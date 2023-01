PS4 und PS5: Auf welches kommende PlayStation-Exclusive freut ihr euch aktuell am meisten?

Zu den nächsten großen PlayStation-Exclusives zählen ohne Frage Spiele wie Marvel's Spider-Man 2 und Final Fantasy 16. 2023 und darüber hinaus warten aber noch weitaus mehr exklusive PS4- und PS5-Spiele auf uns, viele davon bereits angekündigt, andere noch nicht, aber doch auf dem besten Weg dahin. Wir wollen daher von euch in dieser Umfrage wissen, welches Spiel davon aktuell euer Favorit ist.

Euer Most Wanted PS-Exclusive - Stimmt mit ab!

Hinweis zur Auswahl: Wir haben die wichtigsten Projekte rausgepickt, die grob in den nächsten ein bis zwei Jahren (zeit)exklusiv für die PS4 und/oder PS5 (inklusive PlayStation VR) erscheinen werden oder sehr wahrscheinlich sind – egal ob von einem First oder Third Party Studio von Sony. Spiele wie Forspoken, von denen wir sicher wissen, dass sie zeitgleich zum PlayStation-Release auf dem PC landen, haben wir ausgelassen, um den Fokus wirklich auch (zeit)exklusive PlayStation-Titel zu legen. Allerdings können die folgenden Titel durchaus nach einiger Zeit noch für den PC oder andere Konsolen erscheinen.

Setzt aber nicht nur gerne euer Kreuzchen, sondern schreibt uns auch in die Kommentare, warum ihr euch für das PS-Exclusive XY entschieden habt. Sollte euch ein Titel in der Umfrage fehlen, dürft ihr den natürlich auch gerne noch einmal extra nennen.

Welche exklusiven PS5-Spiele es generell gibt und noch geben wird, haben wir in der folgenden Liste für euch zusammengefasst (darunter auch die hier in der Umfrage ausgenommen PS-Exclusives, die zeitgleich auf den PC kommen):

116 11 PS5-Exklusiv-Spiele Liste aller Titel nur für PlayStation 5

