PS5 bekommt nächstes Jahr laut Insider gleich mehrere exklusive Blockbuster - und das wird auch Zeit

2025 könnte es endlich wieder mehr PS5-Blockbuster geben.

Gerade erst gestern fand der große Sommer-Showcase von Xbox statt, der ziemlich gute Kritiken erntete. Etwas anders sah es da bei der State of Play Ende Mai aus. Die hatte zwar ein paar Highlights – darunter das neue Astro Bot –, davon ab sieht es mit großen Releases auf PlayStation aktuell aber eher mau aus.

Das soll sich 2025 aber endlich ändern, zumindest wenn es nach einem bekannten Insider geht.

2025 soll endlich wieder große First-Party-Spiele auf PS5 bringen

Die Aussichten auf PS5 halten sich aktuell für den Rest von 2024 in Grenzen, denn für die nächsten Monate erwarten uns abseits von Astro Bot, Lego Horizon Adventures und Concord kaum Blockbuster.

Das hat auch Kollege Dennis in seiner Kolumne zusammengefasst:

2025 könnte aber mit etwas Glück tatsächlich eine deutliche Besserung bringen. Im ResetEra-Forum hat sich nämlich der bekannte Insider shinobi602 zu Wort gemeldet und Fans Hoffnung gemacht.

Laut seiner Aussage erwarten uns dann nämlich tatsächlich wieder mehrere große First-Party-Titel. Und dabei dürfte es sich um die ganz großen Blockbuster handeln. Wie der Insider nämlich deutlich macht, spricht er hier nicht etwa von Titeln der Größenordnung eines Rise of the Ronin oder Stellar Blade, die dieses Jahr ebenfalls PS5-exklusiv erschienen sind.

Stattdessen sollen wir neue Spiele von "den ganz großen First Party-Teams" erwarten können.

Welche Spiele genau und wie viele uns erwarten, das verrät der Insider dagegen nicht. Wenn er aber von den ganz großen Teams spricht, dürften Fans sofort an Studios wie Guerrilla Games, Housemarque, Bend Studio, Insomniac, Naughty Dog, Santa Monica Studio oder Sucker Punch denken.

Zumindest bei einigen dieser Studios wissen wir auch tatsächlich, dass neue Projekte in Arbeit sind. So werkelt Guerrilla aktuell an einem Koop-Ableger der Horizon-Reihe, das Days Gone-Studio Bend hat ein neues Open World-Spiel angeteast und Insomniac Games hat Marvel's Wolverine in der Pipeline.

Bevor mögliche neue, große Exclusives kommen, erscheint aber erstmal Astro Bot im Herbst:

3:13 Neues Astro Bot kommt auf die PS5 und das schon im September

Bei anderen Studios sieht es noch etwas vager aus. Naughty Dog arbeitet an mehreren Singleplayer-Projekten, God of War-Studio Santa Monica hat ebenfalls ein geheimes neues Projekt unter der Leitung von Cory Barlog und Fans spekulieren schon lange, dass von Sucker Punch ein Ghost of Tsushima 2 kommen könnte.

All das wären natürlich mögliche Ankündigungen für nächstes Jahr, sicher ist davon bislang aber noch nichts. Ohnehin handelt es sich hier bisher nur um unbestätigte Gerüchte. Aber zumindest geben sie etwas Hoffnung, dass das nächste Jahr für PS5 wieder spannender wird.

Welchen dieser Titel würdet ihr 2025 am liebsten sehen?