelte Verbindung

Drückt auf eurem Controller die Options-Taste

Hier wählt ihr Erweiterte Einstellungen

Nun könnt ihr die DNS-Einstellungen auf manuell festlegen. Als primären und Sekundären DNS habt ihr unter anderem folgende Möglichkeiten:

Google DNS: 8.8.8.8 (primär), 8.8.4.4 (sekundär)

8.8.8.8 (primär), 8.8.4.4 (sekundär) OpenDNS: 208.67.222.222 (primär), 208.67.220.220 (sekundär)

208.67.222.222 (primär), 208.67.220.220 (sekundär) Cloudflare: 1.1.1.1 (primär), 1.0.0.1 (sekundär)

Die Anbieter versprechen, dass übertragene Daten anonymisiert werden, sie können jedoch verwendet werden, um Werbeanzeigen zielgerichtet für euch zu personalisieren.

Für einen zusätzlichen Geschwindigkeits- und Stabilitäts-Boost könnt ihr außerdem den perfekten DNS-Server für euch am Handy und PC herausfinden. Wie das geht, findet ihr hier:

Weitere Guides zur PS4 und PS5 findet ihr hier:

Simple Lösung, die viel bringt

Nach der Änderung des DNS-Servers dürfte der Fehler NW-31250-1 nicht mehr auftreten und auch weitere Fehlercodes sollten damit umgangen werden können. Einem gemütlichen Online-Abend mit Coop-und Multiplayer-Titeln stünde also nichts mehr im Weg!

Konntet ihr euer Internet-Problem mit der Änderung des DNS-Servers lösen?