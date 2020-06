Vor zwei Wochen enthüllte Sony das Aussehen der PS5 in einem Trailer. Jetzt können wir uns das Video zum Design-Reveal auf Youtube auch endlich in 4K ansehen – und das offenbart ein Hardware-Detail, das ebenfalls am PS5-Controller sowie am PS5-Zubehör zu finden ist.

PlayStation 5-Schale zeigt PS-Buttons

Was zeigt das Bild? Dank des 4K-Trailers wissen wir jetzt, dass die Innenseite des PS5-Gehäuses ebenfalls mit den berühmten PlayStation-Buttons (Viereck, Dreieck, Kreis und Kreuz) gespickt ist. Das kleine, aber für Fans durchaus coole Detail machte bereits vor einigen Wochen auf sich aufmerksam, als es Spieler am DualSense-Controller entdeckten. Dort befinden sich die PS-Buttons an der Grip-Fläche.

Auch am PlayStation 5-Zubehör, also an der PS5-Kamera und am 3D-Wireless-Headset finden wir die kleinen PlayStation-Symbole.

Hier könnt ihr euch das PS5-Design im offiziellen Trailer anschauen:

Die 4K-Variante des PlayStation 5-Hardware-Trailers findet ihr hingegen auf Youtube.

Was sagen die Fans? Hier einige Stimmen aus dem PS5-Subreddit:

Xeccess: "Ich weiß, das wir das schon an anderer Stelle viele Male gesehen haben, aber ich finde, das gibt dem gesamten Design einen coolen Touch [...]"

Grey_Wolf1: "Hurra für 4K! Ich liebe die Details!"

Alle offiziellen Infos zur PS5

In unserer umfangreichen GamePro-Übersicht fassen wir alle offiziellen Infos zur PlayStation 5 für euch zusammen:

Release & Preis weiter unbekannt: Die PS5 erscheint Ende 2020, hat aber noch keinen konkreten Erscheinungstermin. Wie viel die Konsole kosten wird, wissen wir ebenfalls noch nicht.

Was haltet ihr von derartigen kleinen Konsolen-Details?