Neue Spiele der Woche bringen den ersten Switch-Blockbuster des Jahres

Die Woche vom 8. bis zum 12. Februar 2021 hat einige Highlights für PS4, Xbox One und Switch für euch parat. GamePros wöchentliche Release-Liste verrät, welche wichtigen Spiele euch die nächsten Tage erwarten.

Achtung: Die Releasedaten beziehen wir vom Publisher und können sich wegen diverser Gründe kurzfristig ändern.

Zunächst stellen wir euch die größten Releases der Woche genauer vor:

Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Switch)

Release: 12. Februar 2021

12. Februar 2021 Genre: Jump&Run

Darum geht's: Super Mario 3D World +Bowser's Fury legt das für die Wii U erschienene Original neu auf und lässt uns nun auch auf der Nintendo Switch als schnauzbärtiger Klempner durch verschiedene kunterbunte Welten hüpfen. Mit Bowser's Fury hat die Switch-Version außerdem eine Erweiterung im Gepäck. Im Koop-Modus wird hier Bowser Jr. spielbar sein. Eine zweite Person kann den kleinen Bösewicht also übernehmen und den Koop-Partner unterstützen.

Little Nightmares 2

Release: 11. Februar 2021

11. Februar 2021 Genre: Horror

Darum geht's: Das niedliche, aber düstere Horror-Abenteuer Little Nightmares bekommt eine Fortsetzung. Die heißt schlicht Little Nightmares 2 und steckt uns in die Rolle einer neuen Spielfigur namens Mono, die von der aus dem ersten Teil bekannten Protagonistin Six begleitet wird. In Teil 2 dürfen wir uns nun auch erstmals gegen unsere Feinde wehren. Mehr zum Spiel zeigt euch der obige Gameplay-Trailer.

Alle neuen PS4- und PS5-Spiele

Little Nightmares 2 - 11. Februar

Was erscheint noch? Alle PS4-Releases 2021 findet ihr hier. Eine Liste aller neuen PS5-Spiele 2021 findet ihr hingegen in dieser Liste.

Alle neuen Xbox One und Series X/S-Spiele

Little Nightmares 2 - 11. Februar

Was erscheint noch? Alle Xbox-Releases 2021 findet ihr hier.

Alle neuen Nintendo Switch-Spiele

Hero-U: Rogue of Redemption - 9. Februar

Hexagon Defense - 9. Februar

Choices That Matter: And Their Heroes Were Lost - 10. Februar

#SinucaAttack - 10. Februar

Little Nightmares 2 - 11. Februar

UnserMine - 11. Februar

Aground - 11. Februar

The Flower Collectors - 11. Februar

Tri6: Infitnite - 11. Februar

Summer Catchers - 11. Februar

Healer's Quest - 11. Februar

Negative: The Way of Shinobi -

Super Mario 3D World + Bowser's Fury - 12. Februar

Halloween Forever - 12. Februar

Gal*Gun Returns - 12. Februar

Speedwy Bundle Stock & Truck - 12. Februar

UltraGoodness 2 - 12. Februar

Was erscheint noch? Alle Switch-Releases 2021 findet ihr hier.

PS Plus und Xbox Game Pass im Februar 2021

Denkt daran: Die Spiele, die ihr bei den verschiedenen Diensten herunterladen und spielen könnt, ändern sich jeden Monat, weswegen ihr regelmäßig einen Blick in euren Shop werfen solltet. Oder auf GamePro.de, denn dort findet ihr die Updates zu neuen Spielen, sobald sie bekanntgegeben werden.