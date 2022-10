Neues PS5-Exklusivspiel angekündigt, das uns Drachen in London vermöbeln lässt

Sonys London Studio hat ein neues Spiel angekündigt, das deutlich anders ist als das, was Fans bisher von dem Entwickler kennen. Anstelle eines neuen SingStar-, EyeToy- oder PSVR-Spiels soll es diesmal nämlich um einiges actionlastiger zugehen.

London Studio kündigt PS5-Spiel mit Fantasy-Setting und Koop an

Im Interview mit GamesIndustry.biz hat das Studio den neuen Titel kurz vorgestellt und ein erstes Konzept-Artwork geteilt, das ihr oben sehen könnt. Demnach wird das noch namenlose Spiel ein "Online-Koop-Kampfspiel, das in einem Fantasy-London angesiedelt ist." Dazu gehören neben magischen Fähigkeiten auch Drachen, Kobolde und Co.

Das mag erstmal nicht ungewöhnlich klingen, ist aber durchaus eine neue Richtung für ein Studio, das bislang besonders für seine Arbeit mit PlayStation-Peripheriegeräten wie der EyeToy-Kamera, Mikrophonen und VR bekannt ist. Entsprechend will das Studio nach Aussagen der Co-Leiterin Tara Saunders auch in diesem Titel wieder innovative Konzepte unterbringen:

Wir haben uns schon immer verschiedene Technologien genommen und uns angeschaut, wie wir die Spielebranche ändern und Konzepte erfinden können, die noch nie genutzt wurden. [...] Auch wenn wir diesmal nicht an etwas arbeiten, das verschiedene Peripherie-Geräte nutzt, geht es immernoch darum, unsere DNA von Innovation in ein neues Spielekonzept zu packen.

Eigene Engine: Das Studio arbeitet bei dem Spiel außerdem mit einer selbstentwickelten Engine, die sich "Soho" nennt. Es wurde außerdem direkt für die PS5 entworfen und soll alle Vorteile der Konsole nutzen können.

Woran Sonys eigene Studios sonst aktuell arbeiten, lest ihr in der Übersicht:

112 11 PS4/PS5 Alle Sony First-Party-Studios & ihre aktuellen Projekte

Live-Service-Push von Sony

Die neue Ausrichtung des Studios ist nicht verwunderlich, immerhin will Sony in Zukunft einen stärkeren Fokus auf Live-Service-Spiele setzen. Bis 2026 plant der Publisher aktuell, 10 Spiele mit Fokus auf "Games as a Service" rauszubringen.

Was erstmal nach ferner Zukunft klingen mag, ist gar nicht so lange hin. Immerhin will Sony nämlich auch zwei dieser Spiele bis März 2023 veröffentlichen - gut möglich also, dass auch der Titel von PlayStation London Studio dazugehört, auch wenn das Team noch keinen Zeitraum für den Release angegeben hat. Viele Fans hoffen derweilen auch, dass der Multiplayer von The Last of Us Part 2 zu den kommenden Spielen gehört.

Wie klingt der neue PS5-Titel für euch?