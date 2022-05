PS5 kaufen: Ihr bekommt die Konsole auf eBay und Co. momentan günstiger

Die Verfügbarkeit der Playstation 5 ist weiterhin mies, und wenn es schlecht läuft, geht das noch bis 2024 so weiter. Trotzdem werden immer wieder kleine Wellen mit neuen Konsolen angespült. Und manchmal, so wie Ende April, sind diese Wellen gar nicht mal so mickrig.



Ausverkauft sind die Geräte natürlich trotzdem innerhalb von Minuten. Allerdings können solche Drops auch positive Auswirkungen auf alle unter euch haben, die keine PS5 ergattern konnten.

Massive PS5-Drops lassen die Preise von Resellern sinken

Viele der PS5-Konsolen gingen auch im April natürlich wieder an die von uns allen geliebten Scalper, die ihre Konsolen im Anschluss über Plattformen wie eBay mit einem teils saftigen Aufschlag weiterverkaufen. Allerdings sind die Preise bei den Resellern momentan deutlich niedriger als in den letzten Wochen, was auf die gesteigerten Liefermengen zurückzuführen sein dürfte.

Das zahlt ihr für eine PS5 auf eBay: Die Digital Edition gibt es stand jetzt „schon“ für 600 Euro, die Disk Edition ab circa 650 Euro. Das ist natürlich noch immer deutlich über der UVP (399 und 499 Euro), aber wer einfach nicht mehr warten möchte, muss zumindest nicht mehr ganz so tief in die Tasche greifen. Trotzdem ist und bleibt es ein Biss in den sauren Apfel, auch wenn sich der Magen vielleicht nicht ganz so sehr zusammenzieht.

Geht beim Kauf auf Nummer Sicher: Bevor ihr bei einem Reseller eine Konsole kauft, solltet ihr den Shop erst einmal prüfen. Hierfür könnt ihr euch zum Beispiel die Bewertungen ansehen. Seid ihr auf einer Seite ohne Sicherheitsnetz unterwegs (z.B. eBay Kleinanzeigen), überweist das Geld auf keinen Fall per Banküberweisung oder Paypal „Freunde/Bekannte“. Grundsätzlich sollten euch Preise stutzig machen, die deutlich unter dem Durchschnitt liegen.

Das solltet ihr sonst noch wissen:

Keine Besserung in Sicht: Sony hat ganz aktuell neue Verkaufszahlen zur PS5 veröffentlicht. Insgesamt konnten immerhin 19,3 Millionen Konsolen verkauft werden. Allerdings hinkt das letzte Quartal (Januar bis März 2022) hinter allen bisherigen Verkaufsquartalen mit lediglich zwei Millionen ausgelieferter Einheiten zurück. Zum Vergleich: Im ersten Quartal 2021 waren es noch 3,3 Millionen Konsolen (via Gameswirtschaft).

