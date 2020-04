PS5-Abwärtskompatibilität: Diese PS4-Spiele könnten am meisten profitieren

Die PS5-Abwärtskompatibilität bietet wohl nicht nur die Möglichkeit, (fast alle) PS4-Spiele zu spielen, sondern auch, diese in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Manche mehr, manche weniger: Wie die Technik-Experten von Digital Foundry in einem neuen Video erklären, profitieren wohl einige Spiele ganz besonders von diesem Power-Boost der PlayStation 5.

PS5-Abwärtskompatibilität: PS4-Titel ohne Framerate-Grenze & mit dynamischer Auflösung laufen besser

Was wird verbessert? Es gibt eine ganze Reihe an Verbesserungen, die auf der Hand liegen. PS4-Titel könnten auf der PlayStation 5 zum Beispiel in den folgenden Bereichen von mehr Hardware-Leistung profitieren.

Stabilere Framerate

Höhere Framerates

Höhere Auflösungen

Vor allem Spiele mit niedrigen Framerates um die 30 FPS (wie zum Beispiel Uncharted 4) oder mit problematischem Framepacing (wie Bloodborne) könnten also theortisch deutlich besser aussehen.

65 0 Mehr zum Thema Gerücht: PS5-Reveal im Mai, E3-Ankündigungen werden vorgezogen

Es gibt Einschränkungen: Freut euch aber nicht zu früh! Wenn PS4-Spiele nämlich beispielsweise feste Framerate-Caps haben, kann daran auch die PS5 erst einmal nichts verändern. Das würde bedeuten, dass Uncharted 4 nach wie vor mit höchstens 30 FPS laufen würde, also auch auf der PS5.

Dasselbe gilt auch für die Auflösung. Eine höhere Auflösung kann mit der PS5 natürlich nur dann erzielt werden, wenn es das jeweilige Spiel auch zulässt. Mit der PS4 Pro wurden einige Spiele allerdings auch noch nachträglich mit Updates versehen.

Trotzdem könnte es sein, dass manche Spiele nie für die PS5 optimiert werden. Außerdem besteht nach wie vor die Möglichkeit, dass manche PS4-Spiele gar nicht abwärtskompatibel werden, oder vielleicht erst sehr spät.

Diese Spiele laufen besser: Theoretisch alle PS4-Titel mit Uncapped Framerate und dynamischer Auflösung aka Dynamic Resolution Scaling. Sämtliche Spiele, die auf der PS4 Pro im Boost Mode eine Verbesserung erfahren haben, dürfen das wohl auch auf der PS5 erwarten. Das wären zum Beispiel unter anderem die folgenden:

Bloodborne wohl eher nicht: Möglicherweise bekommen manche Spiele noch ein Update, wie es für den PS4 Pro-Boost mit einigen geschehen ist. Aber Probleme wie fehlerhaftes Framepacing lassen sich im Nachhinein wohl nur noch durch eine Neuaflage in Form von Remasters und Remakes beheben.

Erwartet nicht zu viel! Generell sei es laut Digital Foundry wichtig, die Erwartungen an die PS5-Abwärtskompatibilität in realistischen Maßen zu halten. Manche Titel werden vielleicht nur minimal besser laufen (wenn überhaupt) oder zum Beispiel keine höhere Auflösung als 1440p ermöglichen.

Welche Spiele würdet ihr am liebsten verbessert auf der PS5 sehen?