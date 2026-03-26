PS5-Hit aus 2026 im Top-Angebot: Dieses finstere Action-Rollenspiel hat uns im Test begeistert!

Erst im Februar erschienen und schon deutlich günstiger: Dieses Soulslike-Rollenspiel für PS5 gibt's jetzt im Angebot!

Einen der ersten großen PS5-Hits aus 2026 könnt ihr jetzt schon günstiger abstauben: Das Soulslike-Rollenspiel, das erst im Februar erschienen ist und auf Metacritic bei ansehnlichen 86 Punkten steht, gibt es gerade bei Amazon im Sonderangebot. Ihr bekommt nicht nur 25€ Rabatt, sondern auch noch das schicke Steelbook kostenlos obendrauf. Wie lange der Deal noch gilt, verrät Amazon bislang nicht. Hier findet ihr ihn:

Übrigens gibt es bei Amazon gerade noch weitere Action-Rollenspiele für PS5 im Angebot. Hier eine kleine Auswahl:

Drei offene Welten: Das ist der Soulslike-Rollenspielhit aus 2026!

1:21 Nioh 3 - Trailer zum düsteren Action-Rollenspiel

Autoplay

Es geht hier um Nioh 3, in dem wir wie in den Vorgängern gefährliche Yokai (böse Geister aus der japanischen Folklore) in verschiedenen Epochen des historischen Japans bekämpfen. Auch der Schwierigkeitsgrad ist gewohnt hoch. Ganz so frustrierend wie die ersten beiden Spiele, die zum Härtesten gehören, was das Soulslike-Genre zu bieten hat, ist Teil 3 allerdings nicht mehr. Das liegt vor allem daran, dass wir diesmal mehr Freiheit haben, auf unsere Weise zu spielen.

Eine der größten Änderungen ist, dass Nioh 3 kein lineares Spiel mehr ist, sondern aus drei offenen Gebieten besteht, die uns in eine ländliche Gegend mit Dörfern und Feldern im 16. Jahrhundert, auf einen verschneiten Berg im 12. Jahrhundert und in eine finstere Stadt im 19. Jahrhundert schicken. Obwohl wir noch immer um viele Bosse nicht herumkommen, haben wir doch öfter den Raum, erst mal woanders hinzugehen, wenn wir irgendwo nicht weiterkommen, und später besser ausgerüstet zurückzukehren.

Die Yokai-Bosse sind nach wie vor furchterregend und knallhart.

Außerdem stehen uns nun zwei ganz verschiedene Spielweisen offen: Der Samurai-Stil gleicht dem Kampfsystem der Vorgänger. Die schweren Schwertstreiche verbrauchen hier eine Menge Ausdauer, weshalb jede Attacke ein Risiko ist. Wer damit nicht zurechtkommt, kann nun im flotten Ninja-Stil spielen, in dem ihr zwar weniger Schaden anrichtet, dafür aber blitzschnell zuschlagt und ausweicht sowie euren Gegnern in den Rücken fallt.

Die Änderungen haben sich ausgezahlt: Sowohl das Gameplay als auch die Spielwelt von Nioh 3 haben uns im Test noch besser gefallen als in den ohnehin schon tollen Vorgängern, zumal die Open Worlds Erkundung wirklich belohnen. Negativ aufgefallen sind uns hingegen gelegentliche Framerate-Schwankungen. Immerhin sind bereits ein paar Patches erschienen und zum jetzigen, reduzierten Preis fällt es schon leichter, den nicht ganz sauberen technischen Zustand zu tolerieren.