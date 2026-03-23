PS4-Support-Ende und Server werden eingestellt? Das steckt tatsächlich hinter den Gerüchten

Müssen PS4-User bald zwingend auf PS5 wechseln? Keine Sorge, ganz so dringend ist es noch nicht.

Seit einigen Monaten geistert immer wieder die Aussage durchs Netz, dass der Support für die PlayStation 4 schon sehr bald endet – genauer bereits im Frühling 2026. Und selbst Sony soll Nachrichten verschicken, die zu einem Upgrade auf die Current-Gen anregen wollen.



Es gibt zwar durchaus ein paar Dinge, auf die wir 2026 auf der PS4 verzichten müssen, aber das offizielle Ende der PS4-Ära bedeutet das noch nicht. Wir schlüsseln auf.

Was steckt hinter dem angeblichen Ende des PS4-Supports?

Wer nach dem Ende des PS4-Supports googled, bekommt direkt von der KI-Übersicht eine erschreckende Nachricht ausgespielt: "Sony stellt den Support für die PlayStation 4 ab dem Frühjahr 2026 schrittweise ein. Bis Mitte 2026 ist das Ende der offiziellen Unterstützung geplant, wobei PS Plus-Monatsspiele bereits im Januar 2026 enden könnten."



Wir können euch aber beruhigen, das stimmt nämlich nicht so ganz.

50:28 Neue Spiele im März - Video-Vorschau für Konsolen und PC

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Befeuert werden die Gerüchte des Support-Endes wohl primär von folgenden Meldungen:

Seit Januar 2026 bestehen laut dem PS-Blog neue PS Plus-Bonus-Spiele primär aus PS5-Titeln, PS4-Spiele sollen nur hin und wieder dabei sein.

neue PS Plus-Bonus-Spiele primär aus PS5-Titeln, PS4-Spiele sollen nur hin und wieder dabei sein. Das Spiel Genshin Impact ist seit September 2025 nicht mehr im PS Store erhältlich und stellt am 8. April 2026 die Server für PS4 ein . Dann ist es nur noch auf PS5 spielbar.

. Dann ist es nur noch auf PS5 spielbar. Laut einem Insider Gaming -Bericht von 2025 sollen angeblich einige "Legacy"-Features für neu eingereichte (!) PS4-Spiele ab Frühling 2026 nicht mehr verfügbar sein: Activity Feed Web API Title Small Storage (TSS) Title User Storage (TUS) Users and Profiles Word Filters Shared Media Web API

-Bericht von 2025 sollen angeblich einige "Legacy"-Features für neu eingereichte (!) PS4-Spiele ab Frühling 2026 nicht mehr verfügbar sein:

Der allgemeine Support für die PS4 endet also nicht. Die von Insider Gaming genannten Features betreffen nur Spiele, die neu auf der PS4 veröffentlicht werden sollen (wovon es ohnehin nicht mehr viele gibt) und schränkt Dinge wie Multiplayer-Funktionen nicht ein.

Eine offizielle Auflistung eingestellter Services findet sich auf der offiziellen Webseite und zeigt, dass nur vereinzelte Funktionen auf der PS4 aktuell betroffen sind.

Allerdings zeichnet sich anhand dieser Beispiele ab, dass sowohl Sony als auch Entwicklerstudios nach und nach den Blick von der Last-Gen-Konsole abwenden – was aber bereits seit einigen Jahren Stück für Stück passiert.

Die größte Einschränkung dürfte es aktuell beim PS Plus-Abo geben, da hier der Wert für PS4-Spieler*innen im Vergleich zu Usern auf PS5 zunehmend sinkt. Was allerdings nicht heißt, dass es keine PS4- oder Cross-Gen-Titel mehr im Abo geben wird. Die offizielle Aussage von Sony aus dem Januar 2025 verdeutlicht lediglich, dass der Fokus inzwischen auf PS5 liegt.

In Kombination mit Gerüchten, dass eine PS6 bereits 2027 erscheinen könnte, wirkt das alles andere als überrachend.

Erste PS4-Spiele schalten die Server ab

Die zweite größere Einschränkung kommt nicht von Sony sondern Entwicklerseite. Genshin Impact geht hier mit einem bedeutsamen Beispiel voran, aber weitere Spiele, besonders GaaS-Titel, dürften in Zukunft ebenfalls nachziehen und den Support für die Last Gen einstellen.

So hatte auch The Finals kürzlich angekündigt, den Support für die PS4-Version am 26. März 2026 einzustellen. Die PS4-Version von Tower of Fantasy wird am 7. April 2026 delisted.

"PSN" und "PlayStation Network" werden abgeschafft

Zuletzt könnte auch eine kürzliche Meldung weiter zur Verwirrung beigetragen haben. Laut einer weiteren Meldung von Insider Gaming soll Sony sich nämlich entschieden haben, die Begriffe PSN und PlayStation Network in den Ruhestand zu schicken.

Mehr zum Thema Das Ende einer Ära: Sony sagt, die Begriffe PSN und PlayStation Network sind nicht mehr cool und schafft sie überraschend ab von Linda Sprenger

Das soll allerdings nicht die Services selbst, sondern lediglich die Bezeichnungen dafür betreffen und damit sowohl auf PS4 als auch PS5 in Kraft treten. Abseits der kosmetischen Anpassung dürfte sich nichts ändern.

Angeblich will sich Sony ab September 2026 aus Marketing-Gründen von den Begriffen verabschieden und sie durch neue ersetzen. Welche das sein werden, wissen wir allerdings noch nicht und auch offiziell bestätigt ist noch nichts.

Was bedeutet das also für die PS4?

Letztlich müsst ihr euch also keine Sorgen machen, dass eure PlayStation 4 in ein paar Tagen plötzlich nichts mehr kann. Sie geht schlicht wie schon seit einigen Jahren den Weg aller Last-Gen-Konsolen und verliert nach und nach an Bedeutung – was sich auch darin zeigt, dass immer weniger neue Spiele überhaupt noch für die PS4 portiert werden.

Wer neue Titel zocken will, wird also früher oder später ohnehin umsteigen müssen.

Zockt ihr noch auf der PS4 und falls ja: Habt ihr vor, in naher Zukunft umzusteigen?