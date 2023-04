PS4-Spiele im Angebot: Diese 5 Hits gibt es jetzt bei Amazon für unter 10€

Bei Amazon kann man gerade viele günstige PS4-Spiele bekommen, man muss nur ein bisschen suchen.

Wer sich durch das Spielesortiment von Amazon wühlt, kann gerade so eine günstige Deals für PS4 entdecken. Wir haben euch ein paar besonders günstige Schnäppchen herausgesucht, die es gerade schon für unter 10€ gibt, und stellen sie euch in diesem Artikel kurz vor. Beachtet dabei bitte: Amazon macht keine Angaben dazu, wie lange die Angebote gelten. Die Preise können sich also jederzeit ändern.

Immortals Fenyx Rising

2:38 Immortals: Fenyx Rising - Gameplay-Trailer zeigt riesige Open World

Der Open-World-Hit Immortals Fenyx Rising aus dem Hause Ubisoft versetzt euch in eine von der griechischen Mythologie inspirierte Spielwelt. Hier kämpft ihr mit Schwert, Bogen und Götterkräften gegen Kreaturen wie Zyklopen und Harpyien. Die Gameplay-Mischung aus Kampf, Erkundung und Rätseln erinnert stark an The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Die PS4-Version beinhaltet ein kostenloses PS5-Upgrade.

Kingdom Hearts 3

11:15 Kingdom Hearts 3 - Test-Video zum besten Teil der Action-JRPG-Reihe

In Kingdom Hearts 3 treffen erneut Charaktere aus Final Fantasy und Disney-Filmen aufeinander. Die bunten, abwechslungsreichen Welten, die wir erkunden, reichen vom aus Frozen bekannten Königreich Arendelle über die Toy-Box-Welt aus Toy Story bis hin zum Wald aus Winnie Pooh. Spielerisch handelt es sich im Grunde um ein Action-Rollenspiel, das aber auch viele Jump&Run-Abschnitte und kleine Rätsel bietet.

Final Fantasy 15

8:48 Final Fantasy 15 - Alles, was ihr über das JRPG wissen müsst in 9 Minuten

Am 22. Juni erscheint Final Fantasy 16. Jetzt habt ihr die Gelegenheit, vorher noch günstig den Vorgänger nachzuholen. In Final Fantasy 15 spielt ihr den Prinzen Noctis, der vor seiner Hochzeit einen Roadtrip mit seinen Freunden machen möchte. Während er fort ist, wird jedoch sein Königreich infiltriert und sein Vater ermordet. Unser Rachefeldzug führt uns durch eine riesige Open World. Die Kämpfe behalten trotz Echtzeit einige taktische Elemente bei.

Borderlands 3

17:45 Borderlands 3 - Test-Video: Bombastischer Triumph mit nur einer Enttäuschung

Der First Person Shooter Borderlands 3 setzt erneut auf eine bunte Science-Fiction-Welt voller makabrem Humor. Die Langzeitmotivation in den rund 40 Stunden Spielzeit entsteht durch das Sammeln immer besserer Waffen und Ausrüstung. Im Vergleich zu den Vorgängern gibt es mehr Umfang und Abwechslung: Mit unserem eigenen Raumschiff reisen wir nun zu verschiedenen Planeten. Außerdem ist die Charakterentwicklung deutlich komplexer geworden.

Darksiders Genesis

1:12 Darksiders Genesis - Trailer zeigt Spiel im Diablo-Stil

Obwohl Darksiders Genesis in die Top-Down-Perspektive wechselt, handelt es sich um ein vollwertiges Darksiders, das reichlich Action im Kampf gegen Dämonen mit Rätseln und Platforming kombiniert. Allein oder im Koop können wir diesmal die Kontrolle über gleich zwei apokalyptische Reiter übernehmen: Neben dem schon aus Darksiders 1 bekannten War ist zum ersten Mal der auf Fernkampf spezialisierte Strife spielbar.