Neben dem großen März-Sale läuft im Playstation Store gerade noch ein weiterer Sale mit PS4-Spielen unter 20 Euro. Die Titel sind größtenteils schon etwas älter, es sind aber viele große AAA-Produktionen mit dabei. Insgesamt gibt es 319 Angebote. In diesem Artikel stellen wir euch zehn der Highlights kurz vor, das günstigste davon gibt es schon für 2,49 Euro. Die Übersicht über sämtliche Deals findet ihr hier:

Metal Gear Solid 5: The Definitive Experience

Mit Metal Gear Solid 5: The Definitive Experience bekommt ihr das Hauptspiel The Phantom Pain mit dem Prolog Ground Zeroes und allen 36 zusätzlichen DLC-Inhalten. Das Actionspiel zeichnet sich vor allem durch seine enorme spielerische Freiheit aus. Es gibt nicht nur die Wahl zwischen Schleichen und Schießen. In den großen, offenen Gebieten können wir auch mit einer Vielzahl an Waffen, Ausrüstungsgegenständen und Fahrzeugen experimentieren. Motivierend ist zudem das Fortschrittssystem, das sich um den Aufbau unserer eigenen Basis dreht. Die Geschichte hingegen ist zwar sehr aufwendig in umfangreichen Zwischensequenzen inszeniert, aber nicht so spannend, wie man es aus den Vorgängern gewohnt ist.

Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom

Ni no Kuni 2 ist ein Rollenspiel in einem niedlichen Anime-Look, das aber trotzdem eine epische und erwachsene Geschichte rund um Machtgier und Krieg erzählt. Der Schwierigkeitsgrad der Kämpfe ist eher niedrig, mit unserem Helden durchs Land zu ziehen und Monster zu verkloppen ist allerdings ohnehin nur eine von vielen Aufgaben. Schließlich spielt man einen waschechten König, der auch noch sein Reich verwalten, seinen Truppen Befehle erteilen und Schlachten schlagen muss. Obwohl dieser Strategieteil nicht allzu komplex ausfällt, profitiert die Atmosphäre des JRPGs sehr davon, dass wir so viel Einfluss auf die Welt um uns herum nehmen und uns tatsächlich wie ein echter Herrscher fühlen können.

Castlevania Anniversary Collection

Mit der Castlevania Anniversary Collection bekommt ihr für knapp vier Euro gleich sieben Klassiker aus der berühmten Action-Plattformer-Reihe, die aus den Jahren 1986 bis 1994 stammen. Castlevania zeichnet sich nicht zuletzt durch seine vergleichsweise offenen Levels aus, in denen man aber an bestimmten Stellen erst mit den richtigen Fähigkeiten oder Gegenständen weiterkommt. Auch der düstere Grafikstil hat viel zum Erfolg der Reihe beigetragen, technisch merkt man den Spielen ihr Alter aber natürlich an. Spielerisch hingegen haben sich die meisten Castlevania-Spiele sehr gut gehalten, wenn man von dem für heutige Verhältnisse harten Schwierigkeitsgrad absieht. Als Bonus gibt es noch das erstmals auf Englisch veröffentliche Kid Dracula dazu.

XCOM 2

Den Rundentaktikhit XCOM 2 bekommt ihr jetzt zum Spottpreis von nur 2,49 Euro. Im ersten Teil haben wir noch versucht, die Welt vor einer Invasion durch Aliens zu retten, waren dabei aber offensichtlich nicht sehr erfolgreich, denn in Teil 2 führen wir nun den Widerstand gegen die außerirdischen Besatzer an. Dabei steht uns diesmal ein Schiff als mobile Basis zur Verfügung, die wir zwischen den Missionen ausbauen. Kern des Spiels sind aber weiterhin die spannenden Kämpfe, in denen wir einen kleinen Trupp aus Elitesoldaten kontrollieren und jedes bisschen Deckung sowie jeden Ausrüstungsgegenstand klug nutzen müssen, um nicht ins Gras zu beißen. Mit der Zeit lernen unsere Kämpfer neue Fähigkeiten, aber eben nur, wenn sie lange genug überleben.

Bloodborne Game of the Year Edition

Die Bloodborne Game of the Year Edition enthält neben dem Hauptspiel auch die Erweiterung The Old Hunters. Das von From Software, dem Studio hinter Dark Souls, stammende Actionspiel entführt uns in die von einer Seuche heimgesuchte Stadt Yharnam, die wie eine albtraumhafte Version des viktorianischen London wirkt. Der Schwierigkeitsgrad ist mindestens so hoch, wie man es von Dark Souls gewohnt ist. Durch die weit auseinanderliegenden Speicherpunkte werden Fehler zudem hart bestraft, was hin und wieder zu Frust führen kann. Dafür ist die Befriedigung aber desto größer, wenn wir endlich einen schwierigen Boss besiegt haben. Außerdem werden wir durch das tolle Artdesign und die geheimnisvolle Spielwelt reichlich entschädigt.

