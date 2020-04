PS5: Darum könnte die kleine SSD gar nicht so störend sein wie gedacht

Die SSD der PlayStation 5 verfügt über einen 825 GB großen Speicherplatz, was für viele Spieler auf dem ersten Blick tatsächlich sehr klein klingt, schließlich kommt die PS4 Pro standardmäßig mit 1TB-Festplatte. Aber müssen wir uns wirklich darüber Sorgen machen, dass der Speicher der PS5 stets aus allen Nähten platzen wird und wir ständig Spiele deinstallieren müssen?

Was ist neu? Der bekannte Insider Tidux veröffentlicht gerade regelmäßig angebliche inoffizielle Infos zur PS5. Nachdem er vor einigen Tagen womöglich das Geheimnis hinter dem Create-Button des DualSense gelöst hat, gibt er nun ein weiteres Detail preis: Laut Tidux falle das Betriebssystem der Next Gen-Konsole kleiner aus als das der PS4.

PS5 OS reservation is actually smaller than PS4. This is due to 2 IO coprocessors and on chip ram.