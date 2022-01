PS5-Abwärtskompatibilität: PS3-Spiele im Store wecken kurz Hoffnung

Wer eine PS5 besitzt, kann darauf auch PS4-Titel spielen. Aber PS3-, PS2- und PS1-Spiele bleiben größtenteils tabu. Das könnte sich irgendwann ändern, aber die aktuelle Aufregung um einige PS3-Spiele im Store auf der PS5 ist wohl leider umsonst. Dabei soll es sich lediglich um einen Bug handeln und die Spiele waren außerdem wohl sowieso auch schon über PS Now auf der PS5 spielbar.

PS3-Spiele tauchen im PS5-Store auf und wecken Hoffnung

Darum geht's: Einigen PS5-Nutzer*innen ist aufgefallen, dass manche PS3-Spiele im PS Store auf der PS5 aufgetaucht sind. Sie waren sogar mit einem Preis versehen, was normalerweise nicht der Fall sein sollte – wegen der fehlenden Abwärtskompatibilität der PS5 zur PS3. Betroffen waren ein paar Dead or Alive-Titel sowie die Prince of Persia-Reihe.

Hinweise auf Änderungen? Das wirkt natürlich besonders spannend angesichts der aktuellen Gerüchte rund um den neuen Streaming- oder Abo-Service von Sony, der angeblich PS Now und PS Plus zusammenlegen und auch eine erweiterte Abwärtskompatibilität der PS5 mit sich bringen soll. Der könnte intern Spartacus heißen und weil Sony wohl PS Now-Guthabenkarten aus dem Verkehr zieht, könnte ein Launch eventuell bald erfolgen.

Verdanken wir das dem Patent? Diese PS3-Spiele im PS5-Store passen auch ganz hervorragend zu einem neuen Sony-Patent, das vor Kurzem aufgetaucht ist. Darin widmet sich der PS5-Architekt Mark Cerny der Abwärtskompatibilität-Problematik. Offenbar wurde jetzt doch eine Möglichkeit gefunden, PS1-, PS2- und PS3-Titel auf der PS5 spielbar zu machen:

Aber die PS3-Spiele im PS5-Store sind wohl leider nur ein Bug

Zu früh gefreut: Nein, die PS3-Spiele beziehungsweise der angezeigte Preis sind offenbar kein Hinweis darauf, dass eine erweiterte Abwärtskompatibilität der PS5 schon in den Startlöchern steht. Auch wenn es zeitlich natürlich gut zum Patent und den Gerüchten passt, handelt es sich hierbei wohl eher einfach nur um einen Bug – noch dazu um einen bekannten, alten Bug.

Visueller Bug bereits bekannt: Wie mittlerweile mehrfach im Netz erläutert wird, kam es in der Vergangenheit schon mehrmals zu genau diesem Anzeigefehler. Der angezeigte Preis stammt von PS Now und ist die Summe, die damals fällig wurde, falls ihr die Spiele ausleihen wolltet. Die Prince of Persia-Spiele sind ebenfalls nicht neu, sondern waren früher auch Teil von PS Now.

Welche PS3-Spiele würdet ihr als erstes auf eurer PS5 zocken wollen?