Far Cry 5

Im fünften Teil der Shooter-Reihe Far Cry werden wir nicht mehr in ein abgelegenes, fiktives Land geschickt, sondern in den ebenfalls abgelegenen, aber nicht fiktiven US-Bundesstaat Montana, in dem wir es mit einem charismatischen Sektenführer aufnehmen. Durch die wunderschönen Landschaften wird das Setting zu einem der Highlights des Spiels. Spielerisch bekommen wir die typische Mischung aus relativ linearen Story-Missionen und großer spielerischer Freiheit bei der Erkundung der Open World sowie beim Einnehmen der vielen feindlichen Stützpunkte. Zudem geraten wir immer wieder durch plötzliche Tierangriffe und feindliche Patrouillen in die üblichen chaotischen Situationen, für die die Reihe bekannt ist.

Far Cry Primal Apex Edition

Falls euch Montana nicht so zusagt, könnt ihr euch stattdessen mit Far Cry Primal in die Steinzeit wagen. Statt mit Sturmgewehren gegen Sektenmitglieder kämpfen wir hier mit Äxten und Speeren gegen Mammuts, Säbelzahntiger und auch die Angehörigen anderer Stämme. Optisch ist das Szenario sehr hübsch umgesetzt, allein deshalb ist Far Cry Primal schon einen Blick wert. Spielerisch folgt es aber trotzdem im Wesentlichen dem bekannten Rezept. Wir erobern also feindliche Lager, jagen Tiere und sammeln Material, um bessere Ausrüstung herzustellen. Die Apex Edition enthält alle zusätzlichen DLC-Inhalte, darunter auch die Erweiterung Legende des Mammuts mit drei Zusatzmissionen.

Dragon Age Inquisition Game of the Year Edition

Mit der Game of the Year Edition von Dragon Age: Inquisition bekommt ihr neben dem Hauptspiel auch die Erweiterungen Hakkons Fänge, Der Abstieg und Eindringling sowie weitere Ingame-Inhalte. Das Rollenspiel ist zwar bereits einige Jahre alt, hat aber auch nach heutigen Maßstäben noch immer eine riesengroße und hübsche Spielwelt. Auch die Spielzeit beeindruckt: Wenn man die unzähligen Missionen erfüllen und Schätze finden will, kann man weit über hundert Stunden in der Fantasy-Welt verbringen. Allerdings gibt es neben spannenderen Story-Missionen auch viele generische Fleißaufgaben. Deshalb ein kleiner Tipp: Es empfiehlt sich, sich nicht zu lange in der ersten Region aufzuhalten, denn die spannenderen Inhalte kommen erst später.

Valkyria Chronicles Remastered

Valkyria Chronicles ist ein Rundentaktikspiel, in dem wir die Mitglieder unseres Trupps aber wie in einem Third Person Shooter steuern und dementsprechend auch das Schießen übernehmen, wodurch sich das Gameplay deutlich actionreicher anfühlt, als man es aus dem Genre gewohnt ist. Die Geschichte dreht sich um einen fiktiven, aber stark an den zweiten Weltkrieg angelehnten Konflikt, in dem das kleine Fürstentum Gallia sich gegen eine Invasion durch die Imperiale Allianz wehren muss. Wir spielen einen Leutnant der gallischen Armee. Da es Vakyria Chronicles gelingt, seine Figuren mit charakterlicher Tiefe auszustatten, ist die Story eines der Highlights des Spiels. Das Remaster bietet grafische Verbesserungen, der Animestil ist aber ohnehin gut gealtert.

Panzer Dragoon: Remake

Beim Remake von Panzer Dragoon handelt es sich um eine Neuauflage des 1995 für Sega Saturn erschienenen Klassikers, der grafisch komplett runderneuert wurde. Spielerisch bleibt das Remake dem Original hingegen treu: Es handelt sich um einen Shooter, in dem wir auf einem Drachen durch eine kreativ gestaltete Fantasy-Welt fliegen und uns gegen Heerscharen von Feinden am Boden und in der Luft wehren, darunter etwa fliegende Kampfschiffe und riesige Sandwürmer. Der Drache findet seine Weg dabei von allein, wird kümmern uns nur ums Schießen. Das mag simpel klingen und tatsächlich ist der Einstieg recht einfach. Sobald wir aber aus allen Richtungen von Gegner attackiert werden, wird es schnell anspruchsvoll.