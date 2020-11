PS5: Auch wenn ihr früher eine Konsole bekommt, könnt ihr nicht ins PSN

Viele von uns warten sehnsüchtig auf die Playstation 5. Am 19. November, also in wenigen Tagen, erscheint die neue Konsole von Sony in Deutschland und Europa. Durch angebliche Probleme in der Lieferkette und einem Vorbesteller-Chaos, werden einige von uns aber noch länger warten müssen. Erst vor wenigen Tagen haben Mediamarkt und Saturn eine Warnung an alle Vorbesteller geschickt, dass sich die Lieferungen verzögern können.

Es wäre doch ein Traum, die Konsole nicht nur rechtzeitig, sondern sogar früher Zuhause stehen zu haben. Zumindest im Fall der Digital Edition, wäre die PS5 aber nicht mehr als ein teurer Briefbeschwerer. Offensichtlich hat Sony den Launch-Day-Patch noch nicht freigegeben, der es Otto-Normal-Nutzern erlaubt, sich im PSN einzuloggen. Somit können natürlich auch keine Spiele aus dem Store heruntergeladen werden.

Reddit-Nutzer u/_hugerobots_ hat das Glück, schon jetzt eine PS5 zu besitzen. Als er seine Digital Edition an einen Fernseher anschloss, musste er jedoch feststellen, dass er sich nicht im PSN anmelden konnte. Grund ist das notwendige Update, das zwar startete, aber seitdem bei ungefähr einem Drittel hängt.

Vermutlich wird Sony den Download erst kurz vor dem offiziellen Launch komplett freigeben. Da die PS5 in einigen Regionen aber bereits am 12. November erscheint, könnte es durchaus sein, dass auch in Europa das Update gleich mit freigeschaltet wird.

Hat von euch vielleicht schon jemand eine PS5 im Haus? Konntet ihr eine der begehrten Konsolen Vorbestellen? Oder wartet ihr lieber noch, bis alle Kinderkrankheiten beseitigt sind?