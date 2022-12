Horizon mit Online-Koop: Neuer Teil befindet sich in Arbeit und das können wir erwarten

Bereits Anfang des Jahres rankten sich die Gerüchte um weitere neue Titel, die nach Horizon Forbidden West erscheinen sollen. Mit Horizon Call of the Mountain wissen wir bereits von einem Ableger für PSVR 2. Weitere Titel sollten ein dritter Hauptteil, ein Online-Ableger im Monster Hunter World-Stil und ein Multiplayer-Shooter sein. Guerrilla hat nun eine äußerst umfangreiche Jobsuche gestartet und dabei eines der drei spekulierten Titel bestätigt.

Horizon bekommt neuen Ableger mit Online-Koop

In der Stellenbeschreibung auf Twitter sucht Guerrilla nach insgesamt 17 neuen Personen, die Jobs in Bereichen wie Animation und Programmierung annehmen sollen. Dabei geht es um einen ganz neuen Horizon-Titel, der bislang noch nicht offiziell angekündigt wurde:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Was für ein Spiel wird es? In dem Gesuch ist die Rede von einem Online-Projekt im Horizon-Universum. Die Spielwelt soll zusammen mit Freund*innen erlebt werden können, was dafürspricht, dass es sich dabei um ein Multiplayer-Spiel handelt.

Da Horizon im Online-Modus nicht von hunderten von Aloys bevölkert werden kann, schlüpfen wir dieses Mal in die Rolle von neuen Charakteren. Außerdem spricht Guerrilla davon, dass der Titel eine „einzigartige stilisierte Optik“ bieten soll. Was genau wir damit zu erwarten haben, bleibt unklar.

Das neuste Horizon-Video zeigt, wie spektakulär die Kämpfe in Horizon: Call of the Mountain aussehen:

0:38 Horizon - Call of the Mountain: Die Kämpfe des PSVR 2-Highlights sehen richtig gut aus!

Stellenbeschreibungen verraten mehr Details

Doch damit nicht genug: In den einzelnen Stellenbeschreibungen für das Online-Projekt lassen sich vereinzelte Details entnehmen, was wir uns unter dem Horizon-Spiel vorstellen können.

So wird es wohl tatsächlich Kämpfe im Monster Hunter-Stil geben. In der Stellenbeschreibung des Senior Machine Combat Designers heißt es, dass Maschinengegner erstellt werden sollen, die „spektakuläre, herausfordernde und im Gedächtnis bleibende Kämpfe“ liefern, die im Koop-Modus bewältigt werden sollen.

Somit könnten die Maschinengegner ähnlich kniffelig werden wie in der Monster Hunter-Reihe. Auch hier konnten Spieler*innen sich zusammenschließen, um gemeinsam größere Monster zu bekämpfen, die jeweils unterschiedlichen Taktiken erforderten.

Damit dürfte wohl der Wunsch unseres Redakteurs Tobias nach einem Horizon-Spiel im Koop-Stil von Monster Hunter World in Erfüllung gehen:

58 0 Mehr zum Thema Horizon Zero Dawn 2 braucht Koop im Stil von Monster Hunter World

Bleibt es nur bei Monstern? Bei näherer Betrachtung der Jobbeschreibung des Lead Combat Designers fällt auf, dass es nicht nur Maschinenwesen als Gegner gibt. Der zukünftige Designer ist nämlich auch für eine breite Anzahl an menschlichen Gegnern zuständig, die in kooperativen Kämpfen bezwungen werden müssen.

Was würdet ihr euch von einem Horizon-Titel mit Online-Koop wünschen?