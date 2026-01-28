Sony verschickt Nachrichten, dass ihr von der PS4 auf die PS5 upgraden sollt - und vergisst dabei das wichtigste Kaufargument

Zeit für ein Upgrade?

Eigentlich sollte ein Upgrade von der PS4 auf die PS5 für sich sprechen, oder? Scheinbar nicht ganz, denn es sind noch viele Spieler*innen auf der Last Gen unterwegs. Daran erinnert sie Sony jetzt augenscheinlich auch noch einmal mit einer Nachricht direkt auf der Konsole selbst. Und vergisst dabei einfach mal das größte Spiel in diesem Jahr.

Indischer Spieler zeigt Upgrade-"Vorschlag"

Dass Sony im PSN auf neue Produkte hinweist, ist erstmal nichts ungewöhnliches. Eine derzeit kursierende Werbemaßnahme fällt aber aus der Reihe, denn sie kommt wohl per Benachrichtigung direkt auf die PS4, wie der Spieler Sahil Shaw auf Reddit zeigt:

Sony gratuliert den PS4-Fan in der Nachricht, "ein gutes Spiel" in 2025 gespielt zu haben und versucht ihm die PS5 anhand ihrer Spiele schmackhaft zu machen. Aus dem letzten Jahr werden dabei der GOTY-Abräumer Clair Obscur: Expedition 33, ARC Raiders und das exklusive Ghost of Yotei hervorgehoben, für 2026 hingegen Saros, 007 First Light und Nioh 3.

In diesem Jahr erscheint aber auch noch eines der wohl wichtigsten Spiele überhaupt in Form von GTA 6. Und das wäre wahrscheinlich auch das größte Kaufargument für die PS5 gewesen, denn das Gangster-Epos wird aufgrund seiner komplexen Spielwelt und aufwendigen Grafik nicht mehr für die Last Gen-PlayStation veröffentlicht.

Gehört die PS4 überhaupt schon in Rente geschickt?

Zwar hat Sony bis September 2025 rund 85 Millionen PS5-Konsolen ausgeliefert, das bedeutet aber auch, dass noch Millionen Spieler*innen auf einer PS4 ausharren. Die hat sich immerhin über 117 Millionen Mal verkauft und wird auch weiterhin rege auf Gebrauchtplattformen gehandelt.

Und die Gründe für die anhaltende Beliebtheit der PS4 sollten recht klar sein:

in Zeiten finanzieller Krisen kann sich nicht jede*r eine PS5 leisten

es kommen noch immer viele Spiele für die PS4

auch viele Sony-Exclusives sind noch für die PS4 erschienen

eine gebrauchte PS4 Pro kostet in der Regel weniger als 200 Euro

der Spielekatalog der PS4 ist gigantisch und qualitativ sehr hochwertig

Die grafische Qualität einer PS5 erreichen PS4 und PS4 Pro wenig überraschend nicht, aber vielen reicht die gebotene Optik locker aus.

Einzig die lahme Festplatte, auf der auch das Betriebssystem läuft, kann als klares Argument gegen die Last Gen-Konsole gewertet werden. Da die HDD aber rasch gegen eine SSD getauscht ist, lässt sich auch dieses Manko umgehen.

Vorausgesetzt, ihr bekommt eine SSD noch zu vernünften Preisen, denn es zeichnet sich aktuell ab, dass die Anschaffungskosten für nicht-mechanische Datenträger auf kurz oder lang deutlich steigen könnten.

Werbe-Mails ausschalten: So verhindert ihr, dass Sony euch mit Angeboten kontaktiert

Wir gehen davon aus, dass der User personalisierte Werbung eingeschaltet hat, um die Nachricht zu erhalten. Ihr könnt diese aber auch ausschalten, indem ihr in den Systemeinstellungen unter Benutzer und Konten > Daten > Personalierung folgende Punkte deaktiviert:

Personalisierte Kaufempfehlungen

Personalisierte Werbung

Personalisierte Medien

