PS5-Hit im Angebot: Wunderschönes Open-World-Spiel aus 2023 schon jetzt stark reduziert!

Avatar: Frontiers of Pandora ist erst im Dezember erschienen. Jetzt könnt ihr das Open-World-Spiel schon für die Hälfte der UVP abstauben.

Bei MediaMarkt könnt ihr gerade das erst im Dezember 2023 erschienene Open-World-Spiel Avatar: Frontiers of Pandora für die Hälfte der ursprünglichen UVP und somit für nur 39,99€ bekommen. Auf der Shopseite wird euch zwar noch ein Preis von 49,99€ angezeigt, im Warenkorb werden aber 20 Prozent Extra-Rabatt abgezogen. Der Deal gilt sowohl für die PS5- als auch die Xbox Series X-Version. Hier findet ihr ihn:

Alternativ findet ihr das Angebot auch bei Saturn. Bei beiden Händlern ist der Deal Teil eines großen Gaming-Sales, durch den ihr 20 Prozent Rabatt auf alle Spiele im Sortiment bekommt. Das gilt nicht nur für PS5-Spiele, sondern auch für PS4, Xbox, Nintendo Switch und PC. Die Übersicht über die Aktion findet ihr hier:

Wie gut ist Avatar: Frontiers of Pandora?

13:23 Avatars Open World ist fantastisch, aber... - Test-Video zu Avatar: Frontiers of Pandora

Wunderschöne Spielwelt: Das Beste an Avatar: Frontiers of Pandora ist seine Spielwelt. Diese ist nah an den Filmvorlagen und bietet wunderschöne, fremdartige Landschaften, die desto besser zur Geltung kommen, wenn wir sie vom Rücken riesiger Flugtiere aus der Luft betrachten können. Aber auch am Boden gibt es dank der vielfältigen Pflanzenwelt und der herumwuselnden kleinen Tiere viel zu sehen.

Klassisches Ubisoft-Gameplay: Spielerisch bekommt ihr in etwa das, was man von einem Open-World-Spiel aus dem Hause Ubisoft erwarten kann, das typische Einnehmen feindlicher Stützpunkte eingeschlossen. Insbesondere mit der Far Cry-Reihe hat Avatar: Frontiers of Pandora viel gemeinsam. Ein paar Besonderheiten gibt es aber auch, beispielsweise die Möglichkeit, zwischen menschlichen und Na’vi-Waffen zu wechseln.

Na’vi-Widerstandkämpfer: Ihr schlüpft nämlich selbst in die Rolle eines Na’vi, der allerdings bereits als Kind von Menschen entführt wurde und ein Militärtraining bekommen hat. Nach seiner Flucht schließt er sich jedoch dem Widerstand gegen die Menschen an. Wie in den Filmen haben die rund drei Meter großen Außerirdischen natürlich auch im Spiel besondere athletische Fähigkeiten und können beispielsweise in Sekundenschnelle auf die riesigen Bäume klettern.

Trotz der einen oder anderen Schwäche mochten wir Avatar: Frontiers of Pandora insgesamt sehr gern und haben in unserem GamePro-Test deshalb 81 Punkte vergeben. Mehr erfahrt ihr hier:

