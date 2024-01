PS5-Hits aus 2023 im Angebot: EA-Spiele wie Star Wars Jedi: Survivor günstig abstauben

Bei Amazon gibt's gerade Spiele von EA aus 2023 im Angebot, zum Beispiel Star Wars Jedi: Survivor und das Dead Space Remake.

Bei Amazon gibt es gerade fast alle Spiele, die Electronic Arts im Jahr 2023 für PS5 herausgebracht hat, günstig im Angebot. Zum Teil sind auch die Versionen für Xbox Series X reduziert. Eines der Highlights ist beispielsweise Star Wars Jedi: Survivor, das für beide Konsolen nur noch 34,99€ (UVP: 79,99€) kostet. Günstiger bekommt ihr das Actionspiel mit spektakulären Lichtschwertkämpfen laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo:

Neben Jedi: Survivor ist das Remake des Horrorspiels Dead Space der wohl hochkarätigste Titel unter den Angeboten, dicht gefolgt von der Rennsimulation F1 23. Auch andere EA Sports-Spiele wie EA Sports FC 24 und Madden NHL 24 sind dabei.

Beachtung verdienen aber auch der Fantasy-Shooter Immortals of Aveum sowie Wild Hearts, ein Action-RPG im Stile von Monster Hunter. Hierbei handelt es sich um sogenannte EA Originals, also um Spiele, die nicht von EAs eigenen, sondern von unabhängigen Studios entwickelt wurden. Insbesondere Immortals of Aveum ist dadurch deutlich kreativer und wagemutiger, als man es von einem gewöhnlichen EA-Spiel erwarten kann.

Hier die Angebote im Überblick:

Amazon macht bislang übrigens keine Angaben dazu, wie lange die Angebote noch gültig sind. Die Preise können sich also jederzeit wieder ändern.

Was ist Star Wars Jedi: Survivor?

Wie der Vorgänger Star Wars Jedi: Fallen Order ist auch Jedi: Survivor ein Action-Spiel, das spielerisch vor allem mit seinen spannenden Lichtschwertkämpfen punktet. Diese fühlen sich diesmal sogar noch besser an, weil unsere Hiebe mehr Wucht haben. Außerdem sorgen neue Machtkräfte und Skilltrees für mehr Abwechslung und Komplexität.

Daneben bietet Jedi: Survivor natürlich wieder jede Menge Star Wars-Atmosphäre, nicht zuletzt durch die detailreich und stimmungsvoll gestalteten Gebiete auf verschiedenen Planeten, die diesmal größer sind als im Vorgänger und dadurch mehr Freiraum für Erkundung bieten. Zum Release wurde das Spiel leider noch von technischen Schwierigkeiten geplagt, diese haben sich durch Patches aber mittlerweile größtenteils erledigt. Mehr erfahrt ihr in unserem Test:

