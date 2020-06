Sony bringt noch dieses Jahr die PlayStation 5 auf den Markt. Dementsprechend rührt der Marketing-Chef Eric Lempel schon mal ordentlich die Werbetrommel. Ihm zufolge soll das Spiele-Lineup der PS5 das "größte der PlayStation-Geschichte" werden.

Sony verspricht das "größte Spiele-Lineup der PlayStation-Geschichte"

Im offiziellen PlayStation-Podcast spricht Eric Lempel darüber, wie sehr er sich auf freut, dass beim PS5-Event letzte Woche so viele neue Spiele gezeigt und angekündigt wurden. Gleichzeitig erklärt er, dass es sich bei den PS5-Spielen um das größte Lineup der bisherigen PlayStation-Geschichte handele.

Mit Vorsicht zu genießen: Das kann natürlich eine ganze Menge bedeuten, muss es aber nicht. Ins Detail geht PlayStations Head of Global Marketing nämlich leider gar nicht richtig und es ist sein Job, Hype zu generieren.

Möglicherweise ist damit zum Beispiel einfach nur das Lineup insgesamt im Verlauf der Zeit gemeint. Das Größte könnte also auch heißen, dass keine PlayStation-Konsole je eine größere Anzahl an Titeln erlebt hat – inklusive Abwärtskompatibilität.

Nicht das Launch-Lineup? Explizit spricht Eric Lempel hier jedenfalls auch nicht davon, dass die PS5 mit mehr Spielen zum Launch veröffentlicht wird, als es jemals bei einer anderen PlayStation der Fall war.

Nichtsdestotrotz erwähnt er den "Launch-Zeitrahmen" und dass er sich freue, wie stark die PlayStation-Studios im Hinblick darauf abliefern würden. Das kann wieder alles mögliche bedeuten, ist aber leider nichts Konkretes.

Was wir bisher sicher über das Launch-Lineup und die PS5-Spiele im Allgemeinen wissen, findet ihr hier:

Alles andere findet ihr in unserem Gamepro-Überblick:

250 10 Mehr zum Thema PS5 - Release, Preis, Hardware: Alle Infos zur PlayStation 5

Währenddessen gibt es natürlich noch sehr viel mehr andere News zur kommenden Next Gen-Konsole von Sony. Zum Beispiel sollen Exklusivspiele wichtiger denn je werden, es gibt Neuigkeiten zu einer PS5-Version von The Last of Us 2 und außerdem zeigen zwei Bilder die Konsole nun endlich auch im Liegen.

Wie interpretiert ihr die Aussagen des Marketing-Chefs? Wie viele Spiele muss die PS5 eurer Meinung nach direkt zum Launch bieten? Und welche?