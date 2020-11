Der nahenden Veröffentlichung der PlayStation 5 fiebern viele Spieler unter anderem wegen des Launch-Titels Demon's Souls entgegen. Das von From Software entwickelte Action-Rollenspiel ist vor allem für seinen hohen Schwierigkeitsgrad bekannt, da viele Gegner nur mit bestimmten Taktiken bewältigt werden können. Doch hierfür hat die PlayStation 5 eine Lösung parat!

Wie kann ich Hilfe bei kniffligen Passagen erhalten? Das Remake zu Demon's Souls nutzt das im Zuge der Vorstellung der Benutzeroberfläche enthüllte Feature "Aktivitäten". Neben der Verfolgung des Fortschritts der Spieler in Missionen könnt ihr in der Aktivitätsleiste nützliche Videos ansehen. Diese können an unterschiedlichen Stellen des Spiels weiterhelfen, falls ihr bei einem knackigen Rätsel nicht weiterkommt oder versteckte Ziele nicht finden könnt.

Über 180 Videos möchten euch bei Demon's Souls weiterhelfen

Laut Creative Director Gavin Moore werden allein für Demon's Souls über 180 Videos zu Verfügung stehen, die ein Weiterkommen ermöglichen könnten. Die Videos werden sich neben der gezeigten Passage darin unterscheiden, dass sie euch unterschiedlich deutlich zeigen, was die Lösung des anzugehenden Spieleabschnittes ist.

Muss ich dieses Feature nutzen? Falls ihr euch ohne externe Hilfe durch Demon's Souls schlagen möchtet, so steht es euch frei, ob ihr diese Funktion nutzen wollt oder nicht. Zwar könnt ihr die Funktion selbst nicht ausschalten, allerdings könnt ihr die Videos ignorieren, indem ihr sie erst gar nicht in der UI aufruft.

Falls ihr euch erneut mit den Features der Benutzeroberfläche der PS5 vertraut machen wollt, könnt ihr euch den folgenden Beitrag ansehen:

Demon's Souls erscheint am 19. November 2020 für PlayStation 5. In seinem Special erklärt GamePro-Kollege Dennis Michel noch einmal genauer, warum ihr keine Angst vor dem FromSoftware-Spiel für PS5 haben solltet.

Werdet ihr dieses Feature als Hilfestellung nutzen oder möchtet ihr euch allein durch das Remake zu Demon's Souls schlagen